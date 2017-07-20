«Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта

Утром деньги - вечером похороны, вечером деньги - утром похороны. А можно вечером похороны, а утром деньги? Можно, но деньги вперед!
Полузащитник Денис Глушаков не может договориться со «Спартаком» об условиях нового контракта. Сообщается, что переговоры футболиста о продлении соглашения с красно-белыми зашли в тупик.
В данный момент клуб и игрок не могут прийти к общему знаменателю относительно сроков продления и условий нового контракта.
Нынешний трудовой договор 30-летнего россиянина истекает 30 июня 2019 года.
В прошлом сезоне РФПЛ Глушаков провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.