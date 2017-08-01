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  • Широков заявил, что не понимает, по какой причине болельщики ЦСКА не ходят на стадион

Широков заявил, что не понимает, по какой причине болельщики ЦСКА не ходят на стадион

1 августа 2017, 16:42
24

Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что ему неизвестна причина, по которой болельщики армейцев игнорируют матчи команды на домашнем стадионе, предпочитая смотреть их другими способами.

Встречу третьего тура со «СКА-Хабаровском» посетило всего 8500 тысяч зрителей, а на поединок второго тура с «Локомотивом» пришли 14500 тысяч человек. При этом вместимость «ВЭБ Арены» составляет порядка 30000 тысяч.

«Почему болельщики ЦСКА не ходят на стадион? Я этого сам не понимаю. Думал, что на новый стадион болельщики будут ходить с гораздо большим энтузиазмом. Даже в Химках, кажется, собиралось народу побольше, чем на Песчаной улице. Хотя туда было добираться сложнее», – сказал Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман
Комментарии (24)
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yorgenbarenz
1501595505
Оклады у болел немного пониже,чем у Широкова.Вот поэтому ты и не понимаешь....
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filosof sparty
1501595568
Причина очевидна...их банально мало!
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zlobny_zenitos
1501596208
Роман, вы цены на билеты посмотрите!!!
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portero
1501596843
конечно для Ромы это всё дешево так он и ходит, жадность ведет к пустым стадионам.... сначала начните заполнять стадион по низкой цене , а потом подымайте потихоньку.
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alexandr347488
1501598628
В Химках на арендуемом стадионе 800 р., а на своем 2000 р. Для некоторых это дневной заработок, а для многих и 2-х дневный. А если еще пойти вдвоем или втроем, считайте сами.
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stasok
1501599450
Думаю проблемы в цене на билет. Даже для москвичей 1000 рублей это деньги
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Алеха32
1501599988
Дешевле с Москвы до арсенал тулы доехать и там бесплатно матч посмотреть, чем на стадион придти, у меня ребенок,я с ним хочу ходить,цена детского сектора 2500, а если идти то жена я и малой, 7500р коню под хвост.
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Рулонъ Обоевъ
1501601447
Цены - ахуительные, зрелищности - ноль.
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dok66
1501604103
Маркетинговая политика у Гинера точно хромает ! Есть топовые матчи , а есть проходные . и цена легко может варьировать ! У ЦСКА много болельщиков , но в самом деле когда семья из 3-х человек с ребенком должна заплатить 7 500 за матч со СКА ! Это запредел !
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KARDENAL
1501616716
Цена билета на оптимальные места довольно высока, а сидеть в углу "за столбом" мало кому хочется.
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