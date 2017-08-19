Бубнов считает, что Карреру не уволят до зимней паузы в чемпионате России

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил перспективы увольнения в ближайшее время главного тренера команды Массимо Карреры. По мнению ветерана, клуб до зимней паузы не станет делать перестановки в тренерском штабе красно-белых.

«Думаю, Каррера как минимум доработает до зимней паузы. Если какие-то изменения будут, то только после осенней части сезона, когда прояснится положение дел в команде. Сейчас «Спартак» ждет Лига чемпионов, и там еще больше нагрузка на команду будет. Посмотрим, как команда будет с этим справляться и где она будет находиться в турнирной таблице РФПЛ.

Что касается функциональной подготовки игроков, то не думаю, что Каррера, готовя команду в зимнюю паузу и став с ней чемпионом, что-то изменил. Может быть, изменилось отношение футболистов. Тренер ждал и просил усиления, поскольку с тем составом, который был в прошлом году, сложно было бы выступать в Лиге чемпионов и чемпионате России, решая задачу отстоять титул и, наверное, выйти из группы в Лиге чемпионов. Прошлогодний состав эти задачи успешно решать был не в состоянии.

Об усилении было много разговоров. Нужен как минимум еще один центральный защитник высокого класса. Нужны более классные крайние защитники. Я считаю, что у команды нет плеймейкера высокого уровня — он тоже нужен. И для ротации состава и конкуренции нужен еще один забивной нападающий. Скорее всего, об этом и шел разговор Карреры с руководством», — заявил Бубнов.