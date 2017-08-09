Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший футболист «Рубина» и «Зенита» Домингес перешел в «Райо Вальекано»

    Бывший футболист «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес официально представлен в качестве игрока испанского «Райо Вальекано». Стоит отметить, что аргентинец уже выступал в составе этого клуба в период с августа 2012 по июль 2013 года, после чего хавбек перешел в «Олимпиакос», отыграв в Греции четыре сезона.

    «Мы долго вели переговоры с «Райо», но никакой конкретики до сих пор не было. Сейчас же я очень счастлив вернуться в клуб, встретиться с дорогими мне людьми, познакомиться с новичками. Спасибо руководству за такую возможность. С завтрашнего дня я начну тренироваться, чтобы быть с моими партнерами на одном уровне.

    Переговоры? Больше всего я общался напрямую с президентом клуба, но данное решение является коллективным. Мы все вместе решали, что будет лучше для клуба. У меня были и другие предложения, еще когда я играл за «Олимпиакос», но мне хотелось вернуться именно в Испанию, где я чувствую себя комфортно.

    Да, «Ривер Плейт» был в числе претендентов, но мы не смогли договориться», – сказал Домингес.

    Источник: ФК «Райо Вальекано»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2017 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 9 августа 2017, 08:14

      Хороший игрок был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 августа 2017, 07:35

      Один из тех легионеров, кто немало дал нашему РФПЛ.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11