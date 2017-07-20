Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта

    Полузащитник Денис Глушаков не может договориться со «Спартаком» об условиях нового контракта. Сообщается, что переговоры футболиста о продлении соглашения с красно-белыми зашли в тупик.

    В данный момент клуб и игрок не могут прийти к общему знаменателю относительно сроков продления и условий нового контракта.

    Нынешний трудовой договор 30-летнего россиянина истекает 30 июня 2019 года.

    В прошлом сезоне РФПЛ Глушаков провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2017 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии50
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 июля 2017, 05:42

      Утром деньги - вечером похороны, вечером деньги - утром похороны. А можно вечером похороны, а утром деньги? Можно, но деньги вперед!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 июля 2017, 05:32

      Прочитав заголовок, представил скандал в офисе Спартака, шум-гам, махач. Что за бред?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 июля 2017, 05:19

      Договорятся, даже не переживаю, Глушаков не хапуга и не дебил. Решат нюансы.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июля 2017, 02:46

      По действующему контракту ещё два полноценных сезона играть, что они раньше времени шумиху-то поднимают...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 21 июля 2017, 00:13

      Глушаков по своей физиологии до 35 спокойно доиграет склонности к полноте нет ,цепкий ,работоспособный ,но торг всегда уместен

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 20 июля 2017, 23:01

      Все гораздо проще: футболисту-30 и хозяин клуба понимает,что совсем скоро игрока надо будет заменить более молодым,отчего наверняка предлагает краткосрочный контракт,что понятно не устраивает футболиста,который тоже понимает,что скоро с карьерой придется заканчивать! И тут два варианта : футболист соглашается на новые условия или ему в той или иной форме предложат собирать свой багаж!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 20 июля 2017, 22:06

      Спартак накосячил. Надо было начать переговоры зимой - там было бы уже понятно, что предлагать. Сейчас капитан команды-чемпиона естественно диктует условия в переговорах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 июля 2017, 19:49

      Нормальное явления для нашего футбола , хочет зп хорошую ( Я думаю у него она и сейчас не плохая , но хочет ещё лучше !)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > XaXatyn 20 июля 2017, 20:04

      Скорее контракт подлиннее - 2-3 года.... Клуб, наверное, предлагает год без продления.... Он не жадный, он долгоиграющий....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 июля 2017, 19:35

      Вот и вырисовывается портрет. Чует дениска, что успех не повторится. Надо оторвать кусочек по-мясистее

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 июля 2017, 19:33

      ГЛУШАКОВ-ЭТО СВАДЬБА!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11