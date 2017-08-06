Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» оценивает Шика в 30,5 миллионов

    Нападающий «Сампдории» Патрик Шик может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщается, «Интер» готов заплатить за 21-летнего футболиста 30,5 миллионов евро. Миланский клуб намерен выплатить всю сумму тремя траншами.

    Шик в прошлом месяце был близок к переходу в «Ювентус». Однако сделка не состоялась после того, как по итогам медицинского обследования у чеха были обнаружены небольшие проблемы с сердцем.

    В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2017 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 6 августа 2017, 13:19

      Ну я бы сказал цена перебор

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11