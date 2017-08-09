Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юсупов: «Без лимита за «Зенит» играли бы 11 аргентинцев, а за «Спартак» – 11 бразильцев»

Юсупов: «Без лимита за «Зенит» играли бы 11 аргентинцев, а за «Спартак» – 11 бразильцев»

9 августа 2017, 13:54
46

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов выразил мнение, что лимит на легионеров необходим российскому футболу. По словам 27-летнего хавбека, при отсутствии ограничений за «Зенит» бы выступали 11 аргентинцев, а стартовый состав «Спартака» состоял бы из одних бразильцев.

– Еще одно клеймо, которое часто встречается в интернете: «Юсупов – дитя лимита». Мол, получил хороший контракт и расслабился.

– В «Динамо» стабильно играли семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в «Зените»... Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как он хочет. У меня свое мнение.

– Российскому футболу нужен лимит?

– Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за «Зенит» играли бы сейчас 11 аргентинцев. А за «Спартак» – 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Спартак Юсупов Артур
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
moneyonstart
1502276515
Так ты играй так чтобы выиграть конкуренцию. Вся суть Россиян. Можем только ныть и сетовать на несправедливость этого жестокого мира. Почему же Аршавин, Карпин, Кержаков и другие русские футболисты играли в топ чемпионатах. Потому что был талант и желание. А винить остальных в своем бессилии удел слабых.
Ответить
alp
1502277080
докажи на тренеровках что умеешь играть в футбол. не умеешь - иди нахер. и лимит тут не при чем
Ответить
FanatSerj
1502277756
а и не надо из одно крайности в другую бросаться, во первых на поле должен играть тот кто лучше на данный момент, а не имеет правильный паспорт, а то это уже и не спорт тогда. 10+15 - и конкурируйте, но Мутко ж так не сделает.
Ответить
СанСанычЯ
1502277984
"Что бы это дало?" Играли бы вы в клубах по скромнее и зарабатывали соизмеримо вашим навыкам и умениям, а не миллионы стригли на лавках Газпрома, Лукоила и пр.!!! Соответствуйте уровню иностранных звёзд и будете выбирать где играть!!! А так лимит есть, а результата в мире и Европе нет как у наших клубов, так и у нашей сборной. Уберём лимит - хоть порадуемся за клубы. Сборная безнадёжна пока наполнена миллионерами играющими для бабла, а не для болельщика. Я против лимита.
Ответить
ТОПТЫГИН
1502278401
Артурчик тебе б играть дальше за Динамо,а в ТОПАХ нужно выигрывать конкуренцию!!!За ЗЕНИТ играли б 11 аргентинцев только в одном случае-если б весь остальной состав состоял из одних Юсуповых с вечно дрожащими коленями!!!
Ответить
alexandr347488
1502278545
Докажите что вы сильнее и вперед, вытесняйте аргентинцев из Зенита и бразильцев из Спартака, а еще лучше в Реал или Барсу.
Ответить
lekseij2007
1502279054
Зато они бы играли! А болельщики наслаждались игрой, а не подобием на игру с какими то дзюбой и кокоркиным.
Ответить
raritet
1502279195
Уж кто -кто, а именно ,Юсупов в первую очередь дитя лимита. Когда выходил на поле, думалось, что в России больше некому играть ?
Ответить
filosof sparty
1502279414
Поначалу именно так и было бы, но тогда ты, Юсупов, получал бы в разы меньше и херачил бы на тренировках, повышал свой уровень, чтобы играть в команде повыше и получать побольше! Мотивация была бы!!! Но нах тебе это нужно). Мертвый ноунейм, а зарабатываешь как очень приличный игрок... Таких как ты с Погребняком надо вообще всех бабок лишать с конфискацией имущества
Ответить
erma
1502280853
Юсупуов назвал себя какашкой не умеющей играть в футбол и даже не понял этого.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+