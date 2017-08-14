Ловчев: «Комбаров пешком шел назад при потере мяча, а должен был нестись как Болт»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев отметил низкое качество футбола в столичном дерби ЦСКА – «Спартак», которое было сыграно в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. По его словам, в очередной раз крайне слабо сыграл Дмитрий Комбаров, чья ошибка привела к первому голу в ворота красно-белых.

«Играли две команды, которые много лет являются лидерами нашего футбола. И если говорить о качестве футбола, то оно до уровня национального дерби не дотягивало. Да, было много стыков и стычек, но само качество футбола было низким.

Иногда, моментами выделялись то Дзагоев, то Головин. Что-то пытался сделать Промес, Глушаков бил по воротам, но не очень удачно. Фернандо был тоже почти не заметен. Я не видел комбинаций, не видел, как команды собираются атаковать.

Во втором тайме, благодаря голу «Спартака», забитому при помощи рикошета, игра оживилась. После того, как «Спартак» открыл счет, он завладел преимуществом. ЦСКА почти ничем не отвечал. И вот здесь-то надо было быстрее забивать второй гол, но спартаковцы стали играть на удержание счета. А при такой игре команда должна действовать, как единый организм, выкладываться по полной, игроки должны страховать друг друга. А теперь вспомним, как армейцы сравняли счет? Комбаров пешком пошел назад при потере мяча, хотя атака армейцев развивалась по его флангу. Головин ворвался в штрафную, прострелил, а Щенников замкнул. Вот такой итог этого эпизода.

Я сам играл на этой же позиции, что и Комбаров, и всегда четко знал, что при срыве атаки крайний защитник должен нестись назад, как Усэйн Болт. Я представлю, что бы мне высказали ветераны «Спартака», если б я также возвращался назад, как Комбаров в эпизоде с первым голом. При таком отношении матчи не выигрываются», – считает Ловчев.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».