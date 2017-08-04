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    ЦСКА в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с «Янг Бойз», «Ливерпуль» – с «Хоффенхаймом»

    Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что ЦСКА в заключительном раунде квалификации сыграет с «Янг Бойз».

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Жеребьвека

    Путь представителей лиг

    «Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)

    «Инстанбул ББ» (Турция) – «Севилья» (Испания)

    «Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)

    «Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)

    «Спортинг» (Португалия) – ФКСБ (Румыния).

    Путь чемпионов

    «Карабах» (Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)

    АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)

    «Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)

    «Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)

    «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль) – «Марибор» (Словения).

    Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 13:14
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +840

      vovan55 5 августа 2017, 00:35

      цска - удачи!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17738

      paracetamol 4 августа 2017, 23:27

      А не пипец ли конявым?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      romario605 4 августа 2017, 20:15

      Достойный соперник, поставил бы на ЦСКА, ну и болеть буду за ЦСКА. Интересная пара Ницца - Наполи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > romario605 4 августа 2017, 20:50

      хоффенхайм ливерпуль интереснее))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 августа 2017, 18:31

      Кони пройдут молодых мальчиков...удачи!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2017, 18:09

      Нормальный соперник. Удачи Цска и прохода в группу.

      7
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 4 августа 2017, 17:28

      Швейцарцы выбили хохлов, так что это будет хороший экзамен перед ЛЧ

      3
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      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 4 августа 2017, 17:13

      швейцары серьёзная команда...если ЦСКА пройдёт в групппу - это будет успех отечественного футбола...без шуток...я спартач,но поболею за армейцев...всё-таки патриотизм должен превуалировать над клубными предпочтениями...нормальные болелы меня поддержат,думаю...

      10
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > SPACE TRUCKIN 4 августа 2017, 20:49

      тоже поддержу армейцев

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 августа 2017, 16:16

      Хорошее будет противостояние

      1
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      Рейтинг: +68

      stasok 4 августа 2017, 15:50

      Янг Бойз Динамо Киев прошел, так что соперник серьезный

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 4 августа 2017, 15:48

      хоть и трудно будет цска..но лучше они чем другие попались бы..

      4
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