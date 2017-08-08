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  • КДК наказал Адриано и Смольникова двухматчевой дисквалификацией

КДК наказал Адриано и Смольникова двухматчевой дисквалификацией

8 августа 2017, 16:25
14

КДК РФС вынес наказание в виде двух матчей дисквалификации защитнику «Зенита» Игорю Смольникову и нападающему «Спартака» Луису Адриано за красные карточки, полученные игроками в результате стычки в очном матче четвертого тура РФПЛ.

Напомним. петербуржцы разгромили красно-белых со счетом 5:1, а концовка встречи ознаменовалась потасовкой между россиянином и бразильцем, которые были удалены с поля.

«За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы Смольников и Адриано дисквалифицированы на два матча каждый.

Оба извинились, пожали друг другу руки», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Григорьянц Артур
Комментарии (14)
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семёнычев
1502198880
Оба извинились, пожали друг другу руки», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- а на крыльце потом как дело было?))))
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FanatSerj
1502199014
легко отделались, символическое наказание, и за меньшею уйню впаривали по 3 матча.
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VVM1964
1502199228
МАТЧ С ЦСКА ПРОПУСКАЕТ , МОЖЕТ И ЛУЧШЕМУ - СВЯЗКА ПРОМЕС - ЗЕ ЛУИШ НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ .
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Пестрый
1502199497
Еще раз напишу что Смольников это редкостная скотина такой провокатор и замес прошлогодний с Уралом его рук дело! а сам как всегда в стороне! А Адриану надо бы заявить что этот черт его негром назвал хотя это бы все равно наружу не вылезло! Ну что же пропустит игру с конями хотя этих коней можно и без него в труху и в унитаз спустить)))
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Ехай Нахуй!
1502200558
Помницца Азмуна в Ростове дисквалифицировали на 4матча,за то что отмахнулся после удара по ногам,а здесь за понажовщину на матче всего 2игры.Свиньи сидят в КыДыКеНу как жышь,эта жы "Элита"!Бзинит и Сраптак.
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ДикийАлекс
1502202610
Надо признать что ещё легко все отделались,видно было по матчу,градус борьбы зашкаливал,была реально рубка,ноги хрустели.Вилков сколько народу на жёлтые посадил и сколько раз ещё не полез в карман.Адриано был заряжен,а под конец матча конечно все эмоционально были в состоянии аффекта.Ну ничего Зе Луиш в том году хорошо с ЦСКА попылил,так что не стоит отчаиваться.
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alp
1502202820
Андриано надо было на 3 игры дисвалифицировать, а лучше на 5. провокатор должен быть наказан жестче
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айор балдёжник
1502202896
Легко отделались
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filosof sparty
1502209646
В матче с конями Луис был бы полезен...жаль
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DZHEK_VOROBEY1987
1502210361
Зря не на 10. Что за дебилы там седят.
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