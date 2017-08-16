Гончаренко: «Сейчас все мысли ЦСКА – о восстановлении»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал свою оценку первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойза» (1:0). По словам наставника, россиянам особенно тяжело пришлось во второй половине встречи.

«Довольны победой. Тем не менее понимаем, что еще есть ответный матч, домашний, к которому надо подойти в максимально оптимальном состоянии. Нам пришлось в силу объективных причин во втором тайме очень тяжело. Но у нас опытная защита – выдержала давление, которое оказывал соперник.

К сожалению, не получилось игры на встречных атаках. А так большой объем работы в который раз проделали опорные полузащитники. Сейчас все мысли о восстановлении, чтобы хорошо подготовились как к «Уралу», так и ответной встрече с «Янг Бойзом».

Почему не получилось в атаке? Масса причин. Я думаю, они на поверхности – и хороший контрпрессинг «Янг Бойза», и искусственное поле, которое швейцарцам более привычно. Они часто на нем играют, в отличие от нас. Можно сослаться и на то, что со «Спартаком» мы больше сил отдали, но больше не физических, а моральных. Много факторов цепляется один за другой», – заявил тренер.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Янг Бойз» – ЦСКА.