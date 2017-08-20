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  • Дзагоев: «Хотим вернуть к сборной России ту любовь болельщиков, которая была в 2008»

Дзагоев: «Хотим вернуть к сборной России ту любовь болельщиков, которая была в 2008»

20 августа 2017, 00:51
13

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился целью сборной России, которую он ставит сам, от предстоящего в следующем году чемпионата мира. По словам хавбека, команда намерена вернуть к себе расположение болельщиков.

«Каких-то личных целей относительно чемпионата мира у меня нет. Главное, чтобы команда хорошо выступила, порадовала болельщиков и вернула их любовь, которая была в 2008 году. Давления никакого нет. Но я понимаю, что мне будет уже 28 лет. Надеюсь сыграть еще на одном чемпионате мира, но вполне возможно, что в следующем году будет первый и последний для меня чемпионат мира.

Само собой, это большой праздник, впервые в истории проводится турнир такого масштаба. Ждем его с большим нетерпением. Уверен, что это будет один из лучших чемпионатов мира. Много городов будут принимать матч, думаю, все пройдет отлично.

Фаворит? Сборная Германии — одна из самых сильных команд, последний чемпионат это показал. На Кубке конфедераций мы увидели, что у сборной Германии есть состав на две команды. Само собой, эта сборная будет биться за первое место, не хочется попадать на нее на групповом этапе», – говорит футболист.

Чемпионат мира в России начнется 14 июня.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Дзагоев Алан
Комментарии (13)
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prezent2017
1503180619
Шаве с Кержом и другим питерским ребятам молодость не вернешь. Да и тренер далеко не Гусь.
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Beast86
1503186296
Хотите вернуть!? Так возвращайте! Бейтесь на поле, выкладывайтесь по полной, а не номер отбывайте за кругленькую сумму.
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Beast86
1503186466
А вообще вот нормальное предложение. Пусть всем игрокам за матч в сборной будут платить минимально. сколько у нас там сейчас мрот!? И тогда сразу видно будет кто патриот, и готов биться за свою страну, а кто.....
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directorpg
1503187521
От слов к делу.
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Comentarios
1503191801
С Черчесовым вряд ли получится
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alex1951
1503210022
Хотите вернуть? А кто вам мешает? Только для начала верните Гуса Иваныча,который, из за вас распиз.... вынужден был покинуть Россию..
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zenit2012
1503212049
Тогда основа сборной была Зенит!
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AntonyScore
1503215061
Тогда болельщикам нужна команда, как в 2007-08
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APchelov
1503217863
По-меньше бы они о любви болельщиков думали.
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Lester84
1503221211
Дойдете до полуфинала ЧМ - вернете. А пока что это только треп
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