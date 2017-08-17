«Матч ТВ» опроверг информацию, что будет взимать с клубов деньги за присутствие в эфире

Телекомпания «Матч ТВ» выпустила официальный релиз по поводу появившейся информации о том, что впредь с клубов РФПЛ будут взиматься деньги за анализ матчей и присутствие в эфирах представителей команд.

По словам холдинга, такая перспектива ничуть не соответствует действительности.

«Матч ТВ» категорически опровергает информацию, которая появилась и распространяется в соцсетях и недобросовестных СМИ: якобы, канал просит клубы РФПЛ платить за приглашение в эфир телеканала и за анализ матчей в передачах, выходящих в эфире канала. Телеканал никогда не требовал, не предлагал и не просил финансирования производства собственных телепрограмм у клубов РФПЛ.

Этот информационный вброс направлен на дискредитацию телеканала и не содержит ни единого правдивого утверждения. Подтвердить позицию «Матч ТВ» по этому вопросу готов целый ряд российских футбольных клубов, которые связаны с «Матч ТВ» длительным и взаимовыгодным сотрудничеством и партнерством.

Появившиеся в ряде СМИ сообщения следует считать нелепыми домыслами, которые ставят целью испортить репутацию не только телеканалу «Матч ТВ», но и запятнать репутацию российских футбольных клубов. Это недопустимо. Ситуация требует обстоятельного разбора и обязательного наказания нечистых на руку журналистов и пользующихся их услугами недобросовестных представителей СМИ», – говорится в сообщении холдинга.

Комментатор телеканала и ведущий программы «После футбола» Георгий Черданцев назвал вброшенную информацию бредом сивой кобылы.