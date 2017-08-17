«Матч ТВ» предложил клубам РФПЛ платить за участие в эфире и проведение анализа их матчей

«Матч ТВ» предоставил клубам РФПЛ список платных услуг. Команды получили презентацию, в которых канал предлагает платить за попадание в сюжет той или иной программы. В частности, клубам предлагается заплатить «от 1 миллиона рублей за эпизод в зависимости от хронометража» при попадании в программу «После футбола с Георгием Черданцевым».

В презентации также указаны суммы, которые придется заплатить тем, кто захочет стать участником шоу «Кто хочет стать легионером?» и передачи «Все на футбол».