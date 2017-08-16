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    Ледяхов считает, что «Спартаку» нужны еще три хороших игрока

    Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился своим видением на то, какие позиции в команде следует усилить красно-белому клубу. По мнению эксперта, новые игроки не помешали бы в каждой линии.

    – Если «Спартак» хочет выступить в Европе достойно, до закрытия трансферного окна надо приобрести трех игроков хорошего европейского класса.

    – На какие позиции?

    – В оборону и центр полузащиты, где сказывается отсутствие Романа Зобнина, – точно. С нападением ситуация двоякая. Да, есть Зе Луиш и Луис Адриано, великолепные форварды. К сожалению, оба подвержены травмам. Вот и сейчас Зе Луиш выбыл минимум на две недели.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2017 14:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5444

      Приус 16 августа 2017, 15:49

      Если б я был султан, этот состав я бы оставил для РФПЛ, а для ЛЧ на все позиции, кроме Промеса и Джикии купил легов по 20+

      9
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 16 августа 2017, 15:42

      Дела в колхозе шли плохо. Не то, чтобы очень плохо, можно даже сказать хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.

      9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 августа 2017, 15:31

      А не пора ли нам вспомнить про африканское трио, купленное в прошлом году?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 августа 2017, 15:22

      Столько нужно чтобы просто заткнуть прорехи, а для ротации и игры на два фронта нужно еще два раза по столько.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 августа 2017, 15:02

      Полностью согласен-главное чтобы услышали.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 августа 2017, 14:47

      А не мог бы Эксперт Ледяхов поделиться свои мнением с руководством клуба? На мнение простых то болельщиков им наплевать

      5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 августа 2017, 14:41

      Денег нет,но вы держитесь!

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 августа 2017, 14:24

      Если не больше..

      4
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