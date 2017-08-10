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«Динамо»: «Судейство в РФПЛ очень ангажированное»

10 августа 2017, 13:06
18

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев после матча пятого тура РФПЛ против «Ростова» (0:1) выступил с критикой в адрес судейства чемпионата. Напомним, что в ворота москвичей в поединке против дончан назначили спорный пенальти (см. видео ниже).

«Прошло пять туров нынешнего Чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус.

Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относится к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.

К примеру, эпизод конкретного матча «Ростов» – «Динамо» 5-го тура Чемпионата России, с назначением пенальти в наши ворота, не выдерживает никакой критики. Атакующий игрок «Ростова» явно симулирует, но арбитр матча Сергей Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода.

Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра. Придется согласиться с предсезонным высказыванием Андрея Червиченко, человека, знакомого с системой менеджмента российских команд, в том числе и «Ростова», о том, что «арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как «Динамо», то у нее с судейством могут быть проблемы». И как мы видим, его высказывание – не только предположение, а факт.

Футбольный клуб «Динамо-Москва» надеется, что арбитраж главного судьи матча «Ростов» – «Динамо» Сергея Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС», – говорится в заявлении.

«Динамо» после пяти туров занимает 11 место в турнирной таблице.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (18)
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СШГЭС
1502359736
Пока Динамо рулили Ротенберги судейство было хорошим
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Dgad
1502360130
Явная симуляция со стороны Байрамяна.
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BrezAndr
1502361033
В ФНЛ наверное лучше.
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Boozman
1502362443
Оно у любой команды ангажированное, когда результат не устраивает. Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Играть надо, а не оправдания искать
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Gullit 76
1502363245
Согласен,пенальти левый,но что вы делали в оставшиеся 70 минут?
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Manilov
1502367212
Если подходить к эпизоду не предвзято, то касание конечно было и Лапочкин имел право назначить пенальти. Но то что Байрамян намеренно искал ногу защитника - видно явно. Это не первый и не последний подобный пенальти.
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zico2205
1502371373
Самое интересное, что о пенальти ЦСКА,Спартака и Рубина никто не обмолвился, хотя там они были притащены за уши, а вот в первый раз за 2 года дали пенальти в пользу Ростова и шум москвичи сразу подняли...Да, пенальти был на усмотрение арбитра, но в Европе ставят такие пенальти смело...В моменте с Зе Луишем было в принципе тоже самое, но никто не стал опровергать нарушение правил...А г.Муравьев просто ищет оправдание поражению...Ростов был явно сильнее Динамо и если они не были разгромлены с крупным счетом- то это заслуга Шунина и невезение ростовчан...Так что не там он ищет решение проблем....Игры у Динамо вообще не было - вот и закономерный результат....
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vgarakh
1502371496
тов. Муравьев, вспомни прошлый тур, когда в ваши ворота не был назначен 100% пенальти. Почему не возмущался?
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bashnat013
1502380728
В ФНЛ в прошлом году тоже все так думали.
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Pourport
1502394974
Лапочкин славный продолжитель дел Бутенко(хотя там фамилий хватало)))
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