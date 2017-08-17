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  • «Матч ТВ» предложил клубам РФПЛ платить за участие в эфире и проведение анализа их матчей

«Матч ТВ» предложил клубам РФПЛ платить за участие в эфире и проведение анализа их матчей

17 августа 2017, 18:53
16

«Матч ТВ» предоставил клубам РФПЛ список платных услуг. Команды получили презентацию, в которых канал предлагает платить за попадание в сюжет той или иной программы. В частности, клубам предлагается заплатить «от 1 миллиона рублей за эпизод в зависимости от хронометража» при попадании в программу «После футбола с Георгием Черданцевым».

В презентации также указаны суммы, которые придется заплатить тем, кто захочет стать участником шоу «Кто хочет стать легионером?» и передачи «Все на футбол».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (16)
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овертайм
1502985486
нах это надо клубам?))) если эти горе эксперты не будут рассказывать то и смотреть не будут, а так и рыбку съесть и кости сдать)))
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порт
1502985696
А клубы их вежливо послали на четыре стороны. Матч ТВ выбрал юг, там теплее.
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cska-62
1502986841
Проще говоря, государственный канал "Матч-ТВ" нагло и открыто превращается в чью-то личную КОРМУШКУ?! И где там у нас Следственный Комитет, прокуратура, ФСБ, МВД? Или возвращаемся в эпоху, когда Березовский Первый канал (ОРТ) приХватизировал? Помню, помню... И судьбу Бориса Абрамовича тоже помню... Шарфиками запасайтесь, козлы!
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АХ
1502987072
Слишком круто взяли. Надо было начинать с прогонки платных смсок в бегущей строке с поздравлялками и типа "мч хочет познакомиться. девчонки приезжайте", вместо новостей спорта.
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Tihov.e
1502987770
А я думаю мы теперь будем смотреть всё про зенит национальное достояние деньги на право и лево.
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altezzik
1502988538
Тяжелая наркомания
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dok66
1502988919
У Тины сорвало крышу ! КТО Ж БУДЕТ СМОТРЕТЬ ПРОПЛАЧЕННЫЕ СЮЖЕТЫ ? Кто платит , тот даму и танцует ? Так тока дама и будет смотреть !
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Антон Л
1502989574
То есть, канал будет показывать не то, что интересно зрителю, а то, что выгодно каналу. Прощай журналистика в ее исконном значении.
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challenger98
1502991415
Предлагаю Матч ТВ платить за то, что мы смотрим их канал. Одна серия «После футбола с Георгием Черданцевым» - 10000 рублей
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Небесная
1502999928
Оказывается не только КДК чудить умеет
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