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  • Гончаренко – о дерби против «Спартака»: «Эмоций на самом деле никаких. Уже в голове сидит, как играть с «Янг Бойз»

Гончаренко – о дерби против «Спартака»: «Эмоций на самом деле никаких. Уже в голове сидит, как играть с «Янг Бойз»

12 августа 2017, 20:00
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

По словам белорусского специалиста, команда ждет первую игру плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойза», которая состоится 15 августа в Швейцарии.

– Не давило ли на вас отсутствие результата в предыдущих встречах со «Спартаком»?

– Эмоций на самом деле никаких. Уже в голове сидит, как играть с «Янг Бойзом», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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prezent2017
1502557415
Слабаков вынесли, впереди настоящий соперник. Приз 10 евролямов. Кстати, Кррера с Янг Бойз не играет.
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cska-62
1502557679
И это - ПРАВИЛЬНО! Нужно смотреть вперёд! "Спартаку" желаю того же. Впереди у него группа в Лиге Чемпионов!
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ilichkadr
1502558086
Янг Бойз серьезный соперник, надо готовиться по максимуму,хотя бы не проиграть на выезде.
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MaxKlim
1502558212
Эмоций на самом деле никаких. Уже в голове сидит, как играть с «Янг Бойзом», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов. Редакторы, корреспонденты и те кто заливает новости на сайт когда прекратятся эти опечатки и ошибки, такое ощущение что идиоты безграмотные руководят сайтом!!!
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MaxKlim
1502558263
Какие нафиг слова Карреры, Гончаренко тренер ЦСКА!!
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MaxKlim
1502558423
Дерби ЦСКА-Спартак смотрел по Матч Тв, в левом верхнем углу представили тренера ЦСКА ГАнчаренко через "А" пздц дебилы и так тоже
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Gullit 76
1502564036
Да этот Плеханов просто лидер идиотских опечаток!Победа его!
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Rivaldo88
1502583171
Если стабильность пропадает частично где либо, пропадёт со временем везде... Обосрутся в Европе, еще и в чемпионате останутся у разбитого корыта. Завышена самооценка коллектива, раз ставки на Европу.
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