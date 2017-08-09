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    Юсупов: «Без лимита за «Зенит» играли бы 11 аргентинцев, а за «Спартак» – 11 бразильцев»

    Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов выразил мнение, что лимит на легионеров необходим российскому футболу. По словам 27-летнего хавбека, при отсутствии ограничений за «Зенит» бы выступали 11 аргентинцев, а стартовый состав «Спартака» состоял бы из одних бразильцев.

    – Еще одно клеймо, которое часто встречается в интернете: «Юсупов – дитя лимита». Мол, получил хороший контракт и расслабился.

    – В «Динамо» стабильно играли семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в «Зените»... Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как он хочет. У меня свое мнение.

    – Российскому футболу нужен лимит?

    – Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за «Зенит» играли бы сейчас 11 аргентинцев. А за «Спартак» – 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2017 13:54
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 августа 2017, 19:59

      Так россияне никогда не поднимут футбол,лимит нужен

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 августа 2017, 17:31

      Кривоногих, вроде тебя, не было точно

      2
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      Рейтинг: +150

      dvb 9 августа 2017, 17:27

      Просто нужны границы у этого лимита. Кормить людей вроде Кокорина за так. как было в прошлом сезоне не дело.

      (вы уж извините но я из Красноярского края. и Все деньги заработанные на полезных ископеамых и производстве текут в Москву. А там уже как распределят. так что очень цепляет. что такие сверхрезультативные игроки как Кокорин 2016 или Павлюченко например зарабатывают кучу бабок)





      Лимит должен быть. но Я как ДИВАННЫЙ ЭКСПЕРТ скажу так, что лимит должен быть не на гражданство, а на возраст и спортивную школу. Например чтобы в заявке играли минимум 2 футболиста спортивной школы местного клуба, минимум 2 футболиста не старше 22 лет например.

      А если легионер, То чтобы как минимум сыграл за национальную сборную своего возраста N-ое количество игр.
      И вообще футбол давно шоу и деньги.
      Лучше я буду смотреть на то как 11 аргентинцев выигрывают лигу чемпионов, чем то как наши славные нападающие зарабатывают 11 000 000 зарплат простого русского учителя сидя на лавке условного локомотива.

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      Рейтинг: +549

      Жентус 9 августа 2017, 17:21

      Если бы за Зенит при отмене лимита играло 11 аргентинцев (что в корне неправда), то чего вы стоите кривоножки? Как мы будем Лигу Чемпионов русским клубом брать, если Юсупов только что сам подписался, что русские игроки на голову слабее аргентинцев и бразильцев. Зачем весь этот цирк и самообман нужен?
      Давайте будем честны перед собой, Кокорин и без лимита на легионеров был бы нападающим Зенита. Лунев и без лимита на легионеров был бы вратарем Зенита. Кузяев и без лимита на легионеров лучше тех аргентинцев, что мог бы купить Зенит. Так зачем Зениту избавляться от таких игроков? Будь у Зенита выбор из любых игроков на планете в неограниченном количестве, разве бы вам крикунам, которые орут "оставьте лимит", не было бы приятно, что играют русские игроки за Зенит? Они бы выиграли конкуренцию! И выигрывали бы ее только топовые российские игроки! Разве вам всем не нужно, чтобы молодежь пробивалась через топ иностранных игроков? Думаете в Зените и Спартаке настолько тупые люди, что вместо одаренного выпускника своей академии, возьмут аргентинца или бразильца? Не будут они брать другого, если свои будут, ну нету сейчас таких своих как Аршавин, Денисов, Кержаков... У Зенита, во всяком случае. Где бы тогда играли россияне, если отменят лимит? Да в Томи они бы играли, в Крыльях бы они играл, да в других командах РФПЛ, которые не могут себе позволить покупку иностранцев, даже дешевых. Перестаньте играть против рынка! Если государство отменит лимит и перестанет бюджетные клубы финансировать, все российские игроки малого колибра потянутся в слабые клубы. Среднего колибра, которые не найдут себе тут в РФПЛ клуба, потянутся в Европу, а что им останется делать? Почему наши не играют в Европе, орете вы каждый день??!!! Да потому что у них жир из всех щелей уже течет, им тут платят больше, чем в Европе. Представьте, что условному Зениту уже даров не нужен Юсупов, потому что лимита нет, куда он уйдет, в Ростов? Так Ростову он тоже не нужен, лимита то не будет. Значит Юсупов полетит либо за бугор играть, либо в Томь, у него другого варианта то и не будет. Убрать лимит на легионеров, у нас будет дикий отток игроков в Европу, а слабых российских игроков в клубы малого калибра. Поверьте, клубы вроде Томи будут выиграть от того, что у них есть россияне, которые сейчас засели в топ клубах, хотя на их уровне не играют. Представьте себе состав Томи, в котором будут Дмитрий Комбаров, Артур Юсупув, Дмитрий Полоз и другие игроки среднего российского звена! Такую команду даже не стыдно будет в Лигу Европы заявлять, а она у нас в стране будет за выживание бороться. Поверьте на слово, уровень нашего чемпионата засчет топовых легионеров и лучших из лучших россиян в топ командах только вырастет. Игроки уровня Акинфеева, Дзагоева, Смолова просто никогда не потеряют место в составе, потому что они итак хороши, а лимит нужен только для того, чтобы наигрывали бесполезных игроков, которые ни к чему не стремятся, ты сколько их не натягивай, они все равно звездами не становятся.

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 августа 2017, 17:16

      так и скажи что сам при равных условиях на банке паутиной зарастешь

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2017, 17:06

      Юсупов полное г-но,а не футболист занялся бы лучше шахматами хотя в шахматах мозги нужны,неужели ему никто не скажет что он просто элементарно не умеет играть в футбол если сам не видит этого подсказал бы кто

      3
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 9 августа 2017, 17:06

      Только глупцы за отмену лимита

      -2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 августа 2017, 16:49

      Лимит, как средство для выколачивания бабла для наших полуфабрикатов. Смешно читать эти стенания, ещё смешнее будет, когда после провального ЧМ-18 лимит отменят. Посмотрим, какую зарплату предложат тому же Юсупову, скажем, тульский "Арсенал". ))

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      Рейтинг: +2773

      волчарик 9 августа 2017, 16:41

      да ладно. Кузяев с Ерохиным пришли и играют, а Жулиано с Нобоа бамбук курят. хотя одно место лега на поле свободно

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 9 августа 2017, 16:39

      Это бы привело к усилению нашего чемпионата. И даже средние клубы в России показывали бы отличную игру, которую сейчас показывают топы у нас. Поэтому я за отмену лимита любого вида.

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