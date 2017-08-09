Помазун и Васин – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Тосно»

Стали известны стартовые составы «Тосно» и ЦСКА на матч 5-го тура РФПЛ.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Абазов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Роша, Карницкий, Заболотный, Марков.

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Чалов, Оланаре.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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