Червиченко: «Возможно, Глушакову будет даже лучше обернуть противостояние с руководством «Спартак» в свою пользу и красиво уйти»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с продлением контракта полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о подписании нового соглашения. Футболист хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год, тогда как руководство клуба согласно платить игроку только 2,5 миллиона.

– Не секрет, что Денис Глушаков ведет непростые переговоры с клубом о новом контракте. Может ли этот момент повлиять на его игру?

– Прошедший сезон получился для Дениса феерическим, но, на мой взгляд, таких сезонов у него в карьере больше не будет. Возможно, для капитана будет даже лучше обернуть противостояние с руководством в свою пользу и красиво уйти. А другие клубы, помня о том, какой весомый вклад он внес в чемпионство «Спартака», вполне могут сделать Глушакову привлекательное предложение.