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    «Зенит» сделал «Индепендьенте» последнее предложение по Ригони

    Санкт-петербургский «Зенит» не оставляет попыток приобрести полузащитника аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, сообщает TyC Sports.

    Россияне сделали южноамериканцам лучшее предложение по сравнению со всеми предыдущими, которое в любом случае станет последним, поскольку в случае отказа «Зенит» увеличивать сумму трансфера не будет.

    Ранее тренер «Индепендьенте» дал понять, что переход не состоится, если «Зенит» не предложит за Ригони больше денег. Добавим, что сине-бело-голубые пытаются приобрести этого хавбека уже больше месяца.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 00:06
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      UmbroDon 20 августа 2017, 07:19

      Последнее китайское предложение!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 20 августа 2017, 04:59

      как же все доют Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 20 августа 2017, 02:20

      ...а нужен ли Ригони ?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Londara 20 августа 2017, 00:59

      харэ цену набивать..31 августа близко, перегнете - останетесь без бабла

      2
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