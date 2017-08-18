Тренер «Индепендьенте» рассказал о срыве трансфера Ригони в «Зенит»

Главный тренер аргентинского клуба «Индепендьенте» Ариэль Олан поделился информацией о возможном переходе в «Зенит» полузащитника Эмилиано Ригони. Он утверждает, что сделка близка к срыву.

«У клуба есть необходимость в продаже игроков, чтобы нормально работать. Похоже, «Зенит» отказался от приобретения Ригони. Я рад, что клуб сохранит ценного игрока. Но если они вернутся с новым предложением, мы рассмотрим его», – сказал Олан в интервью порталу Ole.

Ранее сообщалось, что Ригони почти стал игроком «Зенита».