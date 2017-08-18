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    Матич: «Я быстро принял решение перейти в «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мнением о трансфере из «Челси».

    «Моуринью очень важен для меня. Он покупал меня из «Бенфики» в «Челси» (в январе 2014 – прим. «Бомбардира»). В новой ситуации он также был причиной переехать в Манчестер. То, что мной интересуется именно «Юнайтед», тоже был поводом. Я быстро принял решение», – сказал 29-летний игрок сборной Сербии.

    Переход Матича состоялся 31 июля. Сумма сделки составила 44,7 миллионов евро. За новый клуб хавбек провел два матча во всех турнирах, в которых забил один гол.

    Источник: Skysports

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    18.08.2017 12:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 августа 2017, 01:14

      и правильно сделал!МЮ не хватало толковых игроков такого уровня!

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 августа 2017, 12:45

      Ну, Матич для Челси даже не очень-то и потеря... Так что пусть себе ходит за Моуром.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > momwig_ 18 августа 2017, 17:06

      я бы поспорил, посмотри на старт АПЛ...провал Челси против Бёрнли, и потрясающая дебютная игра того же Матича (в абсолютно новой для себя команде)!! может быть для Челси это и не потеря, но для Конте это удар ниже пояса, он ведь не желал его терять! зря, зря, зря руководство Челси совершило такую ошибку, ещё не раз пожалеют

      1
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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан > momwig_ 18 августа 2017, 21:07

      Не стать чемпионом Челси в новом сезоне потеря. И к этому все идет. А МЮ в тоже время усиливается

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