Тарханов: «У ЦСКА было только два момента, наверное, счет по игре»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал закономерной ничью с ЦСКА (0:0) в матче седьмого тура РФПЛ. По словам специалиста, екатеринбуржцам стало легче после ухода с поля полузащитников армейцев Александра Головина и Алана Дзагоева.

«Два момента было только у ЦСКА, где нас спас Годзюр. У нас был стопроцентный момент во втором тайме. В принципе равная игра. Наверное, счет по игре. Полегче стало, когда Головин с Дзагоевым ушли с поля. У ЦСКА хорошая команда.

Думаю, все-таки наступит момент, когда «Урал» начнет выигрывать», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».