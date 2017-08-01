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    Широков заявил, что не понимает, по какой причине болельщики ЦСКА не ходят на стадион

    Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что ему неизвестна причина, по которой болельщики армейцев игнорируют матчи команды на домашнем стадионе, предпочитая смотреть их другими способами.

    Встречу третьего тура со «СКА-Хабаровском» посетило всего 8500 тысяч зрителей, а на поединок второго тура с «Локомотивом» пришли 14500 тысяч человек. При этом вместимость «ВЭБ Арены» составляет порядка 30000 тысяч.

    «Почему болельщики ЦСКА не ходят на стадион? Я этого сам не понимаю. Думал, что на новый стадион болельщики будут ходить с гораздо большим энтузиазмом. Даже в Химках, кажется, собиралось народу побольше, чем на Песчаной улице. Хотя туда было добираться сложнее», – сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2017 16:42
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +87

      KARDENAL 1 августа 2017, 22:45

      Цена билета на оптимальные места довольно высока, а сидеть в углу "за столбом" мало кому хочется.

      5
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 1 августа 2017, 22:42

      Болельщики ЦСКА, впрочем как и остальные, живут не только футболом, но и находятся в поисках хлеба насущего, они не получали таких бабок как Широков, который теперь до гробовой доски может палец о палец не ударять.

      2
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      Рейтинг: +38

      -lol- 1 августа 2017, 19:56

      Дома сидят, епт

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 августа 2017, 19:28

      У нас в Москве 4 футбольных клуба в РФПЛ играют. Конкуренция большая. Большинство болельщиков ходят на Спартак, остальные на ЦСКА, Локомотив и Динамо. Большинство "новых фанатов" тоже начинают почему-то болеть за Спартак, а уже потом только за остальные 3 клуба.
      Ну и конечно же цены на билеты имееют большое значение

      2
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      Рейтинг: +5881

      Павелий > BRO_football 1 августа 2017, 22:57

      Не "почему-то", а из-за эмоций. Честных футбольных эмоций. Таких, какие были в 1995-м году из-за 3-го места. Я с тех пор и болею.

      1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > BRO_football 2 августа 2017, 07:18

      Я научился читать до школы, у бати была книга - СПАРТАК.
      С тех пор уже 53 года Спартак Чемпион. А про коней что? Лошадиная фамилия?.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 1 августа 2017, 19:25

      Ехать туда не удобно...парковки нет, а от метро топать ну нахЭр...станцию откроют посещаемость подрастёт.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 августа 2017, 19:15

      Маркетинговая политика у Гинера точно хромает ! Есть топовые матчи , а есть проходные . и цена легко может варьировать ! У ЦСКА много болельщиков , но в самом деле когда семья из 3-х человек с ребенком должна заплатить 7 500 за матч со СКА ! Это запредел !

      5
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 1 августа 2017, 18:36

      К примеру в Англии и Франции среднемесячная з/п превышает нашу минимум 4 раза, билеты в принципе тоже. Но, в этих странах футбол очень популярен. Нам необходимо привлекать зрителей, а привлечь их можно только ценой.

      4
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 1 августа 2017, 18:30

      Цены - ахуительные, зрелищности - ноль.

      7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 августа 2017, 18:21

      Почитал про цены, Гинер что то совсем закрысятничал и так трансферная политика практически нулевая, та еще и на билеты цены ломит.

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      Рейтинг: +256

      Алеха32 1 августа 2017, 18:06

      Дешевле с Москвы до арсенал тулы доехать и там бесплатно матч посмотреть, чем на стадион придти, у меня ребенок,я с ним хочу ходить,цена детского сектора 2500, а если идти то жена я и малой, 7500р коню под хвост.

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