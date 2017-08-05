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  • Саленко: «У ЦСКА могут возникнуть проблемы в гостевом матче против «Янг Бойз»

Саленко: «У ЦСКА могут возникнуть проблемы в гостевом матче против «Янг Бойз»

5 августа 2017, 22:40
7

Бывший игрок сборной России Олег Саленко дал оценку сопернику московского ЦСКА по четвертому раунду квалификации Лиги чемпионов – швейцарскому «Янг Бойз». По мнению эксперта, армейцам в Берне будет непросто.

«Команда на слуху уже не первый год, не так давно выбивала «Шахтер» из Лиги чемпионов. А в этом сезоне помимо киевского «Динамо» уже обыгрывали лидера швейцарского футбола последних лет «Базель» и идут в чемпионате на первом месте. В домашнем матче против украинцев они очень понравились: действовали жестко, агрессивно и добились нужного результата.

Делают ли они ставку на домашний матч? Сто процентов. Тем более, у нас многие команды не привыкли играть на искусственном поле как в Берне», – говорит специалист.

Саленко в период с 1993 по 1994 годы провел восемь матчей за сборную России и забил шесть голов.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов ЦСКА Янг Бойз
Комментарии (7)
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insider_retro
1501965777
Молодец, Олег, всё рассказал, всё поведал и предсказал... Никто и не ждёт лёгких путей!... "Предвидение будущего должно опираться не на предсказания и приметы, а на мудрость...." (Марк Туллий Цицерон)
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VIPded
1501967142
Прав Саленко. Игра для ЦСКА действительно будет тяжелой. Удачи ЦСКА!!!
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himik2-62
1501967328
как бы понтуса не удалили,любителя отвечать на жёсткость
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_Kesh_Suntar_
1501974401
Искусственный газон! Ну да, а в России сколько таких! ) Так что ЦСКА адаптирован!
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FERZZ
1501998305
Пройдем и Янг Бойз на волевых как всегда, надо верить в наших ребят и все будет ОК
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prtcs
1502000235
Легких игр уже не будет, так что только вперед.
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bset
1502015660
Там все соперники непростые по определению. Это Лига Чемпионов.
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