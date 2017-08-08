Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Екатерина Реброва: «Прошу болельщиков не писать мне и Артему гадости, а оставить свое мнение при себе»

Екатерина Реброва: «Прошу болельщиков не писать мне и Артему гадости, а оставить свое мнение при себе»

8 августа 2017, 13:17
36

Жена голкипера «Спартака» Артем Реброва Екатерина обратилась к болельщикам команды с просьбой не оскорблять ее и ее супруга в социальных сетях.

Напомним, некоторые поклонники красно-белых спустили всех собак на 33-летнего стража ворот, обвинив его в разгромном поражении от «Зенита» (1:5) во встрече четвертого тура РФПЛ. В матче с петербуржцами все пять ударов в створ ворот Реброва обернулись для «Спартака» голами.

«Такими мы пришли в «Спартак»!!! Шесть лет ты доказываешь, что ты достоин играть за свой любимый клуб, я вижу твою работу, твои переживания и твою бешеную трудоспособность!!! Я думаю, ты уже доказал, что ты и твоя команда чемпионы, и именно с тобой клуб стал чемпионом!!! Поэтому всех прошу не писать мне и Артему гадости, а оставить свое мнение при себе!!! Ты у меня самый лучший, и у тебя еще все только начинается!!! Все еще впереди», – написала Реброва на своей странице в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pourport
1502187695
Что за люди,они помчались лицо Панова за цвет колотить,вторые опустились до унижений!Не стоит это того,товарищи.
Ответить
VVM1964
1502187879
УХ РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ - ОНИ ТАКИЕ " и коня на ходу остановят и в горящую хату войдут " И МУЖА В ОБИДУ НЕ ДАДУТ .
Ответить
Бугимен
1502188461
Уроды и дебилы только оскорбляют!
Ответить
Atom2020
1502188505
Жене безусловно не стоит писать гадости ... а вот Артему, как футболисту и публичной персоне, фанаты клуба имеют право высказать все, что думают ... не все и не всегда бывают в фаворе ... это игра ... это эмоции ... за это люди деньги платят ...
Ответить
SPARTAK 85
1502188843
Даже мягкий Аленичев и тот посадил Реброва на лавку. Ему надо отдохнуть, а Селехову дать шанс. То что оскорбляют так это не от большого ума и конечно же это неприемлимо. Но то что Ребров показывает средний уровень это факт.
Ответить
zlobny_zenitos
1502189321
Вот так и проверяются болельщики. Настоящий болельщик и в трудный момент не будет нападать. Ребров старался как мог... но 4 гола ему были просто не под силу, а 5 гол это роковая случайность...так у всех бывает и бывало и Дасаев пенки пускал и Филимонов, Акинфеев, Малафеев, Лодыгин...а Нойер?))) У всех бывает. Как я уже писал ранее Артем очень эмоциональный футболист, он недостатки свои перекрывает мотивацией, но иногда "горит". Ему надо отдыхать давать и работать с ним с точки зрения психологии. А нападать нельзя...вот если б он выпендрился и сказал я звезда и не буду играть "не хочу", к примеру, и команда проиграла без него, вот тут да...тут можно напасть. А так парень летал в рамке весь матч. Вот такие как то мысли...
Ответить
Небесная
1502189694
А жена при чём? Вроде на воротах с Ребровым не стояла.
Ответить
FanatSerj
1502189951
Это не болельщики - это просто идиоты и школота ...
Ответить
Пестрый
1502190782
Ну и что все прицепились к Реброву? Хороший же парень вратарь никудышный зато хорошо штанги лижет)) Пролизали уже Митрюшкина? Теперь Саню Селихова готовы пролизать а дальше что Ребров или Пися? Ау Каррера ты наверно как истинный итальянец арал обожаешь тогда да Ребров лучшая кандидатура!!!
Ответить
Пестрый
1502198559
Да тут вовсе и не в Реброве дело! Все помнят как Селихов в Амкаре стоял его бомжи хотели Спартак перехватил и что?????? Почему шанса не дают? Это что Каррера понты кидает?? К черту тогда этого макаронника он через год свалит а мы с кем останемся? Дошло что Селихов уже просит отпустить его а у нас что в воротах Дасаев стоит? в полном рассвете сил!!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+