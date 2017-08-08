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Акинфеев не примет участия в игре с «Тосно»

8 августа 2017, 14:21
11

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сможет помочь своей команде в поединке пятого тура РФПЛ с «Тосно». 31-летний страж ворот продолжает восстановление по индивидуальному графику после травмы, полученной в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом (1:0).

Напомним, в прошлой встрече с «Рубином», которую армейцы проиграл со счетом 1:2, ворота красно-синих защищал вратарь Илья Помазун.

Матч «Тосно» – ЦСКА состоится в среду, 9 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тосно Акинфеев Игорь
Комментарии (11)
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VVM1964
1502191747
НИЧЬЯ .
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APchelov
1502192954
А жаль. Конифею тосненцы напихали бы
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Dominator777
1502193442
Матч будет нервным для армейских болельщиков из-за молодого кипера, который привез 2 "плюхи" в предыдущем матче. Но будем надеется, что он маленько "обкатался" и сыграет увереннее. Что-то давно Федор не забивал...Удачи армейцам и победы.
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GSKA1974
1502194874
Еще не хватало-бы Тосно проиграть.Веселуха тогда будет для корреспондентов.Игорь-мы ждем твоего возвращения!!!
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VVM1964
1502195601
БЕРЕГУТ К МАТЧУ СО СПАРТАКОМ ?
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dok66
1502206547
К Спартаку бы восстановился ! И норм !
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belarus-gomel
1502208793
у Тосно может состояться и вторая победа в РФПЛ....
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neofizer
1502216305
ЧП уходя нагадил...
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SunRomeS
1502259572
Полнейшего выздоровления к матчам со Спартаком и Янг Бойз!!!
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Obi Wan
1502260191
Скорейшего выздоровления!
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