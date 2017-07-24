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    Источник: Глушаков хочет получать 3 миллиона в год по новому контракту, «Спартак» не собирается идти на условия игрока

    Стали известны подробности переговоров «Спартака» с полузащитником Денисом Глушаковым о продлении контракта.

    По информации источника, по новому соглашению 30-летний россиянин хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год. При этом руководство красно-белых готово предложить игроку оклад в 2,5 миллиона и не собирается идти на условия хавбека.

    Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении контракта.

    За «Спартак» Глушаков выступает с 2013 года.

    Источник: ФАН

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    24.07.2017 19:01
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 июля 2017, 14:46

      дождемся развязки этой истории, но мне уже сейчас становится смешно))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      вазззз 25 июля 2017, 11:51

      С одной стороны Глушка лидер спама, ему уже леи немало. Последний вкусный контракт- понять можно. Со стороны пердуна- ну получи вторую дзюбу))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 25 июля 2017, 08:42

      Начинается....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 25 июля 2017, 05:39

      Так и знал,что дзюба заразный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 24 июля 2017, 23:45

      Дениска, не наглей!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 24 июля 2017, 23:35

      Он что, Халком себя возомнил?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Старый Бро 24 июля 2017, 23:24

      В РФПЛ немало зарубежных игроков более полезных, техничных, скоростных, с поставленным ударом и тд и тп....чем этот обнаглевший совсем(это начиналось ещё в "Локомотиве") этот горе-игрок. А контракты у вышеупомянутых профессионалов не более 2-2,5млн евро в год! Глушаков настаивает на трёх млн евро в год! Оборзел в конец! Это же почти ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ДЕНЬ! Да что ты сделал в Футболе, забил несколько случайных голов за сезон?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Старый Бро 25 июля 2017, 08:51

      Зачем ты написал сколько это в день? Как теперь жить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 24 июля 2017, 23:14

      Неужели не понимает,что ему уже готовится с мена и что через два года надо будет думать о завершении карьеры,ну в лучшем случае,если будет выходить на замены? Из наших футболистов мало кто в 32 года играет на высоком уровне,а многие уже заканчивают играть!

      2
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      Рейтинг: +63

      Forge 24 июля 2017, 23:11

      Пусть играет на этом контракте еще два года,через 2года как раз сдаст и согласится и на меньше
      Сумму

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 июля 2017, 22:30

      Чемодан, вокзал, помойка! Там 3,5 дадут )))

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ufos73 25 июля 2017, 14:45

      но это не точно)

      1
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