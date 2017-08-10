Молло: «Готов выступать хоть за «Зенит-3»

Контракт в Зените для Молло выгодный,поэтому надо терпеть...Не всем удаётся обеспечить будущее своей семьи,а у Йоана должно получится...
Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло после матча 7-го тура первенства ФНЛ против «Спартака-2» (1:3) рассказал о своих планах на будущее. Француз подчеркнул, что намерен и дальше выступать за клуб из Санкт-Петербурга.
– Сегодня сыграли не так плохо, но могли и лучше. Вообще, играть в футбол – удовольствие для меня. Поэтому передаю свой опыт молодым ребятам. Думаю, вместе со мной они станут играть еще лучше в следующих матчах.
– Пару слов о вашем будущем.
– Мое будущее – в «Зените» из Санкт-Петербурга. Я – профессионал и делаю свою работу.
– То есть вы счастливы играть в первом дивизионе с дублем?
– В этом нет никаких проблем. Все нормально. У меня есть контракт, так что, если «Зенит» хочет меня – я здесь, «Зенит-2» – я снова здесь. Да хоть «Зенит-3».
– С Манчини говорили?
– В этом нет необходимости. Это большой тренер, я уважаю его решение.
– То есть он не говорил, нуждается он в вас или нет?
– Я понимаю, что не нужен. Но, может быть, у кого-то будет травма, и тогда я пригожусь. Так что надо работать и, возможно, у меня будет шанс.