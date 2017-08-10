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    Альварес не в курсе, кто в «Спартаке» является игроком основного состава, а кто нет

    Испанский защитник «Арсенала» Виктор Альварес поделился впечатлениями от своего дебюта в российском чемпионате, который закончился поражением от «Спартака». По его словам, он пока только осваивается на новом месте работы.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» закончился со счетом 2:0. Красно-белые после этой встречи записали в свой актив восемь очков, расположившись на седьмой строчке турнирной таблицы. Туляки же с тремя очками идут на 14-м месте.

    — Наверное, не следует лишний раз говорить, что мы играли против действующего чемпиона России. Это очень серьезный соперник. Трудно делать анализ игры по горячим следам, поэтому сейчас нам нужно просто успокоиться и начать подготовку к следующему матчу.

    — Насколько вас удивил не основной состав, который выставил на игру против вашей команды «Спартак»? Это увеличивало шансы «Арсенала» на положительный результат?

    — Если честно, я не в курсе, кто в «Спартаке» является игроком основного состава, а кто нет, потому что только-только вливаюсь в российский чемпионат. Но даже если против нас действительно вышли не игроки стартового состава, это ничуть не облегчило жизнь «Арсеналу». Было видно, что нам противостоят очень качественные, сильные футболисты. И игра для нас получилась очень тяжелой.

    — Каковы ваши впечатления от дебюта в российском чемпионате?

    — Если бы результат был более приемлемым для «Арсенала», эмоции, конечно, были бы другими. А так получается, что поражение омрачило мой дебют. Но оно показало, в каком направлении нам двигаться, как прогрессировать, поэтому, на мой взгляд, у «Арсенала» еще все впереди.

    — Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович, как и вы, недавно пришел в команду. Как вам работается с этим специалистом?

    — Хоть мы совсем немного работаем вместе, я уже успел убедиться, что это очень сильный специалист, который знает, чего он хочет добиться от команды и как этого добиться.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.08.2017 07:36
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 августа 2017, 06:02

      а для чего ему это знать ему надо играть

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    • ...
      Рейтинг: -44

      Exaй Нахуй 10 августа 2017, 07:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Спартаке кто раньше встал,того и сапоги.

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