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    Ловчев: «Комбаров пешком шел назад при потере мяча, а должен был нестись как Болт»

    Бывший советский футболист Евгений Ловчев отметил низкое качество футбола в столичном дерби ЦСКА«Спартак», которое было сыграно в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. По его словам, в очередной раз крайне слабо сыграл Дмитрий Комбаров, чья ошибка привела к первому голу в ворота красно-белых.

    «Играли две команды, которые много лет являются лидерами нашего футбола. И если говорить о качестве футбола, то оно до уровня национального дерби не дотягивало. Да, было много стыков и стычек, но само качество футбола было низким.

    Иногда, моментами выделялись то Дзагоев, то Головин. Что-то пытался сделать Промес, Глушаков бил по воротам, но не очень удачно. Фернандо был тоже почти не заметен. Я не видел комбинаций, не видел, как команды собираются атаковать.

    Во втором тайме, благодаря голу «Спартака», забитому при помощи рикошета, игра оживилась. После того, как «Спартак» открыл счет, он завладел преимуществом. ЦСКА почти ничем не отвечал. И вот здесь-то надо было быстрее забивать второй гол, но спартаковцы стали играть на удержание счета. А при такой игре команда должна действовать, как единый организм, выкладываться по полной, игроки должны страховать друг друга. А теперь вспомним, как армейцы сравняли счет? Комбаров пешком пошел назад при потере мяча, хотя атака армейцев развивалась по его флангу. Головин ворвался в штрафную, прострелил, а Щенников замкнул. Вот такой итог этого эпизода.

    Я сам играл на этой же позиции, что и Комбаров, и всегда четко знал, что при срыве атаки крайний защитник должен нестись назад, как Усэйн Болт. Я представлю, что бы мне высказали ветераны «Спартака», если б я также возвращался назад, как Комбаров в эпизоде с первым голом. При таком отношении матчи не выигрываются», – считает Ловчев.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

    Источник: «Советский спорт»

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    14.08.2017 08:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 14 августа 2017, 15:33

      Ага! Ну он так и нёсся! Болт так вообще до финиша не добежал!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 14 августа 2017, 14:39

      Нужно переходить на игру в 3 центральных, тогда комбаровские косяки будут не так заметны. Их все равно Джикия подчищает.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 14 августа 2017, 14:09

      Не знаю как насчет Усейна, но болт Комбаров забил точно.

      6
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      Рейтинг: +728

      GammiD 14 августа 2017, 11:24

      Из Комбарова путаются сделать толкового латераля, но он не тянет. Как защитник он вообще не какущий и за мясных привозит и в сборной. лепили лепили да не вылепили, не получился латераль, остался он крайним полузащитником, под ним крайних деф играть должен. Либо если уж латераля, в центр 3-х крутых центральных надо и опорника.

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 августа 2017, 10:25

      Наконец-то я согласен с Ловчевым. Комбаров вообще ни когда не возвращается, постоянно "теряет" то соперника, отставая от него, позиционно вообще не понятно, где он играет. Ну а Денис... ох, своими ударами - в надежде что прошлогодний фарт вдруг возьмет да вернется - он запорол штук пять толковых моментов. когда можно было вывести партнера на голевую позицию. В прошлом сезоне хвастался, что удары не тренирует... интересно, он вообще понимает, что это признание: его голы - случайность, а случайности имеют свойство переставать случаться "без предупреждения".

      5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 августа 2017, 10:22

      Потому что комбаров ни разу не защитник,вообще не понимаю,зачем его в защиту начали ставить

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 августа 2017, 09:49

      по мне Тигиев смотрится достойно

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 августа 2017, 09:42

      Страшно представить что будет в ЛЧ!

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 14 августа 2017, 08:59

      Да понятно что и Глушаков и Комбаров в этом сезоне играют пока ниже своих возможностей. Но что делать? Заменить то некем - лимит, будь он неладен. Своих хороших защитников других нет, купить зарубежных хороших Спартак не в состоянии. Не видно альтернативы

      2
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > oyabun 14 августа 2017, 09:28

      пусть лучше молодежь играет чем они

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > nik55 14 августа 2017, 10:20

      Во всяком случает в место Комбарова уж точно, он вообще никакой

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 14 августа 2017, 11:13

      Фернандо тоже далёк от идеала, опять результативная ошибка! Но Комбаров в этом плане далеко впереди...

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