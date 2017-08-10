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Молло: «Готов выступать хоть за «Зенит-3»

10 августа 2017, 20:14
11

Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло после матча 7-го тура первенства ФНЛ против «Спартака-2» (1:3) рассказал о своих планах на будущее. Француз подчеркнул, что намерен и дальше выступать за клуб из Санкт-Петербурга.

– Сегодня сыграли не так плохо, но могли и лучше. Вообще, играть в футбол – удовольствие для меня. Поэтому передаю свой опыт молодым ребятам. Думаю, вместе со мной они станут играть еще лучше в следующих матчах.

– Пару слов о вашем будущем.

– Мое будущее – в «Зените» из Санкт-Петербурга. Я – профессионал и делаю свою работу.

– То есть вы счастливы играть в первом дивизионе с дублем?

– В этом нет никаких проблем. Все нормально. У меня есть контракт, так что, если «Зенит» хочет меня – я здесь, «Зенит-2» – я снова здесь. Да хоть «Зенит-3».

– С Манчини говорили?

– В этом нет необходимости. Это большой тренер, я уважаю его решение.

– То есть он не говорил, нуждается он в вас или нет?

– Я понимаю, что не нужен. Но, может быть, у кого-то будет травма, и тогда я пригожусь. Так что надо работать и, возможно, у меня будет шанс.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2 Молло Йоан
Комментарии (11)
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qwera 1969
1502387158
Хороший футболист. Не понимаю, чего не сраслось в Зените.....
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spamo77
1502391157
дзюба,жулиано кто еще? скоро зенит 2 выйдет на новый уровень глядишь в фнл и из зоны вылета подымутся )))
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--Сергей--
1502391853
Да хоть за Зенит-43 с детьми до 10 лет. Главное бабки капают.
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Tajik-za Zenit
1502392779
Ну конечно за такую зп согласен играть
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SPARTAK 85
1502394693
Да, Молло как то опустился.
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rubinovyi2
1502430142
Что,даже просто за еду готов?)
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OfaZavr
1502437095
Ну и зачем ему это нужно. В среднем клубе топ-5 пригодился бы точно.
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MonTee
1502533716
Когда был в КС многим его игра нравилась. Перешел в Зенит и его перестали уважать...
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Юрий Крутько
1502634449
Контракт в Зените для Молло выгодный,поэтому надо терпеть...Не всем удаётся обеспечить будущее своей семьи,а у Йоана должно получится...
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