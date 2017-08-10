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    Молло: «Готов выступать хоть за «Зенит-3»

    Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло после матча 7-го тура первенства ФНЛ против «Спартака-2» (1:3) рассказал о своих планах на будущее. Француз подчеркнул, что намерен и дальше выступать за клуб из Санкт-Петербурга.

    – Сегодня сыграли не так плохо, но могли и лучше. Вообще, играть в футбол – удовольствие для меня. Поэтому передаю свой опыт молодым ребятам. Думаю, вместе со мной они станут играть еще лучше в следующих матчах.

    – Пару слов о вашем будущем.

    – Мое будущее – в «Зените» из Санкт-Петербурга. Я – профессионал и делаю свою работу.

    – То есть вы счастливы играть в первом дивизионе с дублем?

    – В этом нет никаких проблем. Все нормально. У меня есть контракт, так что, если «Зенит» хочет меня – я здесь, «Зенит-2» – я снова здесь. Да хоть «Зенит-3».

    – С Манчини говорили?

    – В этом нет необходимости. Это большой тренер, я уважаю его решение.

    – То есть он не говорил, нуждается он в вас или нет?

    – Я понимаю, что не нужен. Но, может быть, у кого-то будет травма, и тогда я пригожусь. Так что надо работать и, возможно, у меня будет шанс.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2017 20:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 13 августа 2017, 17:27

      Контракт в Зените для Молло выгодный,поэтому надо терпеть...Не всем удаётся обеспечить будущее своей семьи,а у Йоана должно получится...

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      Рейтинг: +73

      MonTee 12 августа 2017, 13:28

      Когда был в КС многим его игра нравилась. Перешел в Зенит и его перестали уважать...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2017, 10:38

      Ну и зачем ему это нужно. В среднем клубе топ-5 пригодился бы точно.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 августа 2017, 08:42

      Что,даже просто за еду готов?)

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 10 августа 2017, 22:51

      Да, Молло как то опустился.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 10 августа 2017, 22:19

      Ну конечно за такую зп согласен играть

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 10 августа 2017, 22:04

      Да хоть за Зенит-43 с детьми до 10 лет. Главное бабки капают.

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      Рейтинг: +178

      spamo77 10 августа 2017, 21:52

      дзюба,жулиано кто еще? скоро зенит 2 выйдет на новый уровень глядишь в фнл и из зоны вылета подымутся )))

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 10 августа 2017, 20:45

      Хороший футболист. Не понимаю, чего не сраслось в Зените.....

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > qwera 1969 10 августа 2017, 20:56

      Он француз,а не аргентинец,вот и всё понимание...

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > семёнычев 10 августа 2017, 21:10

      В данный момент согласен, но жаль парня. Мне кажется, у него очень большое будущее (если только будет работать)...

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