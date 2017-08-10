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    Шик пройдет медосмотр для «Интера»

    «Бомбардир» писал об интересе к Патрику Шику со стороны «Интера». Миланский клуб готов заплатить за нападающего «Сампдории» 30,5 миллионов евро.

    Согласно чешскому ресурсу iDNES, сегодня 21-летний чех пройдет медосмотр для «нерадзурри». Издание утверждает, что клуб может объявить о покупке в этот же день.

    В прошлом сезоне Серии А форвард забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 32-х матчах. В июле игрок Шик не прошел медосмотр для «Ювентуса». Позже его партнер по национальной команде Якуб Янкто сказал, что у Патрика есть проблемы с сердцем.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2017 01:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 10 августа 2017, 09:43

      Сколько напов 1234 и Шик приходящий

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 10 августа 2017, 07:23

      Ну вообще Игрок развивающий

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 10 августа 2017, 07:22

      Ну посмотрим как он пройдёт медосмотр

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 10 августа 2017, 01:25

      Шикарно).

      1
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