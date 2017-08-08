КДК наказал Адриано и Смольникова двухматчевой дисквалификацией

КДК РФС вынес наказание в виде двух матчей дисквалификации защитнику «Зенита» Игорю Смольникову и нападающему «Спартака» Луису Адриано за красные карточки, полученные игроками в результате стычки в очном матче четвертого тура РФПЛ.

Напомним. петербуржцы разгромили красно-белых со счетом 5:1, а концовка встречи ознаменовалась потасовкой между россиянином и бразильцем, которые были удалены с поля.

«За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы Смольников и Адриано дисквалифицированы на два матча каждый.

Оба извинились, пожали друг другу руки», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.