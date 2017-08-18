Селюк сообщил об интересе «Рубина» к Ротенбергу

«Рубин» интересуется защитником «Локомотива» Борисом Ротенбергом. Об этом рассказал агент игрока Дмитрий Селюк.

«Интерес «Рубина» к Борису Ротенбергу – естественное явление. Он играл у Бердыева почти во всех матчах в «Ростове», а многие футболисты «Ростова» переходят в «Рубин».

Бердыев изначально не хотел отпускать Ротенберга в «Локомотив», но у Бори семья. Более того, «Ростов» сейчас тоже с удовольствием вернул бы этого футболиста», – сказал Селюк.

В прошедшем сезоне Ротенберг выиграл с «Локомотивом» Кубок России. В матчах этого футбольного года футболист провел на поле всего одну минуту.