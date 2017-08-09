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Кокорин сказал, что планирует забивать в каждом матче

9 августа 2017, 21:05
11

Автор гола в матче РФПЛ «Зенит»«Урал» (1:1) Александр Кокорин подвел итог встрече и поделился планами на сезон.

– Забили, но команда не победила. Какие чувства испытываете?

– Очень обидно, что не удалось одержать победу здесь. Очень тяжелая игра, особенно после эмоционального дерби со «Спартаком». Хорошо, что сравняли, но расстроены тем, что не сумели здесь победить.

– Что можете сказать о Краневиттере? Сегодня пару неплохих передач он отдал на вас.

– Потихоньку вливается. Кто-то может сразу выйти и показать хорошую игру, у кого-то может получиться не сразу. Посмотрим. Вообще, лучше задавать этот вопрос тренеру, все-таки он ему давал какие-то установки.

– Согласитесь с тем, что матч был волнообразный – то «Зенит» давил, то «Урал»?

– Первый тайм получился непонятный – обе команды создавали полумоменты. Во второй половине игра стала поживее – и моменты, и удары возникали. Повторюсь, расстроены, что не сумели выиграть.

– Какие новшества привнес Манчини?

– На сборах много уделяли внимания и завершающей стадии, и тактике. Сейчас находимся уже в игровом ритме и используем паузы между матчами больше для восстановления.

– Сколько планируете забить мячей в этом сезоне?

– Точное количество сложно сказать. Я планирую забивать в каждой игре, а как получится – неизвестно.

26-летний Кокорин с четырьмя голами в новом сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата России.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Павел Буре
1502302621
а как же с шуриком пить?
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Спартач_навсегда
1502303396
Закусывать надо...
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4agaaa
1502304099
Давно пора!!! Хоть кто то играет не из за паспорта!
Ответить
Диктор
1502304639
Мечтай мечтай олух.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1502306002
Наконец-то дошло до школьника что он футболист,а скорей всего ему манчини об этом напомнил! Жаль другой пустоголовый этого не поймёт!!!
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SPARTAK 85
1502309094
Это конечно хорошо для сборной, но пипец как бесит когда он палец сосет. Бля, нахуя?! Это так пртивно.
Ответить
paracetamol
1502313252
Давно пора.
Ответить
Garrincha58
1502314514
вот любят они языком чесать
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С@НЁК.
1502335447
удачи!
Ответить
Большой Медведь
1502344018
Дерзай, Саша.
Ответить
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