Кафельников: «Комбаров – слабейшее звено в «Спартаке». Эту позицию нужно усилить»

Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», подвел итоги матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0). По мнению Кафельникова, команда Массимо Карреры нуждается в усилении.

– Качеством игры «Спартака» довольны?

– Очень. Видно, что сохранили чемпионский настрой. Но есть позиции, которые нужно усиливать.

– Какие?

– В первую очередь – левый защитник. Я уже говорил, что Комбаров – слабейшее звено в команде. И это говорю не только я, а многие специалисты. Ничего лично против него не имею, но эту позицию нужно усилить.