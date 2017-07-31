«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Матича из «Челси»

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Неманьи Матича. Контракт с сербом заключен по схеме «3+1».

«Я рад, что присоединился к «Манчестер Юнайтед». У меня в очередной раз появилась возможность поработать с Жозе Моуринью, и я не смог отказаться.

Я наслаждался временем, проведенным в «Челси». Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за их поддержку. Не могу дождаться встречи с моими новыми партнерами и начать тренироваться с ними.

Это очень захватывающее время для «Манчестер Юнайтед», и я с нетерпением жду, чтобы сыграть свою роль в создании истории этого великого клуба», – сказал Матич.

Напомним, серб защищал цвета синих с января 2014 года. По данным СМИ, приобретение 28-летнего игрока обошлось «красным дьяволам» почти в 45 миллионов евро.