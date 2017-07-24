Источник: Глушаков хочет получать 3 миллиона в год по новому контракту, «Спартак» не собирается идти на условия игрока

Стали известны подробности переговоров «Спартака» с полузащитником Денисом Глушаковым о продлении контракта.

По информации источника, по новому соглашению 30-летний россиянин хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год. При этом руководство красно-белых готово предложить игроку оклад в 2,5 миллиона и не собирается идти на условия хавбека.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении контракта.

За «Спартак» Глушаков выступает с 2013 года.