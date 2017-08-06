Источник: Луческу согласился возглавить сборную Турции, чтобы сохранить сумму неустойки от «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил сборную Турции. По информации Fanatik, румынский специалист пошел на данный шаг, чтобы сохранить сумму неустойки от петербургского клуба за досрочное расторжение контракта.

Сообщается, что сине-бело-голубые поставили перед 72-летним специалистом условие, согласно которому петербуржцы выплатят неустойку в размере 2,5 миллионов евро, если тренер до конца 2017 года не будет работать ни с каким клубом.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» весной 2016 года и был уволен по итогам прошлого сезона.