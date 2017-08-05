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    Червиченко: «Возможно, Глушакову будет даже лучше обернуть противостояние с руководством «Спартак» в свою пользу и красиво уйти»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с продлением контракта полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

    Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о подписании нового соглашения. Футболист хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год, тогда как руководство клуба согласно платить игроку только 2,5 миллиона.

    – Не секрет, что Денис Глушаков ведет непростые переговоры с клубом о новом контракте. Может ли этот момент повлиять на его игру?

    – Прошедший сезон получился для Дениса феерическим, но, на мой взгляд, таких сезонов у него в карьере больше не будет. Возможно, для капитана будет даже лучше обернуть противостояние с руководством в свою пользу и красиво уйти. А другие клубы, помня о том, какой весомый вклад он внес в чемпионство «Спартака», вполне могут сделать Глушакову привлекательное предложение.

    Источник: RT

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    05.08.2017 18:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 5 августа 2017, 19:55

      Глушаков, может быть, красиво и ушёл бы, - да кому он нужен!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 5 августа 2017, 19:51

      Возможно!а именно точно тебе стоит красиво завалить еб.....к

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 5 августа 2017, 19:26

      заглох бы ты !как ты надоел со своими гадостями!

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 19:18

      "...В погоне за счастьем иногда нужно просто остановиться и быть счастливым...." (Конфуций)

      4
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      Рейтинг: +3120

      erma > insider_retro 5 августа 2017, 19:25

      !!!

      1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 5 августа 2017, 19:14

      Сколько будет нести бред этот обезжиренный

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 5 августа 2017, 18:58

      Червиченко очень желает чтобы Спартак любым способом ослабел. И он потом победоносно произнесет "Вот видите! Я же говорил! А при мне команда была намного лучше..". Жалкое создание с абсолютно прозрачными намерениями.

      7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 18:43

      Вот Червяк все так и хочет развалить команду.

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