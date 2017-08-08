Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    КДК наказал Адриано и Смольникова двухматчевой дисквалификацией

    КДК РФС вынес наказание в виде двух матчей дисквалификации защитнику «Зенита» Игорю Смольникову и нападающему «Спартака» Луису Адриано за красные карточки, полученные игроками в результате стычки в очном матче четвертого тура РФПЛ.

    Напомним. петербуржцы разгромили красно-белых со счетом 5:1, а концовка встречи ознаменовалась потасовкой между россиянином и бразильцем, которые были удалены с поля.

    «За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы Смольников и Адриано дисквалифицированы на два матча каждый.

    Оба извинились, пожали друг другу руки», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2017 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 8 августа 2017, 19:39

      Зря не на 10. Что за дебилы там седят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 августа 2017, 19:27

      В матче с конями Луис был бы полезен...жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 8 августа 2017, 17:34

      Легко отделались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 8 августа 2017, 17:33

      Андриано надо было на 3 игры дисвалифицировать, а лучше на 5. провокатор должен быть наказан жестче

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 8 августа 2017, 17:30

      Надо признать что ещё легко все отделались,видно было по матчу,градус борьбы зашкаливал,была реально рубка,ноги хрустели.Вилков сколько народу на жёлтые посадил и сколько раз ещё не полез в карман.Адриано был заряжен,а под конец матча конечно все эмоционально были в состоянии аффекта.Ну ничего Зе Луиш в том году хорошо с ЦСКА попылил,так что не стоит отчаиваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Ехай Нахуй! 8 августа 2017, 16:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Помницца Азмуна в Ростове дисквалифицировали на 4матча,за то что отмахнулся после удара по ногам,а здесь за понажовщину на матче всего 2игры.Свиньи сидят в КыДыКеНу как жышь,эта жы "Элита"!Бзинит и Сраптак.

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Ехай Нахуй! 8 августа 2017, 16:59

      Будешь хамить, начнешь снова

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -17

      Ехай Нахуй! > Одинокий волк Маквейд 8 августа 2017, 17:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пшёл нахyй,вот ты кто.

      -16
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 8 августа 2017, 16:38

      Еще раз напишу что Смольников это редкостная скотина такой провокатор и замес прошлогодний с Уралом его рук дело! а сам как всегда в стороне! А Адриану надо бы заявить что этот черт его негром назвал хотя это бы все равно наружу не вылезло! Ну что же пропустит игру с конями хотя этих коней можно и без него в труху и в унитаз спустить)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 августа 2017, 16:30

      легко отделались, символическое наказание, и за меньшею уйню впаривали по 3 матча.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 августа 2017, 16:28

      Оба извинились, пожали друг другу руки», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      а на крыльце потом как дело было?))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11