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  • Арустамян: «Поражаюсь тому, что «Спартак» готов заплатить за Луана 20 миллионов»

Арустамян: «Поражаюсь тому, что «Спартак» готов заплатить за Луана 20 миллионов»

8 августа 2017, 01:07
15

Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак» нападающего «Гремио» Луана. Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 24-летнего бразильца 20 миллионов евро.

«У Луана очень сложный характер, и он имеет проблемы с поведением в «Гремио». Если «Спартак» его купит, то это будет самая большая сделка для клуба. Говорят про 20 миллионов евро. И я этому поражаюсь. Красно-белые готовы инвестировать такие деньги в молодого футболиста из Бразилии с очень сложным характером? Если мы возмущаемся поведением Адриано, то что будет делать Луан?

Для меня у «Спартака» есть более проблемная позиция — центральный защитник. Если выбирать между Луаном и Гараем, то выбор однозначен. По моей информации, Гарай из «Валенсии», скорее всего, уйдет, поскольку у него опять какие-то проблемы. Не знаю, что за проблемы, но он собирается покинуть команду. Однако на него претендует не только «Спартак», но и большие итальянские клубы. Не уверен, что красно-белые выиграют у них конкуренцию», — сказал Арустамян.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Луан провел 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Гремио Гарай Эсекьель Арустамян Нобель
Комментарии (15)
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Супермачо
1502143805
Вроде здраво рассудил на этот раз, но Шнобель есть Шнобель. )
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Obojaemiy
1502162340
Посмотрел нарезку Луана. Техничный парень, с хорошим дриблингом и дальним ударом. Конкурент Фернандо по штрафным.
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серега кашин
1502165671
можно и по дешевле найти
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Диктор
1502168984
А я рад если Спартак приобретет хорошего форварда.
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Аристократ Олжик
1502169807
После трансфера Неймара, еще можно чему то удивляться???
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mialkov
1502170003
Конечно хотелось бы увидеть Луана в Спартаке, но... покупая его, мы точно останемся без покупки защитника (деньги Федуна не безграничны).
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mihail200606
1502170222
Спартак затянул время с трансферами, а теперь суетится, а в спешке придется переплачивать...
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portero
1502173310
пока не купят это слухи, а про Гарая прав он пойдет в Италию .
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paracetamol
1502174861
Федун уверен, что судьи прикроют и Адриано, и Луано. Поэтому для него риска нет.
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Aleksandr_1986_Spb_
1502181769
Помню, когда Попов из Кубани приходил, то про него писали, что он тоже с плохим характером... Вроде каких-то скандалов с ним я не припомню.. Да и кого считать скандальным, так чтобы очевидно? Ну, возможно, Балотелли...Короче, если Лёня готов раскошелится, то чего думать - берем, однозначно..
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