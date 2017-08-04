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  • ЦСКА в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с «Янг Бойз», «Ливерпуль» – с «Хоффенхаймом»

ЦСКА в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с «Янг Бойз», «Ливерпуль» – с «Хоффенхаймом»

4 августа 2017, 13:14
53

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что ЦСКА в заключительном раунде квалификации сыграет с «Янг Бойз».

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Жеребьвека

Путь представителей лиг

«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)

«Инстанбул ББ» (Турция) – «Севилья» (Испания)

«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)

«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Спортинг» (Португалия) – ФКСБ (Румыния).

Путь чемпионов

«Карабах» (Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)

АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)

«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)

«Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль) – «Марибор» (Словения).

Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Янг Бойз Хоффенхайм Ливерпуль Наполи Ницца Хапоэль БШ
Комментарии (53)
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prtcs
1501841779
Будем считать, что жеребьевка благосклонна к ЦСКА. Удачи.
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овертайм
1501841801
по силам
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Genchik92
1501841898
мерзкая команда .удачи цска болел. зенита
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insider_retro
1501842234
Швейцарцы стабильны как часы, последние сезоны в призах... Но ЦСКА требуется пройти этот рубеж перед основными играми ЛЧ!!!.... Просто обязательно!!... Из остальных интересны пары: Хоффенхайм-Ливерпуль и Наполи-Ницца.... Все будут упираться!!!... Будет что понаблюдать!!!...
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овертайм
1501842339
«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция) «Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия) норм зарубы будут
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den161
1501842374
Норм жребий. Не так давно кто то из наших высаживал янг бойз, вроде....
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Chernyi Lis
1501850927
хоть и трудно будет цска..но лучше они чем другие попались бы..
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SPACE TRUCKIN
1501856000
швейцары серьёзная команда...если ЦСКА пройдёт в групппу - это будет успех отечественного футбола...без шуток...я спартач,но поболею за армейцев...всё-таки патриотизм должен превуалировать над клубными предпочтениями...нормальные болелы меня поддержат,думаю...
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OfaZavr
1501859362
Нормальный соперник. Удачи Цска и прохода в группу.
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paracetamol
1501878428
А не пипец ли конявым?
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