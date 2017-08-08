Карерра хотел бы видеть в «Спартаке» Гарая

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в очередной раз отметил, что команда нуждается в усилении. Итальянский специалист прокомментировал информацию о возможном приобретении нападающего «Гремио» Луана и защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая.

– После матча с «Зенитом» пошли новые трансферные слухи – Луан, Гарай... У вас появилось ощущение после того матча, что нужны новые футболисты?

– Я уже в мае говорил руководству, что мы должны усилить команду. Суть не в поражении от «Зенита», после которого мы должны усилиться, об этом говорилось с конца прошлого сезона.

– Луан и Гарай вам действительно интересны?

– На данный момент, если бы я мог выбрать, выбрал бы Гарая.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за обоих футболистов по 20 миллионов евро.