Саленко: «У ЦСКА могут возникнуть проблемы в гостевом матче против «Янг Бойз»

Бывший игрок сборной России Олег Саленко дал оценку сопернику московского ЦСКА по четвертому раунду квалификации Лиги чемпионов – швейцарскому «Янг Бойз». По мнению эксперта, армейцам в Берне будет непросто.

«Команда на слуху уже не первый год, не так давно выбивала «Шахтер» из Лиги чемпионов. А в этом сезоне помимо киевского «Динамо» уже обыгрывали лидера швейцарского футбола последних лет «Базель» и идут в чемпионате на первом месте. В домашнем матче против украинцев они очень понравились: действовали жестко, агрессивно и добились нужного результата.

Делают ли они ставку на домашний матч? Сто процентов. Тем более, у нас многие команды не привыкли играть на искусственном поле как в Берне», – говорит специалист.

Саленко в период с 1993 по 1994 годы провел восемь матчей за сборную России и забил шесть голов.