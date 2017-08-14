Дортмундская «Боруссия» поспорит со «Спартаком» за Луана

За 25 млн пускай забирают этого мини-футбольного полотера) Дороже его не продашь сейчас другой тип игроков в цене вот поэтому он и сидит до сих пор в этой солнечной Бразилии))
Дортмундская «Боруссия» готовит официальное предложение для «Гремио» по нападающему Луану, сообщает Correiodopovo.com.br.
Ранее появилась информация, что переговоры по 24-летнему игроку ведет «Спартак», готовый заплатить за него порядка 22 миллионов евро. Позднее сам форвард на пресс-конференции заявил, что пока не собирается покидать «Гремио».
Кроме того, как сообщали СМИ, в бразильце заинтересована «Сампдория».
Нынешний контракт Луана действует до сентября 2018 года. В этом сезоне он провел 22 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.