Акинфеев не примет участия в игре с «Тосно»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сможет помочь своей команде в поединке пятого тура РФПЛ с «Тосно». 31-летний страж ворот продолжает восстановление по индивидуальному графику после травмы, полученной в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом (1:0).

Напомним, в прошлой встрече с «Рубином», которую армейцы проиграл со счетом 1:2, ворота красно-синих защищал вратарь Илья Помазун.

Матч «Тосно» – ЦСКА состоится в среду, 9 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.