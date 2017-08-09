Бывший футболист «Рубина» и «Зенита» Домингес перешел в «Райо Вальекано»

Бывший футболист «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес официально представлен в качестве игрока испанского «Райо Вальекано». Стоит отметить, что аргентинец уже выступал в составе этого клуба в период с августа 2012 по июль 2013 года, после чего хавбек перешел в «Олимпиакос», отыграв в Греции четыре сезона.

«Мы долго вели переговоры с «Райо», но никакой конкретики до сих пор не было. Сейчас же я очень счастлив вернуться в клуб, встретиться с дорогими мне людьми, познакомиться с новичками. Спасибо руководству за такую возможность. С завтрашнего дня я начну тренироваться, чтобы быть с моими партнерами на одном уровне.

Переговоры? Больше всего я общался напрямую с президентом клуба, но данное решение является коллективным. Мы все вместе решали, что будет лучше для клуба. У меня были и другие предложения, еще когда я играл за «Олимпиакос», но мне хотелось вернуться именно в Испанию, где я чувствую себя комфортно.

Да, «Ривер Плейт» был в числе претендентов, но мы не смогли договориться», – сказал Домингес.