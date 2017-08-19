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    Червиченко: «Каррера не справляется с главной задачей – укреплением обороны. Его для этого и брали в «Спартак»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера плохо организует оборону команды.

    Отметим, что на данный момент московский клуб пропустил 13 голов (второй показатель после «Анжи» – 16).

    «Странное впечатление производит Массимо Каррера как тренер. Непонятно, почему у него одни игроки играют, а другие нет. Не исключаю, что он уже не сам назначает состав, а кто-то ему помогает. Я не думаю, что состав, который вышел сегодня на поле был наиболее сильным. И замены, сделанные после удаления, на мой взгляд, никак не усилили игру.

    На мой взгляд, понимая, что «Спартак» ведя в счете, и зачастую упускает победу, нужно было уйти в оборону. Массимо Каррера не справляется с главной своей задачей – укрепить оборонительную линию команды. Его для этого и брали в «Спартак». Это проблемная зона красно-белых из года в год», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.08.2017 22:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 20 августа 2017, 00:05

      Справляйся со своей задачей , молчи в тряпочку!!!

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