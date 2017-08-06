«Интер» оценивает Шика в 30,5 миллионов

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщается, «Интер» готов заплатить за 21-летнего футболиста 30,5 миллионов евро. Миланский клуб намерен выплатить всю сумму тремя траншами.

Шик в прошлом месяце был близок к переходу в «Ювентус». Однако сделка не состоялась после того, как по итогам медицинского обследования у чеха были обнаружены небольшие проблемы с сердцем.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.