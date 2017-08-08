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    Карерра хотел бы видеть в «Спартаке» Гарая

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в очередной раз отметил, что команда нуждается в усилении. Итальянский специалист прокомментировал информацию о возможном приобретении нападающего «Гремио» Луана и защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая.

    – После матча с «Зенитом» пошли новые трансферные слухи – Луан, Гарай... У вас появилось ощущение после того матча, что нужны новые футболисты?

    – Я уже в мае говорил руководству, что мы должны усилить команду. Суть не в поражении от «Зенита», после которого мы должны усилиться, об этом говорилось с конца прошлого сезона.

    – Луан и Гарай вам действительно интересны?

    – На данный момент, если бы я мог выбрать, выбрал бы Гарая.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за обоих футболистов по 20 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 19:34
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 9 августа 2017, 08:00

      И это говорит спец приехавший сюда работать тренером защитников? Он выбирает возрастного Гарая с его многочисленными болячками? Из него уже бомжи все соки выжили что уже в европе не нужен! Да он сразу на больничку уйдет это же ясно! Адриано такой же пришел и сразу на больничку сел но он хотя бы в тех играх где выходил забивал и взяли его вроде как за "гроши" а здесь 25 лимонов?? У Федуна что совсем крыша съехала? И про Карреру!! Всегда за него был когда сюда Бердыя совали но вот такими ответами возникает вопрос : А ты вообще тренер или друг Конте? Пока не видно прогресса среди своих защитников а если попросить к примеру четырех Гараев то и любой алень может себя назвать тренером!

      -1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 9 августа 2017, 07:28

      Дырки, дырки, когда залатаем?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > СШГЭС 10 августа 2017, 17:59

      Позавчера

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 августа 2017, 03:31

      Лучше бы двоих сразу, а если выбирать, то конечно-же Гарая, который уже знаком с нашим чемпионатом...

      0
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      ...
      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN > арейская 9 августа 2017, 09:14

      староват...за эти деньги можно 2-3х помоложе найти...

      0
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      Рейтинг: +1308

      Taps 8 августа 2017, 22:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Болельщик хочет видеть Карерра в Италии.

      -7
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 21:12

      Все хотели бы видеть Гарая, да не всем удалось!

      2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 8 августа 2017, 21:05

      Он и Смолова хотел.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2017, 20:18

      Оба интересны.

      2
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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > Диктор 10 августа 2017, 17:59

      Отнюдь

      -2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 августа 2017, 19:55

      Оперативное совещание спартака снизу.
      Берите Гарая.
      Только он не пойдёт.
      Он тут наелся и жена ему важнее..

      3
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 августа 2017, 19:51

      Двух я так понимаю не позволит купить финансовый fair-play...Тогда однозначно Гарай.

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Mishanj 8 августа 2017, 22:49

      Так они в Китай Халка и Витселя продали...Вот и куча бабла.

      2
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      Рейтинг: +5444

      Приус 8 августа 2017, 19:51

      Вдруг Федун скажет - заверните обоих, беру!

      7
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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > Приус 10 августа 2017, 18:06

      Бери в рот.

      -2
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