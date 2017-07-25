Шик, не прошедший медосмотр в «Ювентусе», может перейти в «ПСЖ» или «Интер»

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик может продолжить карьеру в «ПСЖ» или «Интере».

Ранее 21-летний футболист не прошел медобследование в «Ювентусе» по причине проблем с сердцем, из-за чего сделка на 30 миллионов евро была отменена. Чех же получил месяц, чтобы подготовиться к новому сезону.

Сообщается, что в связи с интересом парижан и миланцев Шик в начале августа пройдет новые медицинские тесты.

Считается, что футболист предпочел бы перейти в Лигу 1, хотя существует реальная возможность, что он останется в «Сампдории» еще на один год.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.