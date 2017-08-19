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«Рубин» забил в ворота «Анжи» шесть безответных голов

19 августа 2017, 21:49
35

Сегодня в Казани прошел матч 7-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Анжи». Хозяева уверенно обыграли своего соперника, отправив в ворота гостей шесть безответных голов.

Представляем вашему вниманию все забитые мячи встречи.

1:0 – Жонатас, 4

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2:0 – Карадениз, 16

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

3:0 – Жонатас, 31

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

4:0 – Набиуллин, 62

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

5:0 – М'Вила, 85

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

6:0 – Лестьенн, 87

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Рубин Анжи
Комментарии (35)
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a-rakhmatov
1503164243
Бердыев рвет махачкалинцев ....Анжи даже не сопротивляется...
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a-rakhmatov
1503164556
Жонатас становится лидером Рубина, а Азмун теряет свою форму...
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DUMOH
1503165495
Блин,ребята,не примите это как не уважения,но...Вот говорят Бакетич снова творит чудеса,но он делает это только с командами,у которых явные проблемы))))))))У ЦСКА был голкипер новичок,2 удара в створ-2 гола,не факт,что победили бы с Акинфеевым,щас Анжи,лишившийся тренера...А остальное что то вы умалчиваете,когда Рубин ничего не может противопоставить)))Да даже с ЦСКА сложно было сказать,что Рубин безоговорочно победил,там был дикий автобус,что не красит футбол,но такой уж у этого тренера стиль...Так что я бы не стал говорить,что Чемпионский Рубин возвращается
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Челнинец
1503168205
Карадениз вот с кого надо брать пример, в 37 он очень много выполняет работы, трудяга)
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a-rakhmatov
1503168729
Рубин возвращается к традиционному стилю игры...с победой!!!!
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lek!
1503168734
Больно на это смотреть , да здравствует ФНЛ.
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insider_retro
1503168959
Зрелищная победа Рубина!!.... Пиршество для зрителей!!... Может это начало хорошего движения на верх таблицы?!... "Одна победа не ведет к успеху, в отличие от постоянного желания побеждать!..." (Винс Ломбарди)
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lek!
1503169109
С победой Рубиновые , а Анжи достойно доиграть чемпионат .
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a-rakhmatov
1503169430
Жонатас может повторить в Рубине успехи Домингеса))
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compka
1503169749
Карадениз - энергический излучатель
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