Гончаренко – о дерби против «Спартака»: «Эмоций на самом деле никаких. Уже в голове сидит, как играть с «Янг Бойз»

Если стабильность пропадает частично где либо, пропадёт со временем везде... Обосрутся в Европе, еще и в чемпионате останутся у разбитого корыта. Завышена самооценка коллектива, раз ставки на Европу.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).
По словам белорусского специалиста, команда ждет первую игру плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойза», которая состоится 15 августа в Швейцарии.
– Не давило ли на вас отсутствие результата в предыдущих встречах со «Спартаком»?
– Эмоций на самом деле никаких. Уже в голове сидит, как играть с «Янг Бойзом», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все