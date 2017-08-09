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    Кокорин сказал, что планирует забивать в каждом матче

    Автор гола в матче РФПЛ «Зенит»«Урал» (1:1) Александр Кокорин подвел итог встрече и поделился планами на сезон.

    – Забили, но команда не победила. Какие чувства испытываете?

    – Очень обидно, что не удалось одержать победу здесь. Очень тяжелая игра, особенно после эмоционального дерби со «Спартаком». Хорошо, что сравняли, но расстроены тем, что не сумели здесь победить.

    – Что можете сказать о Краневиттере? Сегодня пару неплохих передач он отдал на вас.

    – Потихоньку вливается. Кто-то может сразу выйти и показать хорошую игру, у кого-то может получиться не сразу. Посмотрим. Вообще, лучше задавать этот вопрос тренеру, все-таки он ему давал какие-то установки.

    – Согласитесь с тем, что матч был волнообразный – то «Зенит» давил, то «Урал»?

    – Первый тайм получился непонятный – обе команды создавали полумоменты. Во второй половине игра стала поживее – и моменты, и удары возникали. Повторюсь, расстроены, что не сумели выиграть.

    – Какие новшества привнес Манчини?

    – На сборах много уделяли внимания и завершающей стадии, и тактике. Сейчас находимся уже в игровом ритме и используем паузы между матчами больше для восстановления.

    – Сколько планируете забить мячей в этом сезоне?

    – Точное количество сложно сказать. Я планирую забивать в каждой игре, а как получится – неизвестно.

    26-летний Кокорин с четырьмя голами в новом сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата России.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.08.2017 21:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 10 августа 2017, 08:46

      Дерзай, Саша.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 10 августа 2017, 06:24

      удачи!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 августа 2017, 00:35

      вот любят они языком чесать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17744

      paracetamol 10 августа 2017, 00:14

      Давно пора.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 9 августа 2017, 23:38

      Щас всю пруху разбазарит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 9 августа 2017, 23:04

      Это конечно хорошо для сборной, но пипец как бесит когда он палец сосет. Бля, нахуя?! Это так пртивно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 августа 2017, 22:13

      Наконец-то дошло до школьника что он футболист,а скорей всего ему манчини об этом напомнил! Жаль другой пустоголовый этого не поймёт!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2017, 21:50

      Мечтай мечтай олух.

      -2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 августа 2017, 21:41

      Давно пора!!! Хоть кто то играет не из за паспорта!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 9 августа 2017, 21:29

      Закусывать надо...

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