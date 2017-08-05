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    Саленко: «У ЦСКА могут возникнуть проблемы в гостевом матче против «Янг Бойз»

    Бывший игрок сборной России Олег Саленко дал оценку сопернику московского ЦСКА по четвертому раунду квалификации Лиги чемпионов – швейцарскому «Янг Бойз». По мнению эксперта, армейцам в Берне будет непросто.

    «Команда на слуху уже не первый год, не так давно выбивала «Шахтер» из Лиги чемпионов. А в этом сезоне помимо киевского «Динамо» уже обыгрывали лидера швейцарского футбола последних лет «Базель» и идут в чемпионате на первом месте. В домашнем матче против украинцев они очень понравились: действовали жестко, агрессивно и добились нужного результата.

    Делают ли они ставку на домашний матч? Сто процентов. Тем более, у нас многие команды не привыкли играть на искусственном поле как в Берне», – говорит специалист.

    Саленко в период с 1993 по 1994 годы провел восемь матчей за сборную России и забил шесть голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.08.2017 22:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 августа 2017, 13:34

      Там все соперники непростые по определению. Это Лига Чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 августа 2017, 09:17

      Легких игр уже не будет, так что только вперед.

      0
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 6 августа 2017, 08:45

      Пройдем и Янг Бойз на волевых как всегда, надо верить в наших ребят и все будет ОК

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 6 августа 2017, 02:06

      Искусственный газон! Ну да, а в России сколько таких! ) Так что ЦСКА адаптирован!

      2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 6 августа 2017, 00:16

      Уделать этих "Сопляков".

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 августа 2017, 00:08

      как бы понтуса не удалили,любителя отвечать на жёсткость

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 августа 2017, 00:05

      Прав Саленко. Игра для ЦСКА действительно будет тяжелой. Удачи ЦСКА!!!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 23:42

      Молодец, Олег, всё рассказал, всё поведал и предсказал... Никто и не ждёт лёгких путей!...
      "Предвидение будущего должно опираться не на предсказания и приметы, а на мудрость...." (Марк Туллий Цицерон)

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