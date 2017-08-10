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  • Альварес не в курсе, кто в «Спартаке» является игроком основного состава, а кто нет

Альварес не в курсе, кто в «Спартаке» является игроком основного состава, а кто нет

10 августа 2017, 07:36
2

Испанский защитник «Арсенала» Виктор Альварес поделился впечатлениями от своего дебюта в российском чемпионате, который закончился поражением от «Спартака». По его словам, он пока только осваивается на новом месте работы.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» закончился со счетом 2:0. Красно-белые после этой встречи записали в свой актив восемь очков, расположившись на седьмой строчке турнирной таблицы. Туляки же с тремя очками идут на 14-м месте.

— Наверное, не следует лишний раз говорить, что мы играли против действующего чемпиона России. Это очень серьезный соперник. Трудно делать анализ игры по горячим следам, поэтому сейчас нам нужно просто успокоиться и начать подготовку к следующему матчу.

— Насколько вас удивил не основной состав, который выставил на игру против вашей команды «Спартак»? Это увеличивало шансы «Арсенала» на положительный результат?

— Если честно, я не в курсе, кто в «Спартаке» является игроком основного состава, а кто нет, потому что только-только вливаюсь в российский чемпионат. Но даже если против нас действительно вышли не игроки стартового состава, это ничуть не облегчило жизнь «Арсеналу». Было видно, что нам противостоят очень качественные, сильные футболисты. И игра для нас получилась очень тяжелой.

— Каковы ваши впечатления от дебюта в российском чемпионате?

— Если бы результат был более приемлемым для «Арсенала», эмоции, конечно, были бы другими. А так получается, что поражение омрачило мой дебют. Но оно показало, в каком направлении нам двигаться, как прогрессировать, поэтому, на мой взгляд, у «Арсенала» еще все впереди.

— Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович, как и вы, недавно пришел в команду. Как вам работается с этим специалистом?

— Хоть мы совсем немного работаем вместе, я уже успел убедиться, что это очень сильный специалист, который знает, чего он хочет добиться от команды и как этого добиться.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Альварес Виктор Божович Миодраг
Комментарии (2)
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Exaй Нахуй
1502341106
В Спартаке кто раньше встал,того и сапоги.
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sprint5
1502420524
а для чего ему это знать ему надо играть
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