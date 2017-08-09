Зе Луиш забил за «Спартак» впервые за 294 дня

Московский «Спартак» в рамках встречи пятого тура РФПЛ обыграл «Арсенал» – 2:0. Второй гол на 84-й минуте провел нападающий Зе Луиш.

Для 26-летнего форварда сборной Кабо-Верде мяч стал первым за красно-белых с 29 октября 2016 года. В матче 12-го тура прошлого розыгрыша чемпионата России игрок оформил дубль в ворота ЦСКА (3:1).

Зе Луиш выступает за «Спартак» с июля 2015 года. «Брага» заработала на его продаже 6,5 миллионов евро. За время в российском клубе он принял участие в 51-м матче национального первенства и забил 14 мячей.