Екатерина Реброва: «Прошу болельщиков не писать мне и Артему гадости, а оставить свое мнение при себе»

Жена голкипера «Спартака» Артем Реброва Екатерина обратилась к болельщикам команды с просьбой не оскорблять ее и ее супруга в социальных сетях.

Напомним, некоторые поклонники красно-белых спустили всех собак на 33-летнего стража ворот, обвинив его в разгромном поражении от «Зенита» (1:5) во встрече четвертого тура РФПЛ. В матче с петербуржцами все пять ударов в створ ворот Реброва обернулись для «Спартака» голами.

«Такими мы пришли в «Спартак»!!! Шесть лет ты доказываешь, что ты достоин играть за свой любимый клуб, я вижу твою работу, твои переживания и твою бешеную трудоспособность!!! Я думаю, ты уже доказал, что ты и твоя команда чемпионы, и именно с тобой клуб стал чемпионом!!! Поэтому всех прошу не писать мне и Артему гадости, а оставить свое мнение при себе!!! Ты у меня самый лучший, и у тебя еще все только начинается!!! Все еще впереди», – написала Реброва на своей странице в инстаграме.