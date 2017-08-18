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Селюк сообщил об интересе «Рубина» к Ротенбергу

18 августа 2017, 22:22
17

«Рубин» интересуется защитником «Локомотива» Борисом Ротенбергом. Об этом рассказал агент игрока Дмитрий Селюк.

«Интерес «Рубина» к Борису Ротенбергу – естественное явление. Он играл у Бердыева почти во всех матчах в «Ростове», а многие футболисты «Ростова» переходят в «Рубин».

Бердыев изначально не хотел отпускать Ротенберга в «Локомотив», но у Бори семья. Более того, «Ростов» сейчас тоже с удовольствием вернул бы этого футболиста», – сказал Селюк.

В прошедшем сезоне Ротенберг выиграл с «Локомотивом» Кубок России. В матчах этого футбольного года футболист провел на поле всего одну минуту.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Ротенберг Борис
Комментарии (17)
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DePisuares
1503085672
Помоему самый бесполезный футболист в нашем футболе)
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Tostao
1503089921
Если же во взрослом футболе такие кумовские дела творятся, то что говорить о детском!?
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Drapik
1503090464
Такие, как Селюк, во времена Римской империи были процветающими работорговцами.
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kotmyshka
1503090774
Чтобы слетать в космос достаточно заплатить 20 млн зарубежных рублей, а сколько надо, чтобы сыграть за команду РФПЛ?
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XaXatyn
1503094200
Пусть забирают, а если еще и денежку за него дадут вообще круто.
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triton004
1503094373
В сборную его,к Черчесову
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Одинокий волк Маквейд
1503112266
Упрямый парень, не звезда, конечно, но боец. Мог бы на яхте с девками отрываться, а он ноги ломает, причем бесплатно. Уникум.
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Svoysvoemubrat
1503112847
У Рубина больше интерес к Полозу и Нобоа.
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СШГЭС
1503115008
На данный момент не хуже Комбарова.
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Аид666
1503119561
Давненько Селюка не было слышно)
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