Дортмундская «Боруссия» поспорит со «Спартаком» за Луана

Дортмундская «Боруссия» готовит официальное предложение для «Гремио» по нападающему Луану, сообщает Correiodopovo.com.br.

Ранее появилась информация, что переговоры по 24-летнему игроку ведет «Спартак», готовый заплатить за него порядка 22 миллионов евро. Позднее сам форвард на пресс-конференции заявил, что пока не собирается покидать «Гремио».

Кроме того, как сообщали СМИ, в бразильце заинтересована «Сампдория».

Нынешний контракт Луана действует до сентября 2018 года. В этом сезоне он провел 22 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.