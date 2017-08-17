Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Матч ТВ» опроверг информацию, что будет взимать с клубов деньги за присутствие в эфире

    Телекомпания «Матч ТВ» выпустила официальный релиз по поводу появившейся информации о том, что впредь с клубов РФПЛ будут взиматься деньги за анализ матчей и присутствие в эфирах представителей команд.

    По словам холдинга, такая перспектива ничуть не соответствует действительности.

    «Матч ТВ» категорически опровергает информацию, которая появилась и распространяется в соцсетях и недобросовестных СМИ: якобы, канал просит клубы РФПЛ платить за приглашение в эфир телеканала и за анализ матчей в передачах, выходящих в эфире канала. Телеканал никогда не требовал, не предлагал и не просил финансирования производства собственных телепрограмм у клубов РФПЛ.

    Этот информационный вброс направлен на дискредитацию телеканала и не содержит ни единого правдивого утверждения. Подтвердить позицию «Матч ТВ» по этому вопросу готов целый ряд российских футбольных клубов, которые связаны с «Матч ТВ» длительным и взаимовыгодным сотрудничеством и партнерством.

    Появившиеся в ряде СМИ сообщения следует считать нелепыми домыслами, которые ставят целью испортить репутацию не только телеканалу «Матч ТВ», но и запятнать репутацию российских футбольных клубов. Это недопустимо. Ситуация требует обстоятельного разбора и обязательного наказания нечистых на руку журналистов и пользующихся их услугами недобросовестных представителей СМИ», – говорится в сообщении холдинга.

    Комментатор телеканала и ведущий программы «После футбола» Георгий Черданцев назвал вброшенную информацию бредом сивой кобылы.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 18 августа 2017, 07:38

      Чем тухлее становится канал, тем больше вони.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 августа 2017, 06:49

      За свою репутацию Матч ТВ может не горевать, нельзя испортить то, чего нет.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 августа 2017, 05:20

      больше похоже на ситуации с тендерами гос контор... как их ловят на "золотых туалетах", СМИ раздувает, тендер исчезает - контора отнекивается... принцип тот же...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 17 августа 2017, 20:59

      Гда же и на ком правда???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 17 августа 2017, 20:38

      Ну, а что они ещё скажут??? свои условия разослали теперь пусть клубы думают

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11