Карерра хотел бы видеть в «Спартаке» Гарая

И это говорит спец приехавший сюда работать тренером защитников? Он выбирает возрастного Гарая с его многочисленными болячками? Из него уже бомжи все соки выжили что уже в европе не нужен! Да он сразу на больничку уйдет это же ясно! Адриано такой же пришел и сразу на больничку сел но он хотя бы в тех играх где выходил забивал и взяли его вроде как за "гроши" а здесь 25 лимонов?? У Федуна что совсем крыша съехала? И про Карреру!! Всегда за него был когда сюда Бердыя совали но вот такими ответами возникает вопрос : А ты вообще тренер или друг Конте? Пока не видно прогресса среди своих защитников а если попросить к примеру четырех Гараев то и любой алень может себя назвать тренером!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в очередной раз отметил, что команда нуждается в усилении. Итальянский специалист прокомментировал информацию о возможном приобретении нападающего «Гремио» Луана и защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая.
– После матча с «Зенитом» пошли новые трансферные слухи – Луан, Гарай... У вас появилось ощущение после того матча, что нужны новые футболисты?
– Я уже в мае говорил руководству, что мы должны усилить команду. Суть не в поражении от «Зенита», после которого мы должны усилиться, об этом говорилось с конца прошлого сезона.
– Луан и Гарай вам действительно интересны?
– На данный момент, если бы я мог выбрать, выбрал бы Гарая.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за обоих футболистов по 20 миллионов евро.