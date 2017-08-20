Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзагоев: «Хотим вернуть к сборной России ту любовь болельщиков, которая была в 2008»

    Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился целью сборной России, которую он ставит сам, от предстоящего в следующем году чемпионата мира. По словам хавбека, команда намерена вернуть к себе расположение болельщиков.

    «Каких-то личных целей относительно чемпионата мира у меня нет. Главное, чтобы команда хорошо выступила, порадовала болельщиков и вернула их любовь, которая была в 2008 году. Давления никакого нет. Но я понимаю, что мне будет уже 28 лет. Надеюсь сыграть еще на одном чемпионате мира, но вполне возможно, что в следующем году будет первый и последний для меня чемпионат мира.

    Само собой, это большой праздник, впервые в истории проводится турнир такого масштаба. Ждем его с большим нетерпением. Уверен, что это будет один из лучших чемпионатов мира. Много городов будут принимать матч, думаю, все пройдет отлично.

    Фаворит? Сборная Германии — одна из самых сильных команд, последний чемпионат это показал. На Кубке конфедераций мы увидели, что у сборной Германии есть состав на две команды. Само собой, эта сборная будет биться за первое место, не хочется попадать на нее на групповом этапе», – говорит футболист.

    Чемпионат мира в России начнется 14 июня.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2017 00:51
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 августа 2017, 12:26

      Дойдете до полуфинала ЧМ - вернете. А пока что это только треп

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 августа 2017, 11:31

      По-меньше бы они о любви болельщиков думали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      AntonyScore 20 августа 2017, 10:44

      Тогда болельщикам нужна команда, как в 2007-08

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 20 августа 2017, 09:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тогда основа сборной была Зенит!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > zenit2012 20 августа 2017, 12:14

      ..и ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 августа 2017, 09:20

      Хотите вернуть?
      А кто вам мешает?
      Только для начала верните Гуса Иваныча,который, из за вас распиз....
      вынужден был покинуть Россию..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Comentarios 20 августа 2017, 04:16

      С Черчесовым вряд ли получится

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 20 августа 2017, 03:05

      От слов к делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Beast86 20 августа 2017, 02:47

      А вообще вот нормальное предложение.
      Пусть всем игрокам за матч в сборной будут платить минимально. сколько у нас там сейчас мрот!?
      И тогда сразу видно будет кто патриот, и готов биться за свою страну, а кто.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Beast86 20 августа 2017, 02:44

      Хотите вернуть!? Так возвращайте! Бейтесь на поле, выкладывайтесь по полной, а не номер отбывайте за кругленькую сумму.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2017, 01:10

      Шаве с Кержом и другим питерским ребятам молодость не вернешь. Да и тренер далеко не Гусь.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11