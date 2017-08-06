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    Источник: Луческу согласился возглавить сборную Турции, чтобы сохранить сумму неустойки от «Зенита»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил сборную Турции. По информации Fanatik, румынский специалист пошел на данный шаг, чтобы сохранить сумму неустойки от петербургского клуба за досрочное расторжение контракта.

    Сообщается, что сине-бело-голубые поставили перед 72-летним специалистом условие, согласно которому петербуржцы выплатят неустойку в размере 2,5 миллионов евро, если тренер до конца 2017 года не будет работать ни с каким клубом.

    Напомним, Луческу возглавил «Зенит» весной 2016 года и был уволен по итогам прошлого сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 16:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +439

      сасас 6 августа 2017, 23:42

      Ах ты мразь цыганская. За пару миллионов родину продашь.Ну а сборной Турции соболезную. С Гнилуческу вам дорога в Россию на ЧМ 2018 закрыта

      0
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    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 6 августа 2017, 18:42

      потом цена на газ возрастёт на 5 коп

      -1
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 6 августа 2017, 17:28

      Какая-то не состыковка. "Источник: Луческу согласился возглавить сборную Турции, чтобы СОХРАНИТЬ сумму неустойки от «Зенита»" - "петербуржцы выплатят неустойку в размере 2,5 миллионов евро, если тренер до конца 2017 года НЕ БУДЕТ работать ни с каким клубом."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      ddlexepro > Burunduk 6 августа 2017, 18:34

      Если внимательно прочитать, то ответ лежит на поверхности:"Источник: Луческу согласился возглавить сборную Турции, чтобы СОХРАНИТЬ сумму неустойки от «Зенита»" - "петербуржцы выплатят неустойку в размере 2,5 миллионов евро, если тренер до конца 2017 года НЕ БУДЕТ работать ни с каким КЛУБОМ."
      Сборная Турции врядли подходит под кретерий какого нибудь клуба.

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 6 августа 2017, 16:38

      По информации какого именно фанатика? Не уточняется).

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