Непомнящий: «ЦСКА как всегда сверхрарационален»

Известный тренер Валерий Непомнящий, работавший советником президента ЦСКА по спортивным вопросам, поделился своим мнением о победе армейцев в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом. Он отметил, что армейцы сыграли на опыте, не тратя лишних сил и эмоций для достижения поставленной задачи.

Напомним, что столичный клуб переиграл в рамках третьего квалификационного раунда турнира греческий АЕК. В первой встрече ЦСКА на выезде победил со счетом 2:0, а на домашнем поле – 1:0.

Жеребьевка заключительного раунда квалификации пройдет 4 августа, начало – в 13:00 по московскому времени. Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца».

– Главный вывод по матчу?

– ЦСКА как всегда сверхрарационален. Ни одного лишнего движения, ни одной лишней эмоции. Все как и положено опытной команде.

– Армейцы сознательно отдали инициативу гостям в начале встречи?

– Не думаю. Скорее, это греки действовали в первые минуты довольно агрессивно. Все-таки там ребята не с рынка собрались, играть в футбол умеют.

– Стартовым составом и тактикой Гончаренко вас не удивил?

– Честно говоря, ждал появления в старте Натхо. Израильтянин способен эффективно помогать обороне, что и требовалось, на мой взгляд, в первом тайме.

– А вместо кого видели его в средней линии?

– Думал, что Витиньо оставят в запасе, поберегут, а впереди сыграют Чалов и Дзагоев.

– А вам не кажется, что идея с Дзагоевым в роли второго форварда пока себя не сильно оправдывает?

– Считаю, что Алан должен играть ближе к чужим воротам, выше. Да, ему еще нужно набирать форму. Но в идеале Дзагоев способен приносить пользу впереди.

– Тревожит, что он вновь не провел на поле все 90 минут?

– Пока это нормально. Алану еще нужно время. Понимал, что его заменят. Когда будет нужно, Дзагоев отыграет полный матч.

– Как вам Чалов? Видна очень серьезная разница между ним и Витиньо?

– Мне кажется, Федор играет на своем уровне. Но дальше ему прогрессировать сейчас не удается. Головин тоже сначала «выстрелил», потом какое-то время играл не слишком вразумительно, а теперь стал ключевым футболистом. Возможно, такой путь пройдет и Федор. Все впереди. Не стоит его критиковать, давайте подождем. Да, в матче с Хабаровском нападающий не использовал три великолепных момента, но крест на нем ставить, конечно, рано. Всем надо к этому отнестись с пониманием. Федору нужно доверять, что и делает Гончаренко. Это правильно!

– Оланаре тоже не забил, хотя сам себя создал момент в концовке…

– Он никак не может себя поднять на нужный уровень. Сейчас Аарон по всем показателям проигрывает и Витиньо, и Чалову.