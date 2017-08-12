Гончаренко – о дерби против «Спартака»: «Эмоций на самом деле никаких. Уже в голове сидит, как играть с «Янг Бойз»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

По словам белорусского специалиста, команда ждет первую игру плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойза», которая состоится 15 августа в Швейцарии.

– Не давило ли на вас отсутствие результата в предыдущих встречах со «Спартаком»?

– Эмоций на самом деле никаких. Уже в голове сидит, как играть с «Янг Бойзом», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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