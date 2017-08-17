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    «Матч ТВ» предложил клубам РФПЛ платить за участие в эфире и проведение анализа их матчей

    «Матч ТВ» предоставил клубам РФПЛ список платных услуг. Команды получили презентацию, в которых канал предлагает платить за попадание в сюжет той или иной программы. В частности, клубам предлагается заплатить «от 1 миллиона рублей за эпизод в зависимости от хронометража» при попадании в программу «После футбола с Георгием Черданцевым».

    В презентации также указаны суммы, которые придется заплатить тем, кто захочет стать участником шоу «Кто хочет стать легионером?» и передачи «Все на футбол».

    Источник: Sports.ru

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    17.08.2017 18:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +14

      pekasa 18 августа 2017, 01:10

      да, уж. куда мы катимся ((

      0
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      Рейтинг: +57

      VVVnnn 18 августа 2017, 00:26

      Даже не знаю что написать, 20 комментов и все поверили в реальность новости.
      Лицоладонь.

      Критиковать все и вся, а в голове вообще ничего нет. Это не наивность даже, а отсутствие мозгов.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 17 августа 2017, 22:58

      Оказывается не только КДК чудить умеет

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 17 августа 2017, 21:01

      Я то думаю почему Москву да Питер только показывают )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 августа 2017, 20:51

      ахаха и только спартак_зенит будет за счет народа?

      0
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      Рейтинг: +52

      challenger98 17 августа 2017, 20:36

      Предлагаю Матч ТВ платить за то, что мы смотрим их канал. Одна серия «После футбола с Георгием Черданцевым» - 10000 рублей

      4
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 17 августа 2017, 20:06

      То есть, канал будет показывать не то, что интересно зрителю, а то, что выгодно каналу. Прощай журналистика в ее исконном значении.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 августа 2017, 19:55

      У Тины сорвало крышу ! КТО Ж БУДЕТ СМОТРЕТЬ ПРОПЛАЧЕННЫЕ СЮЖЕТЫ ? Кто платит , тот даму и танцует ? Так тока дама и будет смотреть !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 17 августа 2017, 19:48

      Тяжелая наркомания

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e 17 августа 2017, 19:36

      А я думаю мы теперь будем смотреть всё про зенит национальное достояние деньги на право и лево.

      -1
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