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    «Рубин» забил в ворота «Анжи» шесть безответных голов

    Сегодня в Казани прошел матч 7-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Анжи». Хозяева уверенно обыграли своего соперника, отправив в ворота гостей шесть безответных голов.

    Представляем вашему вниманию все забитые мячи встречи.

    1:0 – Жонатас, 4

    2:0 – Карадениз, 16

    3:0 – Жонатас, 31

    4:0 – Набиуллин, 62

    5:0 – М'Вила, 85

    6:0 – Лестьенн, 87

    Источник: Twitter

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    19.08.2017 21:49
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 августа 2017, 04:58

      кто то кандидат в фнл

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 19 августа 2017, 22:38

      Анжи сливает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      nasimi 19 августа 2017, 22:25

      Мда уж, очень многовато. Что то не то. Надеюсь Анжи выкрутиться. Все равно верю в вас. Как бы не играли, все равно с вами я. Хоть больно все это видеть.((((((((((((((((((((((((((

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 августа 2017, 22:18

      Многовато. Не похоже на правильную игру.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 августа 2017, 22:18

      Молодцы ! Поздравляю с победой

      0
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      Рейтинг: +46

      Klim Chugunkin. > XaXatyn 21 августа 2017, 18:13

      СПС.

      2
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 19 августа 2017, 22:10

      Молодцы!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Klim Chugunkin. > Pirboy71 21 августа 2017, 18:14

      Баааальшые малацы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 19 августа 2017, 22:09

      Карадениз - энергический излучатель

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 августа 2017, 22:03

      Жонатас может повторить в Рубине успехи Домингеса))

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 августа 2017, 21:58

      думаю, анжи стоит уже планировать следующий сезон в фнл

      1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 19 августа 2017, 21:58

      С победой Рубиновые , а Анжи достойно доиграть чемпионат .

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