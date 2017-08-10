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    «Динамо»: «Судейство в РФПЛ очень ангажированное»

    Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев после матча пятого тура РФПЛ против «Ростова» (0:1) выступил с критикой в адрес судейства чемпионата. Напомним, что в ворота москвичей в поединке против дончан назначили спорный пенальти (см. видео ниже).

    «Прошло пять туров нынешнего Чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус.

    Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относится к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.

    К примеру, эпизод конкретного матча «Ростов» – «Динамо» 5-го тура Чемпионата России, с назначением пенальти в наши ворота, не выдерживает никакой критики. Атакующий игрок «Ростова» явно симулирует, но арбитр матча Сергей Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода.

    Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра. Придется согласиться с предсезонным высказыванием Андрея Червиченко, человека, знакомого с системой менеджмента российских команд, в том числе и «Ростова», о том, что «арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как «Динамо», то у нее с судейством могут быть проблемы». И как мы видим, его высказывание – не только предположение, а факт.

    Футбольный клуб «Динамо-Москва» надеется, что арбитраж главного судьи матча «Ростов» – «Динамо» Сергея Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС», – говорится в заявлении.

    «Динамо» после пяти туров занимает 11 место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Динамо»

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    10.08.2017 13:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 августа 2017, 22:56

      Лапочкин славный продолжитель дел Бутенко(хотя там фамилий хватало)))

      -1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 10 августа 2017, 18:58

      В ФНЛ в прошлом году тоже все так думали.

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 августа 2017, 16:24

      тов. Муравьев, вспомни прошлый тур, когда в ваши ворота не был назначен 100%
      пенальти. Почему не возмущался?

      -1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 августа 2017, 16:22

      Самое интересное, что о пенальти ЦСКА,Спартака и Рубина никто не обмолвился, хотя там они были притащены за уши, а вот в первый раз за 2 года дали пенальти в пользу Ростова и шум москвичи сразу подняли...Да, пенальти был на усмотрение арбитра, но в Европе ставят такие пенальти смело...В моменте с Зе Луишем было в принципе тоже самое, но никто не стал опровергать нарушение правил...А г.Муравьев
      просто ищет оправдание поражению...Ростов был явно сильнее Динамо и если они не были разгромлены с крупным счетом- то это заслуга Шунина и невезение ростовчан...Так что не там он ищет решение проблем....Игры у Динамо вообще не было - вот и закономерный результат....

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 10 августа 2017, 15:55

      Всегда будут спорные моменты. По мне касание было, но его действительно "искали". Все на усмотрение. А вообще играть надо и все.)

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 10 августа 2017, 15:13

      Если подходить к эпизоду не предвзято, то касание конечно было и Лапочкин имел право назначить пенальти. Но то что Байрамян намеренно искал ногу защитника - видно явно. Это не первый и не последний подобный пенальти.

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 10 августа 2017, 14:08

      вэлкам в ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 августа 2017, 14:07

      Согласен,пенальти левый,но что вы делали в оставшиеся 70 минут?

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > Gullit 76 10 августа 2017, 15:48

      контакт с ногой Байрамяна был!!! это точно!!!

      да, защитник пытался избежать контакта... это тоже видно!!!


      судья мог давать пенальци, а мог и не давать... но ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ пенальци!!! НЕ ЛЕВЫЙ!!!!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > belarus-gomel 10 августа 2017, 15:51

      Не согласен!Контакт был,но защитник стоял на месте и не фолил, это нап цеплялся за него.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 августа 2017, 13:59

      Ментов обидели.

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      Рейтинг: +520

      Boozman 10 августа 2017, 13:54

      Оно у любой команды ангажированное, когда результат не устраивает. Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Играть надо, а не оправдания искать

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