РФПЛ. ЦСКА в гостях не смог переиграть «Урал»

ЦСКА не сумел одолеть «Урал» в матче седьмого тура РФПЛ. Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась без забитых мячей.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер (Портнягин, 82), Григорьев (Евсеев, 61), Бавин (Емельянов, 68), Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин (Миланов, 82), Натхо, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52).

Предупреждения: Евсеев, 89 – Дзагоев, 44; Набабкин, 64.

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