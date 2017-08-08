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Карерра хотел бы видеть в «Спартаке» Гарая

8 августа 2017, 19:34
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в очередной раз отметил, что команда нуждается в усилении. Итальянский специалист прокомментировал информацию о возможном приобретении нападающего «Гремио» Луана и защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая.

– После матча с «Зенитом» пошли новые трансферные слухи – Луан, Гарай... У вас появилось ощущение после того матча, что нужны новые футболисты?

– Я уже в мае говорил руководству, что мы должны усилить команду. Суть не в поражении от «Зенита», после которого мы должны усилиться, об этом говорилось с конца прошлого сезона.

– Луан и Гарай вам действительно интересны?

– На данный момент, если бы я мог выбрать, выбрал бы Гарая.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за обоих футболистов по 20 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Валенсия Гарай Эсекьель Каррера Массимо
Комментарии (19)
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VVM1964
1502210308
ЗАЩИТНИК ОДНОЗНАЧНО НУЖНЕЕ . ( ЕСЛИ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ ЛУАНОМ И ГАРАЕМ )
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Одинокий волк Маквейд
1502210406
Все верно, нападающие выигрывают игру, а защитники выигрывают чемпионат.
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filosof sparty
1502210552
То есть о двух одновременно можно не мечтать...
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Приус
1502211065
Вдруг Федун скажет - заверните обоих, беру!
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shinnik
1502211305
Оперативное совещание спартака снизу. Берите Гарая. Только он не пойдёт. Он тут наелся и жена ему важнее..
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Диктор
1502212687
Оба интересны.
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paracetamol
1502215947
Все хотели бы видеть Гарая, да не всем удалось!
Ответить
Taps
1502219679
Болельщик хочет видеть Карерра в Италии.
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СШГЭС
1502252892
Дырки, дырки, когда залатаем?
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Пестрый
1502254819
И это говорит спец приехавший сюда работать тренером защитников? Он выбирает возрастного Гарая с его многочисленными болячками? Из него уже бомжи все соки выжили что уже в европе не нужен! Да он сразу на больничку уйдет это же ясно! Адриано такой же пришел и сразу на больничку сел но он хотя бы в тех играх где выходил забивал и взяли его вроде как за "гроши" а здесь 25 лимонов?? У Федуна что совсем крыша съехала? И про Карреру!! Всегда за него был когда сюда Бердыя совали но вот такими ответами возникает вопрос : А ты вообще тренер или друг Конте? Пока не видно прогресса среди своих защитников а если попросить к примеру четырех Гараев то и любой алень может себя назвать тренером!
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