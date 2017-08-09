Кокорин сказал, что планирует забивать в каждом матче

Автор гола в матче РФПЛ «Зенит» – «Урал» (1:1) Александр Кокорин подвел итог встрече и поделился планами на сезон.

– Забили, но команда не победила. Какие чувства испытываете?

– Очень обидно, что не удалось одержать победу здесь. Очень тяжелая игра, особенно после эмоционального дерби со «Спартаком». Хорошо, что сравняли, но расстроены тем, что не сумели здесь победить.



– Что можете сказать о Краневиттере? Сегодня пару неплохих передач он отдал на вас.

– Потихоньку вливается. Кто-то может сразу выйти и показать хорошую игру, у кого-то может получиться не сразу. Посмотрим. Вообще, лучше задавать этот вопрос тренеру, все-таки он ему давал какие-то установки.



– Согласитесь с тем, что матч был волнообразный – то «Зенит» давил, то «Урал»?

– Первый тайм получился непонятный – обе команды создавали полумоменты. Во второй половине игра стала поживее – и моменты, и удары возникали. Повторюсь, расстроены, что не сумели выиграть.



– Какие новшества привнес Манчини?

– На сборах много уделяли внимания и завершающей стадии, и тактике. Сейчас находимся уже в игровом ритме и используем паузы между матчами больше для восстановления.



– Сколько планируете забить мячей в этом сезоне?

– Точное количество сложно сказать. Я планирую забивать в каждой игре, а как получится – неизвестно.

26-летний Кокорин с четырьмя голами в новом сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата России.