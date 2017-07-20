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  • «Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта

«Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта

20 июля 2017, 16:40
50

Полузащитник Денис Глушаков не может договориться со «Спартаком» об условиях нового контракта. Сообщается, что переговоры футболиста о продлении соглашения с красно-белыми зашли в тупик.

В данный момент клуб и игрок не могут прийти к общему знаменателю относительно сроков продления и условий нового контракта.

Нынешний трудовой договор 30-летнего россиянина истекает 30 июня 2019 года.

В прошлом сезоне РФПЛ Глушаков провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (50)
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mutabor0992
1500561236
Ну раз зашли в тупик,то нужно уезжать...Например в Арсенал...Арсенал Тула.
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zagrizlik
1500561690
Вот вся разница между хорошим управлением и плохим. В цска люди подписываются на меньшие деньги и уходить не хотят...а в спартаке все говорят о спартаковском духе и прочей ерунде, а на уме только бабло.
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Serjoga
1500562065
Вот это и есть СПАРТАКОВСКИЙ ДУХ! Не сойдутся в деньгах и Глушаков пойдет на вольные хлеба! А в грудь стучит 2-мя руками, что он спартаковец!
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BRO_football
1500562249
Здесь дело не совсем в Спартаке, просто Глушаков подхватил звёздную болезнь. Он первый раз в своей жизни отлично провёл сезон, и наверняка уже требует от клуба зарплату уровня Роналду и личного кальянщика.
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ArReal
1500565187
Вот тебе и капитан - который с детства якобы мечтал играть в Спартаке - лицимер!)
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vladimir-7
1500565497
Куда Глушак денется, ему эти два года продержаться в команде и то добро, а так он сам не верит, что дальше сможет играть на приличном уровне.
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APchelov
1500568518
Вот и вырисовывается портрет. Чует дениска, что успех не повторится. Надо оторвать кусочек по-мясистее
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Одинокий волк Маквейд
1500603577
Договорятся, даже не переживаю, Глушаков не хапуга и не дебил. Решат нюансы.
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Сибирь за Спартак
1500604362
Прочитав заголовок, представил скандал в офисе Спартака, шум-гам, махач. Что за бред?
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Svoysvoemubrat
1500604937
Утром деньги - вечером похороны, вечером деньги - утром похороны. А можно вечером похороны, а утром деньги? Можно, но деньги вперед!
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