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    Кафельников: «Комбаров – слабейшее звено в «Спартаке». Эту позицию нужно усилить»

    Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», подвел итоги матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0). По мнению Кафельникова, команда Массимо Карреры нуждается в усилении.

    – Качеством игры «Спартака» довольны?

    – Очень. Видно, что сохранили чемпионский настрой. Но есть позиции, которые нужно усиливать.

    – Какие?

    – В первую очередь – левый защитник. Я уже говорил, что Комбаров – слабейшее звено в команде. И это говорю не только я, а многие специалисты. Ничего лично против него не имею, но эту позицию нужно усилить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 01:40
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 14:47

      Занимались бы вы Евгений теннисом своим...экспертов и так достаточно...

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Klaido 1 августа 2017, 16:14

      Я ни сколько не умоляю его достоинств и заслуг. И следил за ним в свое время))) С лимитом согласен полностью. Просто мое мнение, что слишком много сейчас высказывают мнений, эмоций и т.п. Давления много...хотя наверное это везде так...и у нас и за бугром.
      А так то я не прячусь) Тоже высказываю мнение свое открыто) Посмотри мои комменты)

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Klaido 1 августа 2017, 16:16

      А вообще в текущих реалиях нашей РФПЛ...Комбаров далеко не самый хреновый вариант))). Ему бы постабильнее быть... Он то матч огонь выдает, то проваливается.

      1
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > Klaido 11 августа 2017, 19:17

      Народная любовь к народной команде. Оступился извращенец Ребров перетрахавший все штанги России.И СВИНКИ ТРЕБУЮТ СЕЛЕХОВА В РАМКУ.ОСТУПИТСЯ ИТАЛЬЯШКА,БУДЕТЕ ОРАТЬ-ДОЛОЙ!

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 1 августа 2017, 13:06

      не лимит бы, не исключено что на этой позиции играл бы иностранец

      1
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      Рейтинг: +448

      Paladius 1 августа 2017, 12:54

      Я с самого начала не понимал, что в Комбарове такого сверхъестественного видят тренеры, особенно в качестве левого защитника. Еще и в сборной постоянно в основе. По мне в качестве левого защитника он вообще никакой. На позиции полузащитника от него толку было бы намного больше. Это тема из сборной Хидинга, как пошла, так и прижилась с использованием полузащитников в защите. Сначала Жирков, потом Широков, Билялетдинов, Комбаров! Хотя в полузащите они намного эффективнее играли! Им же не по 16 лет, чтобы позицию менять.

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 1 августа 2017, 10:59

      Что-то Женя на Диму не первый раз накатывает, хотя основания есть.

      7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 1 августа 2017, 10:55

      Для чемпионата России годится, а в ЛЧ его как всегда возить будут, а Зобнина в подмогу нет.

      7
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 1 августа 2017, 10:50

      Вчера был очень неплох, особенно по сравнению с Уфой.

      7
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      Рейтинг: +5444

      Приус 1 августа 2017, 10:42

      Женя в где-то прав, но это не первоочередное усиление, нам бы диспетчера полкового и тогда соперникам отгрести меньше трешки за счастье станет.

      10
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 1 августа 2017, 10:07

      Ещенко и Комбаров действительно слабоваты, но ребята стараются, пашут просто как лошади, думаю по этой причине их выпускает Каррера!

      10
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 августа 2017, 09:54

      Ну Ещенко ещё более ненадёжен!!! Но бойцы и работяги оба отменные

      8
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 1 августа 2017, 09:51

      Непонятно кого брать. Если ищем сильного легионера, то возникнут проблемы с лимитом. А сильных россиян, которые могли бы перейти в Спартак не вижу.

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