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    Екатерина Реброва: «Прошу болельщиков не писать мне и Артему гадости, а оставить свое мнение при себе»

    Жена голкипера «Спартака» Артем Реброва Екатерина обратилась к болельщикам команды с просьбой не оскорблять ее и ее супруга в социальных сетях.

    Напомним, некоторые поклонники красно-белых спустили всех собак на 33-летнего стража ворот, обвинив его в разгромном поражении от «Зенита» (1:5) во встрече четвертого тура РФПЛ. В матче с петербуржцами все пять ударов в створ ворот Реброва обернулись для «Спартака» голами.

    «Такими мы пришли в «Спартак»!!! Шесть лет ты доказываешь, что ты достоин играть за свой любимый клуб, я вижу твою работу, твои переживания и твою бешеную трудоспособность!!! Я думаю, ты уже доказал, что ты и твоя команда чемпионы, и именно с тобой клуб стал чемпионом!!! Поэтому всех прошу не писать мне и Артему гадости, а оставить свое мнение при себе!!! Ты у меня самый лучший, и у тебя еще все только начинается!!! Все еще впереди», – написала Реброва на своей странице в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    08.08.2017 13:17
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +22

      drago922 9 августа 2017, 17:22

      кто оскорбляет игроков тот не болельщик , это любой команды касается, виновато руководство , рыба гниёт с головы !!!

      0
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 9 августа 2017, 00:27

      Смотрю игру уже 4:0 где и за что Реброва бреют не понимаю. Его ошибок, ну по крайней мере грубых нет.

      0
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      Рейтинг: +11

      gritanya 8 августа 2017, 22:45

      Истинные болельщики радуются победам и переживают неудачи, но не предают

      1
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      Рейтинг: +628

      somn 8 августа 2017, 17:04

      При чём тут Ребров? В жизни всякое бывает. Вон Зенит помнится Динамо 1:7 слил при Петержеле, а через месяц уже Динамо пищало от 4:9. Это футбол.

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 8 августа 2017, 16:22

      Да тут вовсе и не в Реброве дело! Все помнят как Селихов в Амкаре стоял его бомжи хотели Спартак перехватил и что?????? Почему шанса не дают? Это что Каррера понты кидает?? К черту тогда этого макаронника он через год свалит а мы с кем останемся? Дошло что Селихов уже просит отпустить его а у нас что в воротах Дасаев стоит? в полном рассвете сил!!

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Пестрый 8 августа 2017, 16:38

      а Селихов тоже чем думал лучше бы в амкаре остался может за 5 место поборолись жаль конечно в свое врямя думал что и с луневым так же поступят но хорошо что играет

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > anri1703 8 августа 2017, 18:01

      если предлагают для Амкара (за сколько его там продали млн 5 евро не буду врать не знаю) но такие деньги для клуба вполне солидные, там его походу (ну это мое мнение) слил клуб вот и все

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 8 августа 2017, 15:06

      Да не парься....он когда тебе хочет присунуть, тоже мажет...)))

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Alex3920486 8 августа 2017, 15:14

      А что же тогда Комбарову с Глушаковым пишут....

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 августа 2017, 15:03

      Да этой живности пофиг.

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      Рейтинг: +600

      dimar 8 августа 2017, 14:49

      В очередной раз показали своё лицо пмсные животные. Сочувствую адекватным болельщикам Спартака, потому что по этим деградантам судят о всех.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2017, 14:49

      Я думаю гадости пишут совсем не болельщики Спартака,ибо Спартак всегда был-есть и будет лучшим.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Диктор 8 августа 2017, 20:22

      Упс.
      Декларация опять.
      Типа,болельщики Спартака даже не пукают,не то,что не какают...

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 8 августа 2017, 14:30

      не надо по возможности обращать внимание на недоумков которые пишут такие гадости..у каждого человека в жизни бывают ляпы и не одни!! тем более что на исход матча это никак не повлияло!!Артем средний вратарь без излишеств..какой есть))..вся команда обосралась в той игре!! вместе с тренерским штабом!! все!!игра прошла скоро другая!!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > andrebest4 8 августа 2017, 14:51

      Ребров всё-таки не "средний вратарь", а значительно выше среднего. Хотя он, конечно, не Яшин, не Дасаев, не Харин, и не Акинфеев, но и у них были ошибки. Играет Ребров достаточно стабильно, поэтому полагаю, что он останется в этом сезоне в "Спартаке" основным вратарём.

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