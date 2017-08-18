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    Селюк сообщил об интересе «Рубина» к Ротенбергу

    «Рубин» интересуется защитником «Локомотива» Борисом Ротенбергом. Об этом рассказал агент игрока Дмитрий Селюк.

    «Интерес «Рубина» к Борису Ротенбергу – естественное явление. Он играл у Бердыева почти во всех матчах в «Ростове», а многие футболисты «Ростова» переходят в «Рубин».

    Бердыев изначально не хотел отпускать Ротенберга в «Локомотив», но у Бори семья. Более того, «Ростов» сейчас тоже с удовольствием вернул бы этого футболиста», – сказал Селюк.

    В прошедшем сезоне Ротенберг выиграл с «Локомотивом» Кубок России. В матчах этого футбольного года футболист провел на поле всего одну минуту.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2017 22:22
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 19 августа 2017, 08:48

      Пусть забирают, не жалко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 19 августа 2017, 08:20

      Деньги нужны?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 августа 2017, 08:12

      Давненько Селюка не было слышно)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Аид666 19 августа 2017, 08:34

      Видимо он и двигает сделку.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 19 августа 2017, 06:56

      На данный момент не хуже Комбарова.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 19 августа 2017, 06:20

      У Рубина больше интерес к Полозу и Нобоа.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 августа 2017, 06:11

      Упрямый парень, не звезда, конечно, но боец. Мог бы на яхте с девками отрываться, а он ноги ломает, причем бесплатно. Уникум.

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2017, 01:38

      К Ротенбергу или к семейным денюжкам?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 19 августа 2017, 01:12

      В сборную его,к Черчесову

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > triton004 19 августа 2017, 02:01

      У него гражданство Финляндии. Патриоты-ротенберги, мать их!
      Борюсика чухонцы даже в сборную брали, но потом раскусили.

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 августа 2017, 01:10

      Пусть забирают, а если еще и денежку за него дадут вообще круто.

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 19 августа 2017, 00:12

      Чтобы слетать в космос достаточно заплатить 20 млн зарубежных рублей, а сколько надо, чтобы сыграть за команду РФПЛ?

      2
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