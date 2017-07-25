Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шик, не прошедший медосмотр в «Ювентусе», может перейти в «ПСЖ» или «Интер»

    Нападающий «Сампдории» Патрик Шик может продолжить карьеру в «ПСЖ» или «Интере».

    Ранее 21-летний футболист не прошел медобследование в «Ювентусе» по причине проблем с сердцем, из-за чего сделка на 30 миллионов евро была отменена. Чех же получил месяц, чтобы подготовиться к новому сезону.

    Сообщается, что в связи с интересом парижан и миланцев Шик в начале августа пройдет новые медицинские тесты.

    Считается, что футболист предпочел бы перейти в Лигу 1, хотя существует реальная возможность, что он останется в «Сампдории» еще на один год.

    В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2017 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11