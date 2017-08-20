«Зенит» сделал «Индепендьенте» последнее предложение по Ригони

Санкт-петербургский «Зенит» не оставляет попыток приобрести полузащитника аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, сообщает TyC Sports.

Россияне сделали южноамериканцам лучшее предложение по сравнению со всеми предыдущими, которое в любом случае станет последним, поскольку в случае отказа «Зенит» увеличивать сумму трансфера не будет.

Ранее тренер «Индепендьенте» дал понять, что переход не состоится, если «Зенит» не предложит за Ригони больше денег. Добавим, что сине-бело-голубые пытаются приобрести этого хавбека уже больше месяца.