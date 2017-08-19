«Рубин» забил в ворота «Анжи» шесть безответных голов

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Сегодня в Казани прошел матч 7-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Анжи». Хозяева уверенно обыграли своего соперника, отправив в ворота гостей шесть безответных голов.
Представляем вашему вниманию все забитые мячи встречи.
1:0 – Жонатас, 4
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
2:0 – Карадениз, 16
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
3:0 – Жонатас, 31
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
4:0 – Набиуллин, 62
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
5:0 – М'Вила, 85
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
6:0 – Лестьенн, 87
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.