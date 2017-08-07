Павлюченко: «1:5? Это несчастный случай»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко считает, что крупное поражение красно белых в Санкт-Петербурге от «Зенита» – лишь неудачное стечение обстоятельств. Он отметил, что не обеспокоен таким результатом накануне старта «Спартака» в Лиге чемпионов.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Чем объяснить такой счет?

– Бывают матчи, когда залетает все. В воскресенье просто был день «Зенита». Что ни удар, то гол. Даже Ребров не выручил.

– До 35-й минуты разгрома ничто не предвещало.

– Это точно. «Спартак» спокойно держал мяч, контролировал игру, хотя в атаке мало что получалось. И вдруг посыпались голы… Во втором тайме «Зенит» выглядел уже на голову сильнее. Да и быстрее. Отмечу прекрасное взаимодействие футболистов. Несмотря на то что в команде много новичков, они здорово чувствуют друг друга. Ну а лучшим на поле был Кокорин. Он в отличной форме, на ходу, хорошо открывается.

– Что настораживает в игре «Спартака» перед Лигой чемпионов?

– Пока не вижу причин для беспокойства.

– Даже после 1:5?!

– Это несчастный случай. Ничего страшного. В чемпионате вся борьба впереди. Думаю, после такого поражения команда станет только сильнее. Главное – сделать правильные выводы и двигаться дальше.