Источник: «Зенит» не претендует на Гарая

Санкт-петербургский «Зенит», вопреки ранее появившейся информации, не планирует усиливать свой состав защитником испанской «Валенсии» Эсекьелем Гараем. На самом деле, аргентинец предлагался сине-бело-голубым еще порядка месяца назад, но уже тогда на берегах Невы дали понять, что в южноамериканце не нуждаются.

Причина незаинтересованности – Гарай не вписывается в концепцию клуба, заточенного, очевидно, на приобретение молодых футболистов, которых впоследствии можно выгодно продать.

Таким образом, наиболее вероятным претендентом на аргентинца остается московский «Спартак».

Гарай может перейти в «Спартак». Что об этом известно?