Дзагоев: «Рубин»? Становление команды продолжается»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев дал оценку нынешнему уровню «Рубина». Команды проведут матч в рамках 4-го тура РФПЛ.

«Я смотрел фрагменты матчей, местами казанцы показывают хороший футбол. Но становление продолжается. Мое мнение – «Рубину» понадобится примерно семь или десять туров, чтобы полностью понять требования тренера, найти свою игру. Все-таки времени на подготовку у всех клубов РФПЛ было мало», – заявил Дзагоев.

ЦСКА после трех туров имеет в активе шесть очков, у «Рубина» – три.