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  • Кафельников: «Комбаров – слабейшее звено в «Спартаке». Эту позицию нужно усилить»

Кафельников: «Комбаров – слабейшее звено в «Спартаке». Эту позицию нужно усилить»

1 августа 2017, 01:40
24

Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», подвел итоги матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0). По мнению Кафельникова, команда Массимо Карреры нуждается в усилении.

– Качеством игры «Спартака» довольны?

– Очень. Видно, что сохранили чемпионский настрой. Но есть позиции, которые нужно усиливать.

– Какие?

– В первую очередь – левый защитник. Я уже говорил, что Комбаров – слабейшее звено в команде. И это говорю не только я, а многие специалисты. Ничего лично против него не имею, но эту позицию нужно усилить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (24)
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RedWhiteFans2
1501565650
Уже как года полтора тащит команду вниз. Неужели никто не видит, что эта позиция требует усиления???
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зенит ничто
1501568077
по вчерашней игре я этого не заметил!вчера даже глушаков старался !
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nik55
1501568264
Комбаров да и Ещенко под вопросом
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Aleksandr_1986_Spb_
1501570290
Непонятно кого брать. Если ищем сильного легионера, то возникнут проблемы с лимитом. А сильных россиян, которые могли бы перейти в Спартак не вижу.
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filosof sparty
1501570491
Ну Ещенко ещё более ненадёжен!!! Но бойцы и работяги оба отменные
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4agaaa
1501571256
Ещенко и Комбаров действительно слабоваты, но ребята стараются, пашут просто как лошади, думаю по этой причине их выпускает Каррера!
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Приус
1501573375
Женя в где-то прав, но это не первоочередное усиление, нам бы диспетчера полкового и тогда соперникам отгрести меньше трешки за счастье станет.
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СШГЭС
1501573829
Вчера был очень неплох, особенно по сравнению с Уфой.
Ответить
Сибирь за Спартак
1501574153
Для чемпионата России годится, а в ЛЧ его как всегда возить будут, а Зобнина в подмогу нет.
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Svoysvoemubrat
1501574353
Что-то Женя на Диму не первый раз накатывает, хотя основания есть.
Ответить
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