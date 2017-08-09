Кокорин отметился результативным действием в пятом матче РФПЛ подряд и возглавил гонку бомбардиров

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметился голом в ворота «Урала» в матче 5-го тура чемпионата России.

Этот забитый мяч стал для Кокорина уже четвертым в нынешнем сезоне РФПЛ и позволил 26-летнему форварду выйти на первое место в гонке бомбардиров турнира с четырьмя голами.

Также стоит отметить, что Кокорин отмечался результативными действиями во всех пяти первых играх российской Премьер-лиги сезона-2017/18.