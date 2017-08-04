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    Непомнящий: «ЦСКА как всегда сверхрарационален»

    Известный тренер Валерий Непомнящий, работавший советником президента ЦСКА по спортивным вопросам, поделился своим мнением о победе армейцев в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом. Он отметил, что армейцы сыграли на опыте, не тратя лишних сил и эмоций для достижения поставленной задачи.

    Напомним, что столичный клуб переиграл в рамках третьего квалификационного раунда турнира греческий АЕК. В первой встрече ЦСКА на выезде победил со счетом 2:0, а на домашнем поле – 1:0.

    Жеребьевка заключительного раунда квалификации пройдет 4 августа, начало – в 13:00 по московскому времени. Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца».

    – Главный вывод по матчу?

    – ЦСКА как всегда сверхрарационален. Ни одного лишнего движения, ни одной лишней эмоции. Все как и положено опытной команде.

    – Армейцы сознательно отдали инициативу гостям в начале встречи?

    – Не думаю. Скорее, это греки действовали в первые минуты довольно агрессивно. Все-таки там ребята не с рынка собрались, играть в футбол умеют.

    – Стартовым составом и тактикой Гончаренко вас не удивил?

    – Честно говоря, ждал появления в старте Натхо. Израильтянин способен эффективно помогать обороне, что и требовалось, на мой взгляд, в первом тайме.

    – А вместо кого видели его в средней линии?

    – Думал, что Витиньо оставят в запасе, поберегут, а впереди сыграют Чалов и Дзагоев.

    – А вам не кажется, что идея с Дзагоевым в роли второго форварда пока себя не сильно оправдывает?

    – Считаю, что Алан должен играть ближе к чужим воротам, выше. Да, ему еще нужно набирать форму. Но в идеале Дзагоев способен приносить пользу впереди.

    – Тревожит, что он вновь не провел на поле все 90 минут?

    – Пока это нормально. Алану еще нужно время. Понимал, что его заменят. Когда будет нужно, Дзагоев отыграет полный матч.

    – Как вам Чалов? Видна очень серьезная разница между ним и Витиньо?

    – Мне кажется, Федор играет на своем уровне. Но дальше ему прогрессировать сейчас не удается. Головин тоже сначала «выстрелил», потом какое-то время играл не слишком вразумительно, а теперь стал ключевым футболистом. Возможно, такой путь пройдет и Федор. Все впереди. Не стоит его критиковать, давайте подождем. Да, в матче с Хабаровском нападающий не использовал три великолепных момента, но крест на нем ставить, конечно, рано. Всем надо к этому отнестись с пониманием. Федору нужно доверять, что и делает Гончаренко. Это правильно!

    – Оланаре тоже не забил, хотя сам себя создал момент в концовке…

    – Он никак не может себя поднять на нужный уровень. Сейчас Аарон по всем показателям проигрывает и Витиньо, и Чалову.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2017 07:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 4 августа 2017, 11:36

      сверхРАРАционален?)
      это что-то новенькое)

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 августа 2017, 09:19

      Лучше сверхрационально порадовать 15 тысяч болел на стадионе, чем сверхтранжиристо наплевать на рекордную посещаемость "поглядеть на Манчини"...

      2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > VIPded 4 августа 2017, 14:27

      Тут не поспоришь...но все таки мне кажется, что это была не сверх рациональность, а не все получилось...Хотя смотрелось все очень достойно и осмысленно. У нас то вчера просто "дворовОй ногомяч" был...

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 августа 2017, 08:53

      Будешь тут рационален, ежели футболистов крайне маловато в команде!!!

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