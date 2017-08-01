Широков заявил, что не понимает, по какой причине болельщики ЦСКА не ходят на стадион

Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что ему неизвестна причина, по которой болельщики армейцев игнорируют матчи команды на домашнем стадионе, предпочитая смотреть их другими способами.

Встречу третьего тура со «СКА-Хабаровском» посетило всего 8500 тысяч зрителей, а на поединок второго тура с «Локомотивом» пришли 14500 тысяч человек. При этом вместимость «ВЭБ Арены» составляет порядка 30000 тысяч.

«Почему болельщики ЦСКА не ходят на стадион? Я этого сам не понимаю. Думал, что на новый стадион болельщики будут ходить с гораздо большим энтузиазмом. Даже в Химках, кажется, собиралось народу побольше, чем на Песчаной улице. Хотя туда было добираться сложнее», – сказал Широков.