Митрюшкин может перейти в «Бенфику»

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин в ближайшее время может стать игроком «Бенфики». Как сообщает источник, 21-летний россиянин входит в сферу интересов португальского клуба, при этом официальных предложений о переходе «орлы» пока не делали.

По данным Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 2 миллиона евро. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2019 года.

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Сьон» в чемпионате Швейцарии четыре матча, в которых пропустил четыре гола.