Арустамян: «Поражаюсь тому, что «Спартак» готов заплатить за Луана 20 миллионов»

Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак» нападающего «Гремио» Луана. Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 24-летнего бразильца 20 миллионов евро.

«У Луана очень сложный характер, и он имеет проблемы с поведением в «Гремио». Если «Спартак» его купит, то это будет самая большая сделка для клуба. Говорят про 20 миллионов евро. И я этому поражаюсь. Красно-белые готовы инвестировать такие деньги в молодого футболиста из Бразилии с очень сложным характером? Если мы возмущаемся поведением Адриано, то что будет делать Луан?

Для меня у «Спартака» есть более проблемная позиция — центральный защитник. Если выбирать между Луаном и Гараем, то выбор однозначен. По моей информации, Гарай из «Валенсии», скорее всего, уйдет, поскольку у него опять какие-то проблемы. Не знаю, что за проблемы, но он собирается покинуть команду. Однако на него претендует не только «Спартак», но и большие итальянские клубы. Не уверен, что красно-белые выиграют у них конкуренцию», — сказал Арустамян.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Луан провел 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.