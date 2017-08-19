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    РФПЛ. ЦСКА в гостях не смог переиграть «Урал»

    ЦСКА не сумел одолеть «Урал» в матче седьмого тура РФПЛ. Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась без забитых мячей.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер (Портнягин, 82), Григорьев (Евсеев, 61), Бавин (Емельянов, 68), Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин (Миланов, 82), Натхо, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52).

    Предупреждения: Евсеев, 89 – Дзагоев, 44; Набабкин, 64.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 16:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2017, 20:07

      Нормальный результат. Молодцы Урал.

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      Рейтинг: +1481

      GM > OfaZavr 19 августа 2017, 20:40

      А уж Локо какие молодцы ;)

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 19 августа 2017, 17:31

      Да,ребята с таким футболом и в Европу....!!!???Такой позорной команды не видел давно.Ну всё плохо!Пасы все в борьбу,или перелёт или в никуда.Команда совершенно не обученная грамотной игре в футбол.Почти никто не открывается на свободное место,на встречу к мячу не выходит ни один игрок,все тупо ждут пока мяч к нему прилетит в ноги,а потом отскочит,как от стенки.Хвалёный Головин редкий бездарь.Уровень второй лиги.Зато много спеси и гонора.Но скоро все поймут,что этот тип из себя представляет и он окажется на лавке в третьеразрядном клубе.Дзагоев не лучше и ему прямая дорога в "Аланию".И удивляет Гончаренко.Как можно ставить Понтуса вперёд?До нападающего ему как до луны.И,если ЦСКА за эти две недели не купит пару,тройку достойных футболистов на команде можно смело ставить крест.

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 августа 2017, 17:13

      Ничейный матч!

      0
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      Рейтинг: -36

      Silling > DZHEK_VOROBEY1987 20 августа 2017, 15:23

      Равные команды.

      -1
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      Рейтинг: +17825

      ilichkadr 19 августа 2017, 17:00

      С такой игрой кони не пройдут Янг Бойз.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 августа 2017, 16:58

      Блёкло сыграли.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 августа 2017, 16:56

      Урал себе не забил,
      Вот ЦСКА и не победил.

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      Рейтинг: +1481

      GM > subbotaspartak 19 августа 2017, 20:41

      Локо тоже себе не забил? Поэтому Спартак и на 10 месте? :)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 августа 2017, 16:55

      Признаем честно: очко «Уралу» сохранил вратарь Годзюр. При относительно равной игре команд и одном опасном моменте у хозяев на 61 минуте, когда своё мастерство был вынужден продемонстрировать Акинфеев, Годзюр вытащил два просто «мёртвых» мяча на 63 и дополнительной второй минуте матча.

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