«Динамо»: «Судейство в РФПЛ очень ангажированное»

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев после матча пятого тура РФПЛ против «Ростова» (0:1) выступил с критикой в адрес судейства чемпионата. Напомним, что в ворота москвичей в поединке против дончан назначили спорный пенальти (см. видео ниже).

«Прошло пять туров нынешнего Чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус.

Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относится к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.

К примеру, эпизод конкретного матча «Ростов» – «Динамо» 5-го тура Чемпионата России, с назначением пенальти в наши ворота, не выдерживает никакой критики. Атакующий игрок «Ростова» явно симулирует, но арбитр матча Сергей Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода.

Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра. Придется согласиться с предсезонным высказыванием Андрея Червиченко, человека, знакомого с системой менеджмента российских команд, в том числе и «Ростова», о том, что «арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как «Динамо», то у нее с судейством могут быть проблемы». И как мы видим, его высказывание – не только предположение, а факт.

Футбольный клуб «Динамо-Москва» надеется, что арбитраж главного судьи матча «Ростов» – «Динамо» Сергея Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС», – говорится в заявлении.

«Динамо» после пяти туров занимает 11 место в турнирной таблице.