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Митрюшкин может перейти в «Бенфику»

13 августа 2017, 12:21
6

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин в ближайшее время может стать игроком «Бенфики». Как сообщает источник, 21-летний россиянин входит в сферу интересов португальского клуба, при этом официальных предложений о переходе «орлы» пока не делали.

По данным Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 2 миллиона евро. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2019 года.

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Сьон» в чемпионате Швейцарии четыре матча, в которых пропустил четыре гола.

Источник: Record
Швейцария. Суперлига Португалия. Примейра Сьон Бенфика Митрюшкин Антон
Комментарии (6)
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STAFOR13
1502617886
отлично, очень хороший вратарь и перспективный, а Бенфика сделает из него одного из лучших, не зря он уже капитан Сьона, удачи ему!
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acer2003
1502619223
Главное не сесть на лавку ! Удачи !
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Karpathian
1502619893
Нужен он там как зайцу длинный хвост
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m40
1502623236
Интересно: в каком качестве они его берут- первым или вторым номером, а может вообще на подстраховку? Если первый случай, то здорово. Порту и Бенфика умеют отыскивать таланты, доводить их до приличного уровня и за большие деньги продавать.
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VND3R
1502625843
А потом из "Бенфики", перейдёт в средняк нашего первенства, круговорот русских игроков.
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