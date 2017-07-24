Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: Глушаков хочет получать 3 миллиона в год по новому контракту, «Спартак» не собирается идти на условия игрока

Источник: Глушаков хочет получать 3 миллиона в год по новому контракту, «Спартак» не собирается идти на условия игрока

24 июля 2017, 19:01
72

Стали известны подробности переговоров «Спартака» с полузащитником Денисом Глушаковым о продлении контракта.

По информации источника, по новому соглашению 30-летний россиянин хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год. При этом руководство красно-белых готово предложить игроку оклад в 2,5 миллиона и не собирается идти на условия хавбека.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении контракта.

За «Спартак» Глушаков выступает с 2013 года.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (72)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1500912298
вот вам и лимит...30 лет старичку, а хочет 3 ляма, просто позор! Пока у нас лимит, футбола в стране не будет!
Ответить
Борз-95
1500914564
Спартак очень расшедрился предлагая 2,5 лимона,1 лимон для него выше крыши.
Ответить
АЛЕКС 58
1500915043
На сало с самогоном не хватает кривоногой звезде!
Ответить
Антибиотик
1500915550
Глушаков и Самедов- это бомбы замедленного действия. Подорвут микроклимат команды изнутри и глазом не моргнут.
Ответить
Диктор
1500916787
Глушак Спартак тебе имя сделал,а ты поступаешь как жадная падаль.ФУ
Ответить
acer2003
1500917099
А как же патриотизм, целование эмблемы, клятвы в верности и тд и тп ..... )))))))
Ответить
lekseij2007
1500918974
Вот Ваш народный капитан! Ему нужны только денежки! Всё остальное для него - фигата! И пусть админ - спартаковец меня вновь банит!
Ответить
XaXatyn
1500919453
Надеюсь что руководство Спартака не пойдет на его условия !
Ответить
Марсович
1500919638
Залупу ему на воротник
Ответить
Munez89
1500921206
Он и из Локо уходил позорно, орал что он красно-белый, а по факту он говно, которое за бабки пошёл, я эту шваль ненавижу, хер ему, пусть самогон гонит в деревне своей!
Ответить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
7
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Все новости
Все новости
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+