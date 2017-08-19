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    Бубнов считает, что Карреру не уволят до зимней паузы в чемпионате России

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил перспективы увольнения в ближайшее время главного тренера команды Массимо Карреры. По мнению ветерана, клуб до зимней паузы не станет делать перестановки в тренерском штабе красно-белых.

    «Думаю, Каррера как минимум доработает до зимней паузы. Если какие-то изменения будут, то только после осенней части сезона, когда прояснится положение дел в команде. Сейчас «Спартак» ждет Лига чемпионов, и там еще больше нагрузка на команду будет. Посмотрим, как команда будет с этим справляться и где она будет находиться в турнирной таблице РФПЛ.

    Что касается функциональной подготовки игроков, то не думаю, что Каррера, готовя команду в зимнюю паузу и став с ней чемпионом, что-то изменил. Может быть, изменилось отношение футболистов. Тренер ждал и просил усиления, поскольку с тем составом, который был в прошлом году, сложно было бы выступать в Лиге чемпионов и чемпионате России, решая задачу отстоять титул и, наверное, выйти из группы в Лиге чемпионов. Прошлогодний состав эти задачи успешно решать был не в состоянии.

    Об усилении было много разговоров. Нужен как минимум еще один центральный защитник высокого класса. Нужны более классные крайние защитники. Я считаю, что у команды нет плеймейкера высокого уровня — он тоже нужен. И для ротации состава и конкуренции нужен еще один забивной нападающий. Скорее всего, об этом и шел разговор Карреры с руководством», — заявил Бубнов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2017 07:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 19 августа 2017, 14:36

      Эксперды, оставьте Карреру в покое.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 августа 2017, 13:31

      Мне со стороны виднее: Каррера в не совсем удачном старте "Спартака" в РФПЛ вообще не виноват. Ну, не мог он выставить Адриано на матч с ЦСКА из-за его дисквалификации, и не мог он уберечь Зе Луиша от травмы! А больше такого класса чистых форвардов у "Спартака" нет. Мельгарехо мелковат для "девятки", Промес атакующий полузащитник и именно в этом амплуа наиболее полезен. Да и расслабилась команда после случайного гола с рикошета сама, посчитав, что можно армейцев обыграть "на дурачка"... И была наказана. Каррера, как это было видно по телекартинке, негодовал, а толку оказалось чуть... Футболисты матч доигрывали. И доигрались...

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      Рейтинг: +451

      frizom 19 августа 2017, 10:46

      Чтобы Карреру уволили или он сам решил уйти клубу надо идти в зоне вылета перед зимней паузой.
      Федун не глупый человек, он не будет увольнять человека сделавшего Спартак чемпионом.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2017, 09:27

      Идиоты будут если выгонят его-лучше попросить из клуба Наиля Измайлова.

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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 19 августа 2017, 09:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еще недавно на руках носили, а теперь гадают - когда выгонят.

      -6
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 августа 2017, 08:02

      выступление в ЛЧ в большей степени будет решающим фактором ИМХО.

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      Рейтинг: +5444

      Приус 19 августа 2017, 07:40

      Если я верно ущучил прочитанное, то нужно менять половину команды, причем основную половину. А тучи над Каррерой? Как говорил моя бабушка: При чем тут милиционер, когда поросенка грозой убило?

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