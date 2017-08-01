Ринат Билялетдинов считает, что «Спартак» стартовал в РФПЛ нормально

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов дал оценку старту московского «Спартака» в нынешнем сезоне РФПЛ. Напомним, что красно-белые после трех туров имеют пять очков в активе и занимают восьмую строчку в таблице.

«Согласен с недавним высказыванием Массимо Карреры, что не все игроки «Спартака» сняли с шеи медали после чемпионства. С медалью на шее играть нельзя. Люди еще не пришли в себя, добившись успеха, но еще не осознав в полной мере сделанное.

В прошлом году «Спартак» играл на моральном подъеме, и несколько побед им подарила судьба. Вернее, им помогли голы на последних минутах, кураж… Но на ровном месте это не приходит. При этом игрокам не стоит переоценивать свои возможности. Сильные качества у спартаковцев есть, но эти качества и игру надо развивать.

Старт «Спартака» — вполне нормальный. Если готовить команду на длительный период, то чем-то нужно жертвовать. Либо ты завалишь старт, либо концовку. Только если у тебя есть такая обойма, что позволяет безболезненно ротировать состав, можно пройти отрезок до декабря без спадов.

Ну а во что будет играть в этом сезоне «Спартак», мы посмотрим на фоне Лиги чемпионов. Надо немного потерпеть и не делать преждевременных выводов, пусть и были упущенная победа над «Динамо» и нулевая ничья в Уфе», – сказал специалист изданию «Газета.ру».

Ближайший матч красно-белые проведут 6 августа в Санкт-Петербурге против «Зенита».