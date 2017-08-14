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    Дортмундская «Боруссия» поспорит со «Спартаком» за Луана

    Дортмундская «Боруссия» готовит официальное предложение для «Гремио» по нападающему Луану, сообщает Correiodopovo.com.br.

    Ранее появилась информация, что переговоры по 24-летнему игроку ведет «Спартак», готовый заплатить за него порядка 22 миллионов евро. Позднее сам форвард на пресс-конференции заявил, что пока не собирается покидать «Гремио».

    Кроме того, как сообщали СМИ, в бразильце заинтересована «Сампдория».

    Нынешний контракт Луана действует до сентября 2018 года. В этом сезоне он провел 22 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 13:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 14 августа 2017, 17:38

      За 25 млн пускай забирают этого мини-футбольного полотера) Дороже его не продашь сейчас другой тип игроков в цене вот поэтому он и сидит до сих пор в этой солнечной Бразилии))

      -2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 17:05

      Не видать хрюшам усиления. Выкупай Дзюбу пока не поздно!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 14 августа 2017, 17:00

      ХВАТИТ УЖЕ ВРАТЬ НЕ БУДЕТ ЗДЕСЬ ЛУАНА ВСЕ ЗАБЫЛИ И ВООБЩЕ В СПАРТАК СЕЙЧАС БЕРУТ ТОЛЬКО БРЕВНО ЗА ТО БЕСПЛАТНО

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > SEREGA 64 14 августа 2017, 17:06

      Дрова тоже денег стоят. Их рубить, пилить, колоть надобно.

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 14 августа 2017, 14:30

      Он сказал, что до ЧМ клуб менять не намерен, не хочет рисковать.

      6
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 14 августа 2017, 14:16

      До закрытия форточки две недели с небольшим, ни Гарая, ни Луана в Тарасовке не видно. Ощущение как в бане ночью.

      9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 августа 2017, 14:05

      Походу менеджмент Спартака опять про..бал крутого таланта... Как это до..бало... Неужели нельзя накинуть было сверху пару лямов и закрыть вопрос?

      3
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      Рейтинг: +800

      forward33 14 августа 2017, 14:01

      Неплохая и дешевая замена Дембеле

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 августа 2017, 13:54

      Агентские игрища. Цену хотят ещё подтянуть... не знают они старину Арнольдыча, с него лишний рубль тянуть - себе дороже.

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 14 августа 2017, 13:41

      В Спартаке, похоже, на него уже рукой махнули.

      7
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 августа 2017, 13:30

      Со Спартаком бессмысленно спорить, глыба!

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