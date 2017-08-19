«Рубин» забил в ворота «Анжи» шесть безответных голов

Сегодня в Казани прошел матч 7-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Анжи». Хозяева уверенно обыграли своего соперника, отправив в ворота гостей шесть безответных голов.

Представляем вашему вниманию все забитые мячи встречи.

1:0 – Жонатас, 4

twit text — РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.

2:0 – Карадениз, 16

twit text — РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.

3:0 – Жонатас, 31

twit text — РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.

4:0 – Набиуллин, 62

twit text — РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.

5:0 – М'Вила, 85

twit text — РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.

6:0 – Лестьенн, 87