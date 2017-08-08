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    Акинфеев не примет участия в игре с «Тосно»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сможет помочь своей команде в поединке пятого тура РФПЛ с «Тосно». 31-летний страж ворот продолжает восстановление по индивидуальному графику после травмы, полученной в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом (1:0).

    Напомним, в прошлой встрече с «Рубином», которую армейцы проиграл со счетом 1:2, ворота красно-синих защищал вратарь Илья Помазун.

    Матч «Тосно» – ЦСКА состоится в среду, 9 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.08.2017 14:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 9 августа 2017, 09:29

      Скорейшего выздоровления!

      2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 9 августа 2017, 09:19

      Полнейшего выздоровления к матчам со Спартаком и Янг Бойз!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 августа 2017, 07:57

      Это плохо. Но с другой стороны, Акинфеев может в полной мере восстановиться к матчу со спартачами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 8 августа 2017, 21:18

      ЧП уходя нагадил...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 8 августа 2017, 19:13

      у Тосно может состояться и вторая победа в РФПЛ....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 августа 2017, 18:35

      К Спартаку бы восстановился ! И норм !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 8 августа 2017, 15:21

      Еще не хватало-бы Тосно проиграть.Веселуха тогда будет для корреспондентов.Игорь-мы ждем твоего возвращения!!!

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 8 августа 2017, 14:57

      Матч будет нервным для армейских болельщиков из-за молодого кипера, который привез 2 "плюхи" в предыдущем матче. Но будем надеется, что он маленько "обкатался" и сыграет увереннее. Что-то давно Федор не забивал...Удачи армейцам и победы.

      8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 августа 2017, 14:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А жаль. Конифею тосненцы напихали бы

      -7
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