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    Кокорин отметился результативным действием в пятом матче РФПЛ подряд и возглавил гонку бомбардиров

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметился голом в ворота «Урала» в матче 5-го тура чемпионата России.

    Этот забитый мяч стал для Кокорина уже четвертым в нынешнем сезоне РФПЛ и позволил 26-летнему форварду выйти на первое место в гонке бомбардиров турнира с четырьмя голами.

    Также стоит отметить, что Кокорин отмечался результативными действиями во всех пяти первых играх российской Премьер-лиги сезона-2017/18.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5853

      AtticusFinch 9 августа 2017, 19:31

      А Быд*ло орало зачем он нужен...он много получает....

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