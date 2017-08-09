Юсупов: «Без лимита за «Зенит» играли бы 11 аргентинцев, а за «Спартак» – 11 бразильцев»

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов выразил мнение, что лимит на легионеров необходим российскому футболу. По словам 27-летнего хавбека, при отсутствии ограничений за «Зенит» бы выступали 11 аргентинцев, а стартовый состав «Спартака» состоял бы из одних бразильцев.

– Еще одно клеймо, которое часто встречается в интернете: «Юсупов – дитя лимита». Мол, получил хороший контракт и расслабился.

– В «Динамо» стабильно играли семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в «Зените»... Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как он хочет. У меня свое мнение.

– Российскому футболу нужен лимит?

– Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за «Зенит» играли бы сейчас 11 аргентинцев. А за «Спартак» – 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего.