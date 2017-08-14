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Дортмундская «Боруссия» поспорит со «Спартаком» за Луана

14 августа 2017, 13:10
11

Дортмундская «Боруссия» готовит официальное предложение для «Гремио» по нападающему Луану, сообщает Correiodopovo.com.br.

Ранее появилась информация, что переговоры по 24-летнему игроку ведет «Спартак», готовый заплатить за него порядка 22 миллионов евро. Позднее сам форвард на пресс-конференции заявил, что пока не собирается покидать «Гремио».

Кроме того, как сообщали СМИ, в бразильце заинтересована «Сампдория».

Нынешний контракт Луана действует до сентября 2018 года. В этом сезоне он провел 22 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Гремио Боруссия Д
Комментарии (11)
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Сильвербой
1502706621
Со Спартаком бессмысленно спорить, глыба!
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Одинокий волк Маквейд
1502707275
В Спартаке, похоже, на него уже рукой махнули.
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momwig_
1502708048
Агентские игрища. Цену хотят ещё подтянуть... не знают они старину Арнольдыча, с него лишний рубль тянуть - себе дороже.
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forward33
1502708461
Неплохая и дешевая замена Дембеле
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ivanthebest
1502708703
Походу менеджмент Спартака опять про..бал крутого таланта... Как это до..бало... Неужели нельзя накинуть было сверху пару лямов и закрыть вопрос?
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СШГЭС
1502709387
До закрытия форточки две недели с небольшим, ни Гарая, ни Луана в Тарасовке не видно. Ощущение как в бане ночью.
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Приус
1502710215
Он сказал, что до ЧМ клуб менять не намерен, не хочет рисковать.
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SEREGA 64
1502719245
ХВАТИТ УЖЕ ВРАТЬ НЕ БУДЕТ ЗДЕСЬ ЛУАНА ВСЕ ЗАБЫЛИ И ВООБЩЕ В СПАРТАК СЕЙЧАС БЕРУТ ТОЛЬКО БРЕВНО ЗА ТО БЕСПЛАТНО
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prezent2017
1502719516
Не видать хрюшам усиления. Выкупай Дзюбу пока не поздно!
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Пестрый
1502721523
За 25 млн пускай забирают этого мини-футбольного полотера) Дороже его не продашь сейчас другой тип игроков в цене вот поэтому он и сидит до сих пор в этой солнечной Бразилии))
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