Молло: «Готов выступать хоть за «Зенит-3»

Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло после матча 7-го тура первенства ФНЛ против «Спартака-2» (1:3) рассказал о своих планах на будущее. Француз подчеркнул, что намерен и дальше выступать за клуб из Санкт-Петербурга.

– Сегодня сыграли не так плохо, но могли и лучше. Вообще, играть в футбол – удовольствие для меня. Поэтому передаю свой опыт молодым ребятам. Думаю, вместе со мной они станут играть еще лучше в следующих матчах.

– Пару слов о вашем будущем.

– Мое будущее – в «Зените» из Санкт-Петербурга. Я – профессионал и делаю свою работу.

– То есть вы счастливы играть в первом дивизионе с дублем?

– В этом нет никаких проблем. Все нормально. У меня есть контракт, так что, если «Зенит» хочет меня – я здесь, «Зенит-2» – я снова здесь. Да хоть «Зенит-3».

– С Манчини говорили?

– В этом нет необходимости. Это большой тренер, я уважаю его решение.

– То есть он не говорил, нуждается он в вас или нет?

– Я понимаю, что не нужен. Но, может быть, у кого-то будет травма, и тогда я пригожусь. Так что надо работать и, возможно, у меня будет шанс.