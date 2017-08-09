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    Помазун и Васин – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Тосно»

    Стали известны стартовые составы «Тосно» и ЦСКА на матч 5-го тура РФПЛ.

    «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Абазов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Роша, Карницкий, Заболотный, Марков.

    ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Чалов, Оланаре.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    09.08.2017 18:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 9 августа 2017, 20:56

      Если будет ничья-ну это тогда вообще ни в какие ворота не влезет.Зенит конечно тоже осекся....Интересное начало чемпионата!!!

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 августа 2017, 20:13

      ЦСКА победит !

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 августа 2017, 19:38

      Тосно, покажи как играть!

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 9 августа 2017, 18:48

      Тяжелая победа ЦСКА, однако!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 августа 2017, 18:41

      А у ЦСКА есть выбор?

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Serjoga 9 августа 2017, 19:20

      Как видно, до фига позиций ротируется

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Майор Дзагоев 9 августа 2017, 19:50

      Я имею ввиду вратарскую позицию!

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