Шик пройдет медосмотр для «Интера»

«Бомбардир» писал об интересе к Патрику Шику со стороны «Интера». Миланский клуб готов заплатить за нападающего «Сампдории» 30,5 миллионов евро.

Согласно чешскому ресурсу iDNES, сегодня 21-летний чех пройдет медосмотр для «нерадзурри». Издание утверждает, что клуб может объявить о покупке в этот же день.

В прошлом сезоне Серии А форвард забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 32-х матчах. В июле игрок Шик не прошел медосмотр для «Ювентуса». Позже его партнер по национальной команде Якуб Янкто сказал, что у Патрика есть проблемы с сердцем.