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    Арустамян: «Поражаюсь тому, что «Спартак» готов заплатить за Луана 20 миллионов»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак» нападающего «Гремио» Луана. Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 24-летнего бразильца 20 миллионов евро.

    «У Луана очень сложный характер, и он имеет проблемы с поведением в «Гремио». Если «Спартак» его купит, то это будет самая большая сделка для клуба. Говорят про 20 миллионов евро. И я этому поражаюсь. Красно-белые готовы инвестировать такие деньги в молодого футболиста из Бразилии с очень сложным характером? Если мы возмущаемся поведением Адриано, то что будет делать Луан?

    Для меня у «Спартака» есть более проблемная позиция — центральный защитник. Если выбирать между Луаном и Гараем, то выбор однозначен. По моей информации, Гарай из «Валенсии», скорее всего, уйдет, поскольку у него опять какие-то проблемы. Не знаю, что за проблемы, но он собирается покинуть команду. Однако на него претендует не только «Спартак», но и большие итальянские клубы. Не уверен, что красно-белые выиграют у них конкуренцию», — сказал Арустамян.

    В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Луан провел 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2017 01:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 августа 2017, 11:49

      Все запросы по игрокам идут от главного тренера , он все проблемы команды видит изнутри и знает какое нужно усиление.А домыслы "нобелевского лауреата" по трансферам Гарая и Луана пока "жирная утка"

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 августа 2017, 11:42

      Помню, когда Попов из Кубани приходил, то про него писали, что он тоже с плохим характером... Вроде каких-то скандалов с ним я не припомню.. Да и кого считать скандальным, так чтобы очевидно? Ну, возможно, Балотелли...Короче, если Лёня готов раскошелится, то чего думать - берем, однозначно..

      1
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 09:47

      Федун уверен, что судьи прикроют и Адриано, и Луано. Поэтому для него риска нет.

      0
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      Рейтинг: +67288

      portero 8 августа 2017, 09:21

      пока не купят это слухи, а про Гарая прав он пойдет в Италию .

      3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 августа 2017, 08:30

      Спартак затянул время с трансферами, а теперь суетится, а в спешке придется переплачивать...

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 августа 2017, 08:26

      Конечно хотелось бы увидеть Луана в Спартаке, но... покупая его, мы точно останемся без покупки защитника (деньги Федуна не безграничны).

      3
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol > mialkov 8 августа 2017, 09:48

      Да их у Федуна пруд пруди. Бензоколонки работают, цены растут... Просто жмот ваше Федун.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > paracetamol 8 августа 2017, 10:08

      Вот сам болею за Спартак, но соглашусь с вами, Федун самый настоящий жмот!

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 августа 2017, 08:23

      После трансфера Неймара, еще можно чему то удивляться???

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2017, 08:09

      А я рад если Спартак приобретет хорошего форварда.

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 августа 2017, 07:14

      можно и по дешевле найти

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 8 августа 2017, 06:19

      Посмотрел нарезку Луана. Техничный парень, с хорошим дриблингом и дальним ударом. Конкурент Фернандо по штрафным.

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