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    Павлюченко: «1:5? Это несчастный случай»

    Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко считает, что крупное поражение красно белых в Санкт-Петербурге от «Зенита» – лишь неудачное стечение обстоятельств. Он отметил, что не обеспокоен таким результатом накануне старта «Спартака» в Лиге чемпионов.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    – Чем объяснить такой счет?

    – Бывают матчи, когда залетает все. В воскресенье просто был день «Зенита». Что ни удар, то гол. Даже Ребров не выручил.

    – До 35-й минуты разгрома ничто не предвещало.

    – Это точно. «Спартак» спокойно держал мяч, контролировал игру, хотя в атаке мало что получалось. И вдруг посыпались голы… Во втором тайме «Зенит» выглядел уже на голову сильнее. Да и быстрее. Отмечу прекрасное взаимодействие футболистов. Несмотря на то что в команде много новичков, они здорово чувствуют друг друга. Ну а лучшим на поле был Кокорин. Он в отличной форме, на ходу, хорошо открывается.

    – Что настораживает в игре «Спартака» перед Лигой чемпионов?

    – Пока не вижу причин для беспокойства.

    – Даже после 1:5?!

    – Это несчастный случай. Ничего страшного. В чемпионате вся борьба впереди. Думаю, после такого поражения команда станет только сильнее. Главное – сделать правильные выводы и двигаться дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2017 08:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 августа 2017, 18:09

      козлы
      не забрали Бердыя когда могли

      при нём такого позора не приключилось бы
      .

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 августа 2017, 14:16

      Это не "Несчастный случай", а просто "Ногу свело" :-)

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2017, 11:58

      Хорошо если так.

      1
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 7 августа 2017, 10:14

      ДА ЗЕНИТ 6 УДАРОВ СДЕЛАЛ 5 ЗАБИЛ

      -3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 09:48

      "Даже Ребров не выручил" похоже на тонкую шутку юмора. Вчера Артем был максимально самим собой: неумение играть на выходах, потеря ворот, мандраж и абсолютно никакая игра ногами.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2017, 09:25

      Все правильно сказал-в точку.

      -1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 августа 2017, 09:17

      Спартак вчера не играл в защите вообще. Не понимаю почему так происходит. Что первый мяч два защитника осталось, что когда Кузяев забивал тоже два защитника, Ребров сам себе и плюс не выручил ни разу. Вот три мяча которые просто привезли. Да и Ерохина одного оставили и Кришито один на дальней был. Плохо что в атаке ничего не создали. Да и к большому сожалению разгром в Питере становится как само собой разумеющееся.

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > SPARTAK 85 7 августа 2017, 12:28

      Практически ты нарисовал картину что проблемы у Спартака были во ВСЕХ линиях, то есть у всей команды. Даже выделить некого в положительную сторону.

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 09:10

      пардон, палюченко, но, 5 голов в ворота спартака от Зенита, это уже тенденция..

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 августа 2017, 09:03

      Спасибо, Роман, за поддержку. Нам всем тяжело сейчас, после вчерашнего, но жизнь продолжается, надо просто сделать правильные выводы и двигаться дальше.

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 7 августа 2017, 08:47

      Это не случай, Ромик. Это несчастная закономерность для Спартака. Привыкайте.

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