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Павлюченко: «1:5? Это несчастный случай»

7 августа 2017, 08:30
11

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко считает, что крупное поражение красно белых в Санкт-Петербурге от «Зенита» – лишь неудачное стечение обстоятельств. Он отметил, что не обеспокоен таким результатом накануне старта «Спартака» в Лиге чемпионов.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Чем объяснить такой счет?

– Бывают матчи, когда залетает все. В воскресенье просто был день «Зенита». Что ни удар, то гол. Даже Ребров не выручил.

– До 35-й минуты разгрома ничто не предвещало.

– Это точно. «Спартак» спокойно держал мяч, контролировал игру, хотя в атаке мало что получалось. И вдруг посыпались голы… Во втором тайме «Зенит» выглядел уже на голову сильнее. Да и быстрее. Отмечу прекрасное взаимодействие футболистов. Несмотря на то что в команде много новичков, они здорово чувствуют друг друга. Ну а лучшим на поле был Кокорин. Он в отличной форме, на ходу, хорошо открывается.

– Что настораживает в игре «Спартака» перед Лигой чемпионов?

– Пока не вижу причин для беспокойства.

– Даже после 1:5?!

– Это несчастный случай. Ничего страшного. В чемпионате вся борьба впереди. Думаю, после такого поражения команда станет только сильнее. Главное – сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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neveldomha
1502084820
Это не случай, Ромик. Это несчастная закономерность для Спартака. Привыкайте.
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oyabun
1502085792
Спасибо, Роман, за поддержку. Нам всем тяжело сейчас, после вчерашнего, но жизнь продолжается, надо просто сделать правильные выводы и двигаться дальше.
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alp
1502086236
пардон, палюченко, но, 5 голов в ворота спартака от Зенита, это уже тенденция..
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SPARTAK 85
1502086671
Спартак вчера не играл в защите вообще. Не понимаю почему так происходит. Что первый мяч два защитника осталось, что когда Кузяев забивал тоже два защитника, Ребров сам себе и плюс не выручил ни разу. Вот три мяча которые просто привезли. Да и Ерохина одного оставили и Кришито один на дальней был. Плохо что в атаке ничего не создали. Да и к большому сожалению разгром в Питере становится как само собой разумеющееся.
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Диктор
1502087105
Все правильно сказал-в точку.
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momwig_
1502088503
"Даже Ребров не выручил" похоже на тонкую шутку юмора. Вчера Артем был максимально самим собой: неумение играть на выходах, потеря ворот, мандраж и абсолютно никакая игра ногами.
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SEREGA 64
1502090067
ДА ЗЕНИТ 6 УДАРОВ СДЕЛАЛ 5 ЗАБИЛ
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OfaZavr
1502096303
Хорошо если так.
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kotmyshka
1502104607
Это не "Несчастный случай", а просто "Ногу свело" :-)
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Робинзон
1502118575
козлы не забрали Бердыя когда могли при нём такого позора не приключилось бы .
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