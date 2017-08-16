Гончаренко: «Сейчас все мысли ЦСКА – о восстановлении»

Результат игры можно назвать закономерным!
Кто больше ХОТЕЛ, тот и победил!
На протяжении большей части игры ЦСКА играл вторым номером и выбранная тактика тренера Виктора Гончаренко сработала.
Швейцарцы пытались, за счёт частого владения мячом, переиграть, но ЦСКА явно изучил их манеру игры и был готов к такому повороту.
Защита армейцев успевала справиться почти со всеми острыми выпадами соперника.
Армейцы постарались, в первую очередь, не пропустить, а в одной из контратак ЗАБИТЬ.
ЦСКА провели ОТЛИЧНЫЙ матч против «Спартака», но имели слишком мало времени на восстановление, плюс синтетика швейцарского газона.
Со «Спартаком» средняя линия ЦСКА смотрелась здорово, а в этой игре позволила сопернику оказывать на оборону армейцев некоторое давление.
Однако, со всеми задачами на игру, ЦСКА справился на ОТЛИЧНО, а в атаке получалось забить, за счёт ДАВЛЕНИЯ на соперника в концовке.
Ведь это игроки ЦСКА, в концовке, за счёт давления на оборону швейцарцев, заставили Нуху ОШИБИТЬСЯ!
Игорь Акинфеев сыграль на НОЛЬ, а защита ЦСКА не позволила швейцарцам распечетать ворота ЦСКА!
Вратарь ЦСКА Акинфеев отстоял третий матч подряд "на ноль" в Лиге чемпионов.
Молодец Игорь!
Так стоять и НЕ ПРОПУСКАТЬ!!! Ура!
Вот что значит взаимодействие вратаря и защиты ЦСКА - ворота на ЗАМКЕ и есть новый вратарский сухарь Акинфеева!
Поздравляем Игоря с этим вратарским УСПЕХОМ!
Можно сказать, что ЦСКА удалось победить за счёт большого желания!
Кто больше ХОТЕЛ, тот и победил!
Впереди вторая игра и можно сказать, что у ЦСКА есть ПРЕКРАСНАЯ возможность выйти в групповой этап Лиги Чемпионов!
Чего мы ЦСКА и желаем!
С ПОБЕДОЙ армейцы! Все МОЛОДЦЫ! Так играть и всегда побеждать на футбольных полях Европы!!!
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал свою оценку первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойза» (1:0). По словам наставника, россиянам особенно тяжело пришлось во второй половине встречи.
«Довольны победой. Тем не менее понимаем, что еще есть ответный матч, домашний, к которому надо подойти в максимально оптимальном состоянии. Нам пришлось в силу объективных причин во втором тайме очень тяжело. Но у нас опытная защита – выдержала давление, которое оказывал соперник.
К сожалению, не получилось игры на встречных атаках. А так большой объем работы в который раз проделали опорные полузащитники. Сейчас все мысли о восстановлении, чтобы хорошо подготовились как к «Уралу», так и ответной встрече с «Янг Бойзом».
Почему не получилось в атаке? Масса причин. Я думаю, они на поверхности – и хороший контрпрессинг «Янг Бойза», и искусственное поле, которое швейцарцам более привычно. Они часто на нем играют, в отличие от нас. Можно сослаться и на то, что со «Спартаком» мы больше сил отдали, но больше не физических, а моральных. Много факторов цепляется один за другой», – заявил тренер.
«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Янг Бойз» – ЦСКА.