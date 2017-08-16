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    Гончаренко: «Сейчас все мысли ЦСКА – о восстановлении»

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал свою оценку первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойза» (1:0). По словам наставника, россиянам особенно тяжело пришлось во второй половине встречи.

    «Довольны победой. Тем не менее понимаем, что еще есть ответный матч, домашний, к которому надо подойти в максимально оптимальном состоянии. Нам пришлось в силу объективных причин во втором тайме очень тяжело. Но у нас опытная защита – выдержала давление, которое оказывал соперник.

    К сожалению, не получилось игры на встречных атаках. А так большой объем работы в который раз проделали опорные полузащитники. Сейчас все мысли о восстановлении, чтобы хорошо подготовились как к «Уралу», так и ответной встрече с «Янг Бойзом».

    Почему не получилось в атаке? Масса причин. Я думаю, они на поверхности – и хороший контрпрессинг «Янг Бойза», и искусственное поле, которое швейцарцам более привычно. Они часто на нем играют, в отличие от нас. Можно сослаться и на то, что со «Спартаком» мы больше сил отдали, но больше не физических, а моральных. Много факторов цепляется один за другой», – заявил тренер.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Янг Бойз» – ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2017 00:14
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    Комментарии6
    ...
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      Рейтинг: -13

      Popularov 16 августа 2017, 11:28

      Результат игры можно назвать закономерным!
      Кто больше ХОТЕЛ, тот и победил!
      На протяжении большей части игры ЦСКА играл вторым номером и выбранная тактика тренера Виктора Гончаренко сработала.
      Швейцарцы пытались, за счёт частого владения мячом, переиграть, но ЦСКА явно изучил их манеру игры и был готов к такому повороту.
      Защита армейцев успевала справиться почти со всеми острыми выпадами соперника.
      Армейцы постарались, в первую очередь, не пропустить, а в одной из контратак ЗАБИТЬ.
      ЦСКА провели ОТЛИЧНЫЙ матч против «Спартака», но имели слишком мало времени на восстановление, плюс синтетика швейцарского газона.
      Со «Спартаком» средняя линия ЦСКА смотрелась здорово, а в этой игре позволила сопернику оказывать на оборону армейцев некоторое давление.
      Однако, со всеми задачами на игру, ЦСКА справился на ОТЛИЧНО, а в атаке получалось забить, за счёт ДАВЛЕНИЯ на соперника в концовке.
      Ведь это игроки ЦСКА, в концовке, за счёт давления на оборону швейцарцев, заставили Нуху ОШИБИТЬСЯ!
      Игорь Акинфеев сыграль на НОЛЬ, а защита ЦСКА не позволила швейцарцам распечетать ворота ЦСКА!
      Вратарь ЦСКА Акинфеев отстоял третий матч подряд "на ноль" в Лиге чемпионов.
      Молодец Игорь!
      Так стоять и НЕ ПРОПУСКАТЬ!!! Ура!
      Вот что значит взаимодействие вратаря и защиты ЦСКА - ворота на ЗАМКЕ и есть новый вратарский сухарь Акинфеева!
      Поздравляем Игоря с этим вратарским УСПЕХОМ!
      Можно сказать, что ЦСКА удалось победить за счёт большого желания!
      Кто больше ХОТЕЛ, тот и победил!
      Впереди вторая игра и можно сказать, что у ЦСКА есть ПРЕКРАСНАЯ возможность выйти в групповой этап Лиги Чемпионов!
      Чего мы ЦСКА и желаем!
      С ПОБЕДОЙ армейцы! Все МОЛОДЦЫ! Так играть и всегда побеждать на футбольных полях Европы!!!

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 16 августа 2017, 10:07

      Как может получится игра в атаке,если у Вас центральный нападающий не умеет играть футбол???Уже не первый матч видим,что Чалов совершенно не обученный человек.Он не умеет ничего:ни обыграть,ни подыграть,ни отдать точно пас,ни открыться на свободное место,работа с мячом чудовищная,ударов по воротам просто нет.А Гончаренко ставит его и ставит.Оленаре тоже не подарок,ну этот хотя бы потолкаться может.Хвалёный Головин провалил игру,а Дзагоев настолько охамел,что в пору надевать на него смерительную рубашку.Сам играет безобразно.И главное тренер не может поставить игру.Играют как получится.Дальше этот номер не пройдет!!!

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 августа 2017, 08:57

      Удачи ЦСКА!!!

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 августа 2017, 06:54

      Армейцы сделали ставку на ЛЧ, выхода нет, нужны деньги на усиление, в чемпионате могут возникнуть проблемы.

      8
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 августа 2017, 06:34

      О характере игры говорит сухая статистика: угловые - 11/0, удары в створ - 6/1. Молодцы, выстояли, не подвели ветераны.

      7
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 августа 2017, 00:34

      Главное - ПОБЕДА

      2
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