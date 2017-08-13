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    Кокорин: «Зенит» должен радовать фанатов, много забивать и доминировать»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин дал комментарий после матча шестого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата» (4:0). По словам футболиста, команда очень счастлива победе.

    – Очень счастливы, очередная хорошая игра, много забитых голов, полный стадион. Про бомбардирскую гонку рано говорить: хорошо, что у меня получается забивать, а команде выигрывать.

    – Крестики ставите?

    – Нет, я счастлив, что забиваю, приношу команде пользу.

    – Было ли принципиально обыграть грозненцев после обидного поражения в концовке сезона на этом поле?

    – Принципиально после того, как поменяли поле, – да. Но при такой поддержке каждый матч принципиально играть хорошо, стараться много забивать. Не зря такие усиления, не чтобы мы играли на удержание. Нужно забивать много, радовать болельщиков и доминировать.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.08.2017 22:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +468

      Alemann 14 августа 2017, 09:20

      Не перестаю удивляться метаморфозам, произошедшим с Кокориным. В прошлом сезоне был уверен, что Луческу его за деньги в состав ставит. Игры не было вообще никакой.

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 августа 2017, 08:41

      Набрал неплохую форму!!!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 августа 2017, 00:46

      Кокорин: «Зенит» должен...

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      Рейтинг: +23

      valeriya_yakovlevaa 14 августа 2017, 00:19

      Кокор красава

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      Рейтинг: +1381

      marslond 14 августа 2017, 00:15

      Что значит поставили на любимую позицию, сразу голы посыпались

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 23:31

      Конечно должен. По 40-50 тыщ ходят.

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