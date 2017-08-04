ЦСКА в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с «Янг Бойз», «Ливерпуль» – с «Хоффенхаймом»

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что ЦСКА в заключительном раунде квалификации сыграет с «Янг Бойз».
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Жеребьвека
Путь представителей лиг
«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)
«Инстанбул ББ» (Турция) – «Севилья» (Испания)
«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)
«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Спортинг» (Португалия) – ФКСБ (Румыния).
Путь чемпионов
«Карабах» (Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)
«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)
«Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль) – «Марибор» (Словения).
Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.