Матич: «Я быстро принял решение перейти в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мнением о трансфере из «Челси».

«Моуринью очень важен для меня. Он покупал меня из «Бенфики» в «Челси» (в январе 2014 – прим. «Бомбардира»). В новой ситуации он также был причиной переехать в Манчестер. То, что мной интересуется именно «Юнайтед», тоже был поводом. Я быстро принял решение», – сказал 29-летний игрок сборной Сербии.

Переход Матича состоялся 31 июля. Сумма сделки составила 44,7 миллионов евро. За новый клуб хавбек провел два матча во всех турнирах, в которых забил один гол.