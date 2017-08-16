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  • Ледяхов считает, что «Спартаку» нужны еще три хороших игрока

Ледяхов считает, что «Спартаку» нужны еще три хороших игрока

16 августа 2017, 14:09
8

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился своим видением на то, какие позиции в команде следует усилить красно-белому клубу. По мнению эксперта, новые игроки не помешали бы в каждой линии.

– Если «Спартак» хочет выступить в Европе достойно, до закрытия трансферного окна надо приобрести трех игроков хорошего европейского класса.

– На какие позиции?

– В оборону и центр полузащиты, где сказывается отсутствие Романа Зобнина, – точно. С нападением ситуация двоякая. Да, есть Зе Луиш и Луис Адриано, великолепные форварды. К сожалению, оба подвержены травмам. Вот и сейчас Зе Луиш выбыл минимум на две недели.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Ледяхов Игорь
Комментарии (8)
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xLINDAx
1502882641
Если не больше..
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Опорник84
1502883662
Денег нет,но вы держитесь!
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oyabun
1502884020
А не мог бы Эксперт Ледяхов поделиться свои мнением с руководством клуба? На мнение простых то болельщиков им наплевать
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Диктор
1502884927
Полностью согласен-главное чтобы услышали.
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Одинокий волк Маквейд
1502886165
Столько нужно чтобы просто заткнуть прорехи, а для ротации и игры на два фронта нужно еще два раза по столько.
Ответить
Сибирь за Спартак
1502886669
А не пора ли нам вспомнить про африканское трио, купленное в прошлом году?
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СШГЭС
1502887323
Дела в колхозе шли плохо. Не то, чтобы очень плохо, можно даже сказать хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.
Ответить
Приус
1502887790
Если б я был султан, этот состав я бы оставил для РФПЛ, а для ЛЧ на все позиции, кроме Промеса и Джикии купил легов по 20+
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