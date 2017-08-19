Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. ЦСКА в гостях не смог переиграть «Урал»

19 августа 2017, 16:51
12

ЦСКА не сумел одолеть «Урал» в матче седьмого тура РФПЛ. Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась без забитых мячей.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер (Портнягин, 82), Григорьев (Евсеев, 61), Бавин (Емельянов, 68), Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин (Миланов, 82), Натхо, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52).

Предупреждения: Евсеев, 89 – Дзагоев, 44; Набабкин, 64.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska-62
1503150931
Признаем честно: очко «Уралу» сохранил вратарь Годзюр. При относительно равной игре команд и одном опасном моменте у хозяев на 61 минуте, когда своё мастерство был вынужден продемонстрировать Акинфеев, Годзюр вытащил два просто «мёртвых» мяча на 63 и дополнительной второй минуте матча.
Ответить
subbotaspartak
1503150968
Урал себе не забил, Вот ЦСКА и не победил.
Ответить
DeutschlandUberAlles
1503151106
Блёкло сыграли.
Ответить
ilichkadr
1503151258
С такой игрой кони не пройдут Янг Бойз.
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1503151997
Ничейный матч!
Ответить
Boniel+
1503153079
Да,ребята с таким футболом и в Европу....!!!???Такой позорной команды не видел давно.Ну всё плохо!Пасы все в борьбу,или перелёт или в никуда.Команда совершенно не обученная грамотной игре в футбол.Почти никто не открывается на свободное место,на встречу к мячу не выходит ни один игрок,все тупо ждут пока мяч к нему прилетит в ноги,а потом отскочит,как от стенки.Хвалёный Головин редкий бездарь.Уровень второй лиги.Зато много спеси и гонора.Но скоро все поймут,что этот тип из себя представляет и он окажется на лавке в третьеразрядном клубе.Дзагоев не лучше и ему прямая дорога в "Аланию".И удивляет Гончаренко.Как можно ставить Понтуса вперёд?До нападающего ему как до луны.И,если ЦСКА за эти две недели не купит пару,тройку достойных футболистов на команде можно смело ставить крест.
Ответить
OfaZavr
1503162430
Нормальный результат. Молодцы Урал.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+