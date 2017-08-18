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    Тренер «Индепендьенте» рассказал о срыве трансфера Ригони в «Зенит»

    Главный тренер аргентинского клуба «Индепендьенте» Ариэль Олан поделился информацией о возможном переходе в «Зенит» полузащитника Эмилиано Ригони. Он утверждает, что сделка близка к срыву.

    «У клуба есть необходимость в продаже игроков, чтобы нормально работать. Похоже, «Зенит» отказался от приобретения Ригони. Я рад, что клуб сохранит ценного игрока. Но если они вернутся с новым предложением, мы рассмотрим его», – сказал Олан в интервью порталу Ole.

    Ранее сообщалось, что Ригони почти стал игроком «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 22:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 августа 2017, 08:13

      Совсем оборзели латиносы, жаль газовой трубы до Аргентины нет.

      10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2017, 01:37

      Вели сделки по нескольким игрокам. Купили одного, надобность в других отпала. Только и всего!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 19 августа 2017, 01:25

      "У клуба есть необходимость в продаже игроков, чтобы нормально работать. " - что за перевод, не побоюсь этого слова, дебильный? Никогда не поверю, что так и было сказано...

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 19 августа 2017, 00:28

      Приветствуем...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 19 августа 2017, 00:16

      ...полузащитников уже достаточно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > 1bear 19 августа 2017, 02:05

      Осталось ещё полунападающего со странной, непереводимой фамилией отдать в аренду.)

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