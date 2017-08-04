ЦСКА в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с «Янг Бойз», «Ливерпуль» – с «Хоффенхаймом»

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что ЦСКА в заключительном раунде квалификации сыграет с «Янг Бойз».

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Жеребьвека

Путь представителей лиг

«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)

«Инстанбул ББ» (Турция) – «Севилья» (Испания)

«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)

«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Спортинг» (Португалия) – ФКСБ (Румыния).

Путь чемпионов

«Карабах» (Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)

АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)

«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)

«Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль) – «Марибор» (Словения).

Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.