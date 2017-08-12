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    Гончаренко – о дерби против «Спартака»: «Эмоций на самом деле никаких. Уже в голове сидит, как играть с «Янг Бойз»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

    По словам белорусского специалиста, команда ждет первую игру плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойза», которая состоится 15 августа в Швейцарии.

    – Не давило ли на вас отсутствие результата в предыдущих встречах со «Спартаком»?

    – Эмоций на самом деле никаких. Уже в голове сидит, как играть с «Янг Бойзом», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 20:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 августа 2017, 03:12

      Если стабильность пропадает частично где либо, пропадёт со временем везде... Обосрутся в Европе, еще и в чемпионате останутся у разбитого корыта. Завышена самооценка коллектива, раз ставки на Европу.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 21:53

      Да этот Плеханов просто лидер идиотских опечаток!Победа его!

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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 12 августа 2017, 20:20

      Дерби ЦСКА-Спартак смотрел по Матч Тв, в левом верхнем углу представили тренера ЦСКА ГАнчаренко через "А" пздц дебилы и так тоже

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > MaxKlim 12 августа 2017, 21:07

      В начале матча название арены неправильно написали: "ЦСКА арена", я уже ничему не удивляюсь.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > MaxKlim 12 августа 2017, 21:59

      Так там хозяйка русофобка Канделакша! Она вообще отрицает, что русские есть! Чему удивляться? И программу Никиты Михалкова (как к нему не относись, я, например, тоже не его поклонник!) с этими откровениями Канделашки в эфир не пустили. Можно только в интернете посмотреть как "Запрещённый к показу выпуск "Бесогона".

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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 12 августа 2017, 20:17

      Какие нафиг слова Карреры, Гончаренко тренер ЦСКА!!

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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 12 августа 2017, 20:16

      Эмоций на самом деле никаких. Уже в голове сидит, как играть с «Янг Бойзом», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов. Редакторы, корреспонденты и те кто заливает новости на сайт когда прекратятся эти опечатки и ошибки, такое ощущение что идиоты безграмотные руководят сайтом!!!

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > MaxKlim 12 августа 2017, 21:06

      Мля, сами не ведают что публикуют, я аж глаза протер и перечитал 4 раза, думал глюканул))))

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      Рейтинг: +188

      MaxKlim > SunRomeS 12 августа 2017, 21:23

      Да я сам поначалу не понял,несколько раз тоже перечитывал))

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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr 12 августа 2017, 20:14

      Янг Бойз серьезный соперник, надо готовиться по максимуму,хотя бы не проиграть на выезде.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 августа 2017, 20:07

      И это - ПРАВИЛЬНО! Нужно смотреть вперёд! "Спартаку" желаю того же. Впереди у него группа в Лиге Чемпионов!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 20:03

      Слабаков вынесли, впереди настоящий соперник. Приз 10 евролямов.
      Кстати, Кррера с Янг Бойз не играет.

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