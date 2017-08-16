Ледяхов считает, что «Спартаку» нужны еще три хороших игрока

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился своим видением на то, какие позиции в команде следует усилить красно-белому клубу. По мнению эксперта, новые игроки не помешали бы в каждой линии.

– Если «Спартак» хочет выступить в Европе достойно, до закрытия трансферного окна надо приобрести трех игроков хорошего европейского класса.

– На какие позиции?

– В оборону и центр полузащиты, где сказывается отсутствие Романа Зобнина, – точно. С нападением ситуация двоякая. Да, есть Зе Луиш и Луис Адриано, великолепные форварды. К сожалению, оба подвержены травмам. Вот и сейчас Зе Луиш выбыл минимум на две недели.