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  • Червиченко: «Возможно, Глушакову будет даже лучше обернуть противостояние с руководством «Спартак» в свою пользу и красиво уйти»

Червиченко: «Возможно, Глушакову будет даже лучше обернуть противостояние с руководством «Спартак» в свою пользу и красиво уйти»

5 августа 2017, 18:21
10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с продлением контракта полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о подписании нового соглашения. Футболист хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год, тогда как руководство клуба согласно платить игроку только 2,5 миллиона.

– Не секрет, что Денис Глушаков ведет непростые переговоры с клубом о новом контракте. Может ли этот момент повлиять на его игру?

– Прошедший сезон получился для Дениса феерическим, но, на мой взгляд, таких сезонов у него в карьере больше не будет. Возможно, для капитана будет даже лучше обернуть противостояние с руководством в свою пользу и красиво уйти. А другие клубы, помня о том, какой весомый вклад он внес в чемпионство «Спартака», вполне могут сделать Глушакову привлекательное предложение.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Червиченко Андрей
Комментарии (10)
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Диктор
1501947781
Вот Червяк все так и хочет развалить команду.
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oyabun
1501948714
Червиченко очень желает чтобы Спартак любым способом ослабел. И он потом победоносно произнесет "Вот видите! Я же говорил! А при мне команда была намного лучше..". Жалкое создание с абсолютно прозрачными намерениями.
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nik55
1501949668
Сколько будет нести бред этот обезжиренный
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insider_retro
1501949934
"...В погоне за счастьем иногда нужно просто остановиться и быть счастливым...." (Конфуций)
Ответить
зенит ничто
1501950366
заглох бы ты !как ты надоел со своими гадостями!
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Gazelvagen877
1501951891
Возможно!а именно точно тебе стоит красиво завалить еб.....к
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Kollljan
1501952108
Глушаков, может быть, красиво и ушёл бы, - да кому он нужен!
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