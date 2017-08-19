Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарханов: «У ЦСКА было только два момента, наверное, счет по игре»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал закономерной ничью с ЦСКА (0:0) в матче седьмого тура РФПЛ. По словам специалиста, екатеринбуржцам стало легче после ухода с поля полузащитников армейцев Александра Головина и Алана Дзагоева.

    «Два момента было только у ЦСКА, где нас спас Годзюр. У нас был стопроцентный момент во втором тайме. В принципе равная игра. Наверное, счет по игре. Полегче стало, когда Головин с Дзагоевым ушли с поля. У ЦСКА хорошая команда.

    Думаю, все-таки наступит момент, когда «Урал» начнет выигрывать», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2017 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17750

      paracetamol 19 августа 2017, 20:00

      Кони были неподкованные, копыта разъезжались.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11