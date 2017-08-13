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    Митрюшкин может перейти в «Бенфику»

    Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин в ближайшее время может стать игроком «Бенфики». Как сообщает источник, 21-летний россиянин входит в сферу интересов португальского клуба, при этом официальных предложений о переходе «орлы» пока не делали.

    По данным Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 2 миллиона евро. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2019 года.

    В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Сьон» в чемпионате Швейцарии четыре матча, в которых пропустил четыре гола.

    Источник: Record

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    13.08.2017 12:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      VND3R 13 августа 2017, 15:04

      А потом из "Бенфики", перейдёт в средняк нашего первенства, круговорот русских игроков.

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      Рейтинг: +3136

      m40 13 августа 2017, 14:20

      Интересно: в каком качестве они его берут- первым или вторым номером, а может вообще на подстраховку? Если первый случай, то здорово. Порту и Бенфика умеют отыскивать таланты, доводить их до приличного уровня и за большие деньги продавать.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 13 августа 2017, 13:24

      Нужен он там как зайцу длинный хвост

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 августа 2017, 13:13

      Главное не сесть на лавку ! Удачи !

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 августа 2017, 12:51

      отлично, очень хороший вратарь и перспективный, а Бенфика сделает из него одного из лучших, не зря он уже капитан Сьона, удачи ему!

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      Рейтинг: +61

      shalimus > STAFOR13 13 августа 2017, 13:13

      О_о,про то что он капитанит - не слышал.а так согласен,из него дельный кипер может получиться...

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