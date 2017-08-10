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    Источник: «Зенит» не претендует на Гарая

    Санкт-петербургский «Зенит», вопреки ранее появившейся информации, не планирует усиливать свой состав защитником испанской «Валенсии» Эсекьелем Гараем. На самом деле, аргентинец предлагался сине-бело-голубым еще порядка месяца назад, но уже тогда на берегах Невы дали понять, что в южноамериканце не нуждаются.

    Причина незаинтересованности – Гарай не вписывается в концепцию клуба, заточенного, очевидно, на приобретение молодых футболистов, которых впоследствии можно выгодно продать.

    Таким образом, наиболее вероятным претендентом на аргентинца остается московский «Спартак».

    Гарай может перейти в «Спартак». Что об этом известно?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2017 18:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 10 августа 2017, 19:43

      В свое время отдали Губочана (вместо этого дебила Нету), отдали Гарая (вместо этого дебила Нету), ушел Ломбертс (вместо этого дебила Нету), и че...... Когда играл Гарай в Зените, было спокойно....

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      Рейтинг: +17744

      paracetamol > qwera 1969 11 августа 2017, 10:37

      Чё ты к Нету пристал. Ну ошибается иногда, а сколько выручает, считал. Давай поставим вместо него Новосельцева и посмотрим что будет. Губочана, кстати, отдали в Динамо и где он сейчас?

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      Рейтинг: +105

      klyukin 10 августа 2017, 19:22

      еще раз гарая перепродать!!!!

      2
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      Рейтинг: +7

      Oблоб Xуембей 10 августа 2017, 19:08

      Значит претендует.

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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 10 августа 2017, 18:57

      игрок очень хороший но своего личного мнения увы нет Тамара зиму отзимует и начнут паковать чемоданы и поглядывать в сторону тепла опять,был бы рад его возвращению в Россию!такие игроки только украшают наш чемпионат

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      Рейтинг: +67289

      portero > tambovchanin 10 августа 2017, 19:27

      наверное жене денег мало стало, с таким подходом он нафиг не нужен здесь

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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 10 августа 2017, 18:35

      Мы не скупщики старья, хоть и пока качественного, - сказали в Зените.

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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. 10 августа 2017, 18:18

      А им зачем старый пердун?

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