Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Непомнящий: «ЦСКА как всегда сверхрарационален»

4 августа 2017, 07:06
4

Известный тренер Валерий Непомнящий, работавший советником президента ЦСКА по спортивным вопросам, поделился своим мнением о победе армейцев в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом. Он отметил, что армейцы сыграли на опыте, не тратя лишних сил и эмоций для достижения поставленной задачи.

Напомним, что столичный клуб переиграл в рамках третьего квалификационного раунда турнира греческий АЕК. В первой встрече ЦСКА на выезде победил со счетом 2:0, а на домашнем поле – 1:0.

Жеребьевка заключительного раунда квалификации пройдет 4 августа, начало – в 13:00 по московскому времени. Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца».

– Главный вывод по матчу?

– ЦСКА как всегда сверхрарационален. Ни одного лишнего движения, ни одной лишней эмоции. Все как и положено опытной команде.

– Армейцы сознательно отдали инициативу гостям в начале встречи?

– Не думаю. Скорее, это греки действовали в первые минуты довольно агрессивно. Все-таки там ребята не с рынка собрались, играть в футбол умеют.

– Стартовым составом и тактикой Гончаренко вас не удивил?

– Честно говоря, ждал появления в старте Натхо. Израильтянин способен эффективно помогать обороне, что и требовалось, на мой взгляд, в первом тайме.

– А вместо кого видели его в средней линии?

– Думал, что Витиньо оставят в запасе, поберегут, а впереди сыграют Чалов и Дзагоев.

– А вам не кажется, что идея с Дзагоевым в роли второго форварда пока себя не сильно оправдывает?

– Считаю, что Алан должен играть ближе к чужим воротам, выше. Да, ему еще нужно набирать форму. Но в идеале Дзагоев способен приносить пользу впереди.

– Тревожит, что он вновь не провел на поле все 90 минут?

– Пока это нормально. Алану еще нужно время. Понимал, что его заменят. Когда будет нужно, Дзагоев отыграет полный матч.

– Как вам Чалов? Видна очень серьезная разница между ним и Витиньо?

– Мне кажется, Федор играет на своем уровне. Но дальше ему прогрессировать сейчас не удается. Головин тоже сначала «выстрелил», потом какое-то время играл не слишком вразумительно, а теперь стал ключевым футболистом. Возможно, такой путь пройдет и Федор. Все впереди. Не стоит его критиковать, давайте подождем. Да, в матче с Хабаровском нападающий не использовал три великолепных момента, но крест на нем ставить, конечно, рано. Всем надо к этому отнестись с пониманием. Федору нужно доверять, что и делает Гончаренко. Это правильно!

– Оланаре тоже не забил, хотя сам себя создал момент в концовке…

– Он никак не может себя поднять на нужный уровень. Сейчас Аарон по всем показателям проигрывает и Витиньо, и Чалову.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Витиньо Чалов Федор Оланаре Аарон Непомнящий Валерий Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nerlinger
1501826001
Будешь тут рационален, ежели футболистов крайне маловато в команде!!!
Ответить
VIPded
1501827558
Лучше сверхрационально порадовать 15 тысяч болел на стадионе, чем сверхтранжиристо наплевать на рекордную посещаемость "поглядеть на Манчини"...
Ответить
Wagarti
1501835778
сверхРАРАционален?) это что-то новенькое)
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
Генич прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
6
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+