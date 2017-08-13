Кокорин: «Зенит» должен радовать фанатов, много забивать и доминировать»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин дал комментарий после матча шестого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата» (4:0). По словам футболиста, команда очень счастлива победе.

– Очень счастливы, очередная хорошая игра, много забитых голов, полный стадион. Про бомбардирскую гонку рано говорить: хорошо, что у меня получается забивать, а команде выигрывать.

– Крестики ставите?

– Нет, я счастлив, что забиваю, приношу команде пользу.

– Было ли принципиально обыграть грозненцев после обидного поражения в концовке сезона на этом поле?

– Принципиально после того, как поменяли поле, – да. Но при такой поддержке каждый матч принципиально играть хорошо, стараться много забивать. Не зря такие усиления, не чтобы мы играли на удержание. Нужно забивать много, радовать болельщиков и доминировать.