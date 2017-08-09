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    Зе Луиш забил за «Спартак» впервые за 294 дня

    Московский «Спартак» в рамках встречи пятого тура РФПЛ обыграл «Арсенал» – 2:0. Второй гол на 84-й минуте провел нападающий Зе Луиш.

    Для 26-летнего форварда сборной Кабо-Верде мяч стал первым за красно-белых с 29 октября 2016 года. В матче 12-го тура прошлого розыгрыша чемпионата России игрок оформил дубль в ворота ЦСКА (3:1).

    Зе Луиш выступает за «Спартак» с июля 2015 года. «Брага» заработала на его продаже 6,5 миллионов евро. За время в российском клубе он принял участие в 51-м матче национального первенства и забил 14 мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 23:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 10 августа 2017, 05:57

      Лёд тронулся...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 10 августа 2017, 02:55

      не за 294 матча
      и ладно
      .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 9 августа 2017, 23:57

      Ну забил,так забил.Что с этого?Зачем народ баломутить?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 9 августа 2017, 23:15

      Не нужно утрировать, да не забивал, но сколько пользы от него. Нет столько ни от одного напа в России.

      5
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      Рейтинг: -44

      Exaй Нахуй > SPARTAK 85 9 августа 2017, 23:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сагласин с табой,говно оно и в Спартаке-говно!

      -16
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