Дзагоев: «Хотим вернуть к сборной России ту любовь болельщиков, которая была в 2008»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился целью сборной России, которую он ставит сам, от предстоящего в следующем году чемпионата мира. По словам хавбека, команда намерена вернуть к себе расположение болельщиков.

«Каких-то личных целей относительно чемпионата мира у меня нет. Главное, чтобы команда хорошо выступила, порадовала болельщиков и вернула их любовь, которая была в 2008 году. Давления никакого нет. Но я понимаю, что мне будет уже 28 лет. Надеюсь сыграть еще на одном чемпионате мира, но вполне возможно, что в следующем году будет первый и последний для меня чемпионат мира.

Само собой, это большой праздник, впервые в истории проводится турнир такого масштаба. Ждем его с большим нетерпением. Уверен, что это будет один из лучших чемпионатов мира. Много городов будут принимать матч, думаю, все пройдет отлично.

Фаворит? Сборная Германии — одна из самых сильных команд, последний чемпионат это показал. На Кубке конфедераций мы увидели, что у сборной Германии есть состав на две команды. Само собой, эта сборная будет биться за первое место, не хочется попадать на нее на групповом этапе», – говорит футболист.

Чемпионат мира в России начнется 14 июня.